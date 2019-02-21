 Ротвейлер насмерть загрыз женщину в Николаевской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"В понедельник, 18 февраля, примерно в 21:40 на линию "102" поступила информация о том, что в Вознесенске случайными прохожими обнаружена девушка, находившаяся без сознания, рядом с которой сидела собака бойцовской породы. По прибытию полицейских собака убежала. Медики госпитализировали девушку. К сожалению, 19 февраля она скончалась в больнице", – сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли пять человек, - полиция. ФОТО (обновлено)

На теле пострадавшей медики обнаружили многочисленные следы от собачьих укусов. Кроме того, у женщины констатировали переохлаждение и алкогольную интоксикацию. Причину смерти должна определить экспертиза.

Подруга погибшей рассказала полицейским, что та направлялась на встречу со знакомым, у которого есть ротвейлер.

После этого другие свидетели рассказали, что видели женщину в нетрезвом состоянии вместе с хозяином собаки. Ротвейлер при этом находился рядом без поводка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестный убил таксиста в Харькове. ФОТОрепортаж

Сейчас мужчина дает показания. Ротвейлер сидит на привязи в доме родителей своего хозяина.

Продолжаются следственные действия. По факту начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительной квалификацией по ч.3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).