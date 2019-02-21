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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1232) Федерация работодателей (13)

 Федерация работодателей подписала меморандум о сотрудничестве с Гриценко

Глава совета работодателей Украины Дмитрий Олийнык обнародовал информацию о подписании меморандума с Анатолием Гриценко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Утром обсуждал возможные пути выхода из экономического кризиса с тремя экс-президентами Украины, а только что подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федерацией работодателей Украины и лидером политической партии "Гражданская позиция" кандидатом в Президенты Украины Анатолием Гриценко.

В основу Меморандума были положены все 12 положений Манифеста работодателей Украины.

Когда мы впервые представили свою "дорожную карту" по ускоренному экономического развитию Украины, то призывали к дискуссиям всех политиков, лидеров политических партий и кандидатов в Президенты Украины, чтобы совместно найти пути решения конкретных экономических проблем.

Надеемся на сотрудничество с всеми политическими силами, которые воспринимают наш план, понимают, за счет чего можно добиться экономического роста и могут способствовать реализации основных требований работодателей.

Ведь благодаря синергии бизнеса и политиков в Украине появляется больше шансов на экономический рост.

Ведь именно мы, работодатели, знаем, каким путем идти.

В свою очередь лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко отметил, что ему легко подписывать Манифест. "У нас одна группа крови", - добавив, что экономическая безопасность является одним из приоритетов любого политика.

Действительно, в экономике есть много проблем, но, по словам Анатолия Гриценко, он не видит и проблем в том, как их решать - это вопрос времени, воли и концентрации усилий.

Во время дискуссии были поставлены вопросы и обсуждены проблемы создания в Украине высокопроизводительных рабочих мест, поддержки национального производителя, проведение аудита ключевых международных экономических соглашений и обязательств Украины, защиты прав собственности, проведение финансово-кредитной политики дружественной по отношению к украинской промышленности и многие другие вопросов, по которым кандидат в Президенты выразил свое мнение, отвечая на вопросы представителей бизнеса.

В конце встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в котором стороны договорились о продвижении инициатив, содержащиеся в Манифесте работодателей (в том числе путем принятия соответствующих законопроектов в Верховной Раде)".

Федерация работодателей подписала меморандум о сотрудничестве с Гриценко 01
Федерация работодателей подписала меморандум о сотрудничестве с Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113108
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра до них з обшуками прийдуть СБУ, ДБР або ще якась контора.
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Заместитель Фирташа олейник подписивает договор с грицацуем.
Єто все шо надо знать про барьбу с олегархами от грицацуя)
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Щас пэтя и до вас доберётся, иш наглые подписатели меморандумов
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Завтра до них з обшуками прийдуть СБУ, ДБР або ще якась контора.
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Нужно требовать от грицуцуенко меморандума, что он не будет есть детей!
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зачем к ним?.. это контора финансируется Фирташем, а Фирташа уже четыре года трясут, и дальше трясти будут..
НКРЭКУ получила разрешение на проверки 20 облгазов Фирташа
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надо поддержать гр и це н ко и тогда порох и тупица гной см ан сядут
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Заместитель Фирташа олейник подписивает договор с грицацуем.
Єто все шо надо знать про барьбу с олегархами от грицацуя)
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Странные какие то, сначала надо выборы выиграть, а потом меморандум подписывать. Нельзя зараннее делить шкуру неубитого медведя.
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Щас пэтя и до вас доберётся, иш наглые подписатели меморандумов
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Шо то ты методичку попутала от Люли..смотри хозяйка обидица. Ведь все люляботы тут визжали шо Гриценко это технический кандидат от Пети шоб забрать голоса от Юли. А ты шо сейчас пишешь? Попуталась что ли??
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Я не считаю Гриценко техническим кандидатом от пэти. Во втором туре весь электорат Гриценко к тому же будет голосовать за Юлю естественно . А методичке у меня нет, ненужно с больной головы - на здоровую (( Если не понял, так как у вас там с этим туго, то здоровая голова - у меня .
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Юля не проходная на третьем месте, ей уже как политическому трупу бесполезно делать припарки.
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Мечтай , соевый мечтатель((
Юля , даже не имея своих СМИ - находится на первом месте.
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Федерация работодателей подписала меморандум о сотрудничестве с Гриценко - Цензор.НЕТ 4055 Ну у своих сектантов Бахиня всегда первая кто бы спорил. Жаль только что в масштабах всей Украины лидерство Бахини категорически не захотели признавать ни в 2010 ни в 2014 году, а так да - Жюля первая..
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Вы знаете каким путем идти, а они своим шляхом, как шли, так и дальше пойдут.
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ЧТо ещё за меморандум, это типа как Будапештский меморандум до сраки кари очи??
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Там к приезду ***** в красноярске снег отбеливают, а эти клоуны меморандумы подписывают одинаковая совковая унылая показуха..
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федерацию работодателей учредил Фирташ.
гриценко не в курсе?
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Офшоренка організував фірташ, якщо не пам'ятаєте.
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Сборище агентов кремля , щас пэтя вам покажет!!
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Пишут петя, посмотрев на последние соцопросы, бежал в женском платье в Панаму
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шо за ассоциация? первый раз слышу. и кто туда входит, 325е и 117е место на троещинском рынке?)))
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обычно ассоциации финансируются членскими взносами, а у этих веса ноль
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ну да 30 лет уничтожали дороги а грося сейчас за год все отремонтирует?)))) иди назад в горы с овцами детей клепать)))
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А с Петей Лексеичем уже никто меморандумы не подписывает?
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Це та "федерація", що її фірташ очолював? Гідні кадри.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФедерация работодателей подписала меморандум о сотрудничестве с Гриценко
 
 
 
 
 
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