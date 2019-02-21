 Ротвейлер насмерть загрыз женщину в Николаевской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.
"В понедельник, 18 февраля, примерно в 21:40 на линию "102" поступила информация о том, что в Вознесенске случайными прохожими обнаружена девушка, находившаяся без сознания, рядом с которой сидела собака бойцовской породы. По прибытию полицейских собака убежала. Медики госпитализировали девушку. К сожалению, 19 февраля она скончалась в больнице", – сообщили в полиции.
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На теле пострадавшей медики обнаружили многочисленные следы от собачьих укусов. Кроме того, у женщины констатировали переохлаждение и алкогольную интоксикацию. Причину смерти должна определить экспертиза.
Подруга погибшей рассказала полицейским, что та направлялась на встречу со знакомым, у которого есть ротвейлер.
После этого другие свидетели рассказали, что видели женщину в нетрезвом состоянии вместе с хозяином собаки. Ротвейлер при этом находился рядом без поводка.
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Сейчас мужчина дает показания. Ротвейлер сидит на привязи в доме родителей своего хозяина.
Продолжаются следственные действия. По факту начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительной квалификацией по ч.3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
погибшей ( жестокой смертью ) имеют полное право зарядить маслину хозяину собаки ,
а доблестная полиция даже ублюдка не закрыла ( судья не подписал )
Сколько еще должно погибнуть людей?
Але . якщо десь побачать вбиту собаку - зоофіли , одразу , на весь світ хай піднімають !
https://www.youtube.com/watch?v=FgB3N_pX78w
порода но дело не в этом. Дело в том что это может догнать любого из нас. Вообщето у самого
была здоровая псина от которой люди шарахались - ризик венгр переросток, у моих друзей был
как раз толстяк - милейшее существо не смотря на размеры, когда видел знакомых просто на
гавно исходил от радостей собачьих. Я своего гулял без поводка даже по улицам - люди его не
интересовали. Наверно меня за это тоже не раз матюкнули особенно в темноте когда рядом вы-
ростает чёрная скотина килограмм ок 50 и 70 см в холке... каюсь....