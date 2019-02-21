EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  144  4
Все про:Черниговщина (543) дезертирство (200)

 Суд приговорил дезертира к шести месяцам гауптвахты, - военная прокуратура

Солдат-контрактник, который уклонялся от службы более 3 лет следующие 6 месяцев проведет на гауптвахте по приговору суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "В ходе следствия установлено, что указанный военнослужащий, действуя с прямым умыслом, направленным на уклонение от военной службы без намерения ее прохождения в будущем, еще в ноября 2015 года самовольно покинул воинскую часть. В дальнейшем он уклонялся от службы, скрывался от правоохранительных органов и скрывал свою принадлежность к Вооруженным Силам Украины.

Также читайте: Суд приговорил дезертира к пяти годам тюрьмы в Николаеве, - военная прокуратура

В январе 2019 года в результате совместных розыскных действий органов полиции и Военной службы правопорядка дезертир был задержан и доставлен в орган досудебного расследования.

19.02.2019 по публичного обвинения военной прокуратуры Черниговского гарнизона Черниговский районный суд Черниговской области признал указанного военнослужащего военной службы по контракту воинской части А1815 виновным. За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 УК Украины, дезертира приговорен к 6 месяцам ареста с содержанием на гауптвахте.

Военная прокуратура Центрального региона Украины в очередной раз обращает внимание всех лиц, перечисляются от органов предварительного расследования и суда, на неотвратимость уголовно-правовой ответственности и наказания за совершенные действия в независимости от времени совершения преступления".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрактник-дезертир приговорен на Херсонщине к 5 годам лишения свободы, - военная прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3113113
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ого, це рішення! сортири), буде обслуговувати?
 показать весь комментарий
 
Да с такими "наказаниями" за дезертирство, ВСУ далеко пойдут.
 показать весь комментарий
 
Ірода Мальдівського коли? За дезертирство на Мальдіви під час війни, під вигаданим ім`ям, потайки, як щур зі своїми крисенятами
 показать весь комментарий
 
Великая Россия в прошлом:
А.П.Чехов "Выда́вливать из себя́ по ка́плям раба́"

"Супердержава" Россия сейчас:
Российских школьников научили подавлять митинги
(https://lenta.ru/news/2019/02/21/skrepno/)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд приговорил дезертира к шести месяцам гауптвахты, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх