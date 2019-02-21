 Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщила пресс-секретарь ГБР Ярина Петруша.

На вопрос, в каких регионах продолжались обыски, кроме Запорожской области, она ответила

"Собственно, это Хмельницкая область и Ивано-Франковска. Другая информация будет обнародована на сайте ГБР позже, после того как будет известна информация о изъятых материалах в ходе обысков", - сказала Петруша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Она добавила, что обыски проводились по подозрению в создании преступной организации цель которой - массовый подкуп избирателей. = И фальсификация результатов выборов - ч. 1 ста 255 УК Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области.