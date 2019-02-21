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 Политика Украины
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 Прокуратура начала уголовное производство по поводу незаконных действий полиции в офисе политической партии в Сумах

Сотрудники полиции в г.Сумы превысили служебные полномочия – прибыв в офис одной из политических партий после получения сообщения о якобы незаконном использовании помещения, они без законных оснований задержали двух человек и опечатали здание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В четверг в Сумах на линию "102" от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме по ул.Курская.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники отдела превенции Сумского отдела полиции выяснили, что там находится офис одной из политических партий.

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"Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники). Само помещение правоохранители без соответствующих разрешений опечатали. Лишь после вмешательства сотрудников прокуратуры незаконно задержанные граждане были освобождены", - информирует пресс-служба облпрокуратуры.

По факту превышения сотрудниками полиции власти и служебных полномочий начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК Украины.

Осуществление досудебного расследования в этом производстве поручено следователям Управления СБУ в Сумской области. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113111
 
 
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Поліція наїхала на офіс петіної "Солідарності", за що тепер і попала під прес кумової прокуратури ?
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Сепаратиський Бордопад в Черкасах продовжується...
Відео чергових бордів з сепаратиськими політиками виклав голова місцевого "Національного Корпусу" Дмитро Кухарчук.
https://www.facebook.com/CherkasyofCards/videos/258478295084142/
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О, ось тут генплокулол точно пожвавішає.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура начала уголовное производство по поводу незаконных действий полиции в офисе политической партии в Сумах
 
 
 
 
 
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