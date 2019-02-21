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Все про:Николаевская область (827) Нацполиция (8970) собаки (130) убийство (5164)

 Ротвейлер насмерть загрыз женщину в Николаевской области

Полиция Вознесенска расследует смерть 27-летней женщины в результате нападения собаки бойцовской породы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"В понедельник, 18 февраля, примерно в 21:40 на линию "102" поступила информация о том, что в Вознесенске случайными прохожими обнаружена девушка, находившаяся без сознания, рядом с которой сидела собака бойцовской породы. По прибытию полицейских собака убежала. Медики госпитализировали девушку. К сожалению, 19 февраля она скончалась в больнице", – сообщили в полиции.

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На теле пострадавшей медики обнаружили многочисленные следы от собачьих укусов. Кроме того, у женщины констатировали переохлаждение и алкогольную интоксикацию. Причину смерти должна определить экспертиза.

Подруга погибшей рассказала полицейским, что та направлялась на встречу со знакомым, у которого есть ротвейлер.

После этого другие свидетели рассказали, что видели женщину в нетрезвом состоянии вместе с хозяином собаки. Ротвейлер при этом находился рядом без поводка.

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Сейчас мужчина дает показания. Ротвейлер сидит на привязи в доме родителей своего хозяина.

Продолжаются следственные действия. По факту начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительной квалификацией по ч.3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Источник: https://censor.net.ua/n3113110
 
 
 Топ комментарии
 
Собачников, которые выгуливают бойцовских собак базе поводка и/или намордника в общественных местах, надо серьезно штрафовать - первый раз 2000 грн, второй - 20000, третий 100000 и собака отбирается в приют.
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Художніка обидєть может каждий.
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их отстреливать надо вместе с собаками. Как увидел бойцового пса без намордника - вали обоих вместе с хозяином.
Сколько еще должно погибнуть людей?
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По имеющимся данным ,бухой была девочка и сама раздрочила собаку.
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собака в наморднике загрызла девочку?
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Повинна бути смертна кара. Не собаці, господареві...
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Нет конечно,но на кое-какие мысли наталкивает.
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Ага, по ящику показывали там вся семейка весёлая, а собаки как известно на пьяных агрессивно реагируют ....
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а если бы на месте " бухой девочки " был ты , или кто то другой , собака должна быть в наморднике и на поводке , плохо с оружием ( официальным ) у нас проблемы , родственники
погибшей ( жестокой смертью ) имеют полное право зарядить маслину хозяину собаки ,
а доблестная полиция даже ублюдка не закрыла ( судья не подписал )
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купа бидла смердить тими псами. Навіть в Німеччині вже все в гівні. Ще і людей вбивають.
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собаки не можуть когось любити. Вони ******* прості речі, як то жерти, трахатись та лизати свої яйця. А любителі псів ******* з ними цілуватись . Романтика.
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Собачников, которые выгуливают бойцовских собак базе поводка и/или намордника в общественных местах, надо серьезно штрафовать - первый раз 2000 грн, второй - 20000, третий 100000 и собака отбирается в приют.
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их отстреливать надо вместе с собаками. Как увидел бойцового пса без намордника - вали обоих вместе с хозяином.
Сколько еще должно погибнуть людей?
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А собака при чём, если хозяин дебил? Хозяина пристрелил, вызвал службу и та забрала собаку в приют
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это только часть проблемы...а говно а когда они выгоняют или теряют собак? собак надо полностью запретить в городе
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Ну не могу согласиться. Опять таки - собаки-поводыри, служебные и т.п. Просто надо это дело зарегулировать и жёстко следить за соблюдением - не убрал говно - немалый штраф, выгуливает на детской площадке - штраф, без поводка/намордника - штраф.
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а штрафы не помогут...ибо где столько смотрящих на них набрать и за какие средства их содержать? служебные - поводыри - оставить конечно, а остальных нахъ
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И не только бойцовских. Дома пускай без намордника гуляют, а не в общественных местах.
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с каких пор ротвейлер это бойцовская порода?
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Цікаво, що собака в Україні має більші привілеї, аніж людина. Якщо хтось уразить пса, то може отримати до 5 років ув'язнення. А якщо собака загризе насмерть когось, то господарю максимум світить дрібний штраф.
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100% - живемо у "часи скажених собак" - купа бродячих псів бігає містами , їх ніхто не виловлює і вони забрудеюють все навколо і нападають на людей ... Господарі псів , водять їх без намордників і нацьковують їх на людей ...
Але . якщо десь побачать вбиту собаку - зоофіли , одразу , на весь світ хай піднімають !
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Не має законодавчих підстав. (Стаття 17 Закону "Про захист тварин..")
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Пади чувачек отлучился на некоторое время,а собачки типа ротвейлера ой как не любят алкогольный выхлоп от людей.Не удивлюсь,если она в порыве алкогольной нежноси пыталась посюсюкать с псиной,вот та ее и тяпнула,пока хозяин отсутствовал.
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Ошибаешься. девченка пришла на свидание к парню. тот приперся с собакой. Собака напала на девченку, погрызла лицо, а кавалер убежал. Я тебе такого же кавалера желаю, ***** ты крашенная.
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надо в городах собак совсем запретить. зоошиза давно показала уже что ответственными хозяевами они не были и не будут. город для людей а не для их вездесрущих псин которых они выгоняют и теряют и которые бродят стаями потом все обсирают и бросаются на прохожих
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а штрафе не помогут...ибо где столько смотрящих на них набрать и за какие средства их содержать?
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собаку желательно усипить (уже попробовала человеческой крови) и хозаина на 15 лет без права на обжалования.
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В Украине нужно запретить агрессивные породы собак.
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Гастрономические новости..... пардон за черноватый юморок. Ротвейлер никак не бойцовская
порода но дело не в этом. Дело в том что это может догнать любого из нас. Вообщето у самого
была здоровая псина от которой люди шарахались - ризик венгр переросток, у моих друзей был
как раз толстяк - милейшее существо не смотря на размеры, когда видел знакомых просто на
гавно исходил от радостей собачьих. Я своего гулял без поводка даже по улицам - люди его не
интересовали. Наверно меня за это тоже не раз матюкнули особенно в темноте когда рядом вы-
ростает чёрная скотина килограмм ок 50 и 70 см в холке... каюсь....
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