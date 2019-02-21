 Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщила пресс-секретарь ГБР Ярина Петруша.
На вопрос, в каких регионах продолжались обыски, кроме Запорожской области, она ответила
"Собственно, это Хмельницкая область и Ивано-Франковска. Другая информация будет обнародована на сайте ГБР позже, после того как будет известна информация о изъятых материалах в ходе обысков", - сказала Петруша.
Она добавила, что обыски проводились по подозрению в создании преступной организации цель которой - массовый подкуп избирателей. = И фальсификация результатов выборов - ч. 1 ста 255 УК Украины.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области.
я охент мацквы )))
поломать Жулькины финансовые схемы, это отстоять свой Украинский Суверенитет от продажной газовой Барыги - бабы Йули..
кстати, у тебя доверительные глаза?!.. мы бы могли подружиться
Походу будет еще один революшен
Петя прям маєстро развода, демократией так красиво прекрьівается и вещает)
Вася! расскажи ещо за рептилоидов и планету Нубиру!
[НАБУ и САП подыгрывают будущему президенту]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1550708710-nabu-i-sap-podygryvayut-budushchemu-prezidentu.html
Тепер треба або доводити, що дійсно була створена система для підкупу виборців з боку штаба ТЮ і подальшим відкритим судовим процесом. З можливим подальшим зняттям ТЮ з реєстрації та переносом виборів (бо такий розвиток подій у будь-якому разі збурить суспільство і призведе до емоційного викривлення "електоральних симпатій")
Або, якщо це звинувачення виявиться "бульбашкою", Порошенку буде непереливки і він втратить велику кількість симпатиків і на внутрішньому, і на зовнішньому фронтах.
- подкуп миллионов избирателей
- загаживание своим дерьмом своих основных конкурентов
- если ничего из этого не сработает и Хряк все равно пролетит, можно будет сказать, что в выборы вмешалась РФ и аннулировать их.
Збита шашка летить під стіл...😁😁😁
Киев, 19.02. ул. Народного ополчения
Кстати, обратите внимание на " культуру" ограждения . Все выполнено с душой и заботой о ближнем.
А тепер, коли СБУ стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, - заверещали про "репресії".
Репресії - це не називати слово "Путін", звинувачуючи у війні своїх, поносити свою армію та купувати картонних "кіборгів" для картинки.
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
Держава хрінова, кажете?
То, може, не треба нею торгувати просто.
Оперативне супроводження здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво - Департамент процесуального керівництва за слідчими ДБР Генеральної прокуратури України.
За даними слідства, в областях України створено мережу «виборчих пірамід» - від керівника штабу виборчого округу до виборця - яка мала забезпечити перемогу одного з кандидатів в Президенти України. Фінансування відбувалося у порушення вимог Закону України «Про вибори Президента України». До вчиненого злочину може бути причетний народний депутат України.
В рамках провадження проводиться понад 50 обшуків на території України. При цьому у партійних офісах політичних партій обшуки не проводяться.
Інформація щодо вилучених матеріалів буде повідомлена додатково.
Джерело
СБУ викрила механізм підкупу виборців та впливу РФ на результати майбутнього волевиявлення під час голосування на виборах Президента України
Про це на брифінгу повідомив заступник Голови Служби Віктор Кононенко.
Для функціонування та реалізації протиправного наміру використовувалась так звана «брудна готівка», отримана незаконним шляхом. «Особи, залучені до цієї діяльності, із самого початку усвідомлювали її протиправний характер та передбачену законом кримінальну відповідальність за свої дії», - наголосив Віктор Кононенко.
Реалізація проекту передбачала формування у виборчих округах так званої «піраміди»: керівник сектору - старший виборчої дільниці - «десятки» - «двадцятки», які повинні забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. СБУ встановила, що основним координатором цієї мережі є один із діючих народних депутатів України.
Керівники так званих «польових штабів», серед яких громадяни РФ, України та іноземці, які тривалий час працювали в Росії, де здійснювали організацію виборчих компаній провладних кандидатів і партій. «Кошти на підготовку цієї піраміди та звіти про її створення почали надаватися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії», - зазначив заступник Голови СБУ.
Формування «піраміди» продовжилось і після офіційного початку виборчої кампанії у січні 2019 року. Для цього надходили нові транші готівки в іноземній валюті, що конвертувались у гривню та роздавались на місцях. «Розмір оплати праці так званих «старших виборчих дільниць», яких скорочено називають «СВД» та членів «десяток» зростав пропорційно до наближення виборів», - підкреслив Віктор Кононенко. Обсяги фінансування мережі в різних регіонах були чітко розраховані відповідно до кількості виборців, розміру округів та чисельності дільничних комісій.
До матеріалів справи також долучено заяву одного із народних депутатів України, до якого зверталися фальсифікатори.
Наразі, СБУ спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводить десятки обшуків в учасників угруповання.
«СБУ буде і надалі вживати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення проведення демократичних виборів та забезпечення вільного волевиявлення громадян, блокуючи будь-які спроби держави-агресора втрутитися у внутрішні справи нашої країни», наголосив заступник Голови СБУ. Він також закликав громадян України не піддаватися на провокації, не продавати власний голос та не провокувати до цього інших.
Знайшли серйозні речі. Плани, фінансові звіти, списки, розписки, гроші.
У планах прописана купівля чтенів ОВК, тільки на Чернігівську обл. виділено 600 тис. баксів для купівлі 200 членів ОВК. І байдуже як і хто проголосує!
Загальна сума витрат на підкуп 7,4 млрд.грн., це 270 мільйонів баксів.
Ви можете не вірити, можете спробувати своїм срачем створити паралельну реальність, але поки факти саме такі.
Цікаво, що Тимошенко звинувачувала "злочинну владу" у планах витратити 6мільярдів на підкуп, при тому, що сама (чи за неї), мали витратити 7,4!
От скажіть, що вОна не має єврейської крові! Звідки ж тоді така хуцпа!?