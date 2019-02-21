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Все про:обыск (1240) Хмельнитчина (407) Ивано-Франковская область (341) ГБР (229)

 Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР

Правоохранители 21 февраля, кроме Запорожской области провели ряд обысков по поводу возможного подкупа избирателей также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщила пресс-секретарь ГБР Ярина Петруша.

На вопрос, в каких регионах продолжались обыски, кроме Запорожской области, она ответила

"Собственно, это Хмельницкая область и Ивано-Франковска. Другая информация будет обнародована на сайте ГБР позже, после того как будет известна информация о изъятых материалах в ходе обысков", - сказала Петруша.

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Она добавила, что обыски проводились по подозрению в создании преступной организации цель которой - массовый подкуп избирателей. = И фальсификация результатов выборов - ч. 1 ста 255 УК Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3113106
 
 
 Топ комментарии
 
у тебя сегодня очередная диарея на бабу Йулю?)
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Розуміючи свій нікчемний рейтинг - петя спустив на конкурентів всю свою свору. Мабуть, таких брудних за ініціативою влади виборів ми ще не бачили..
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Ну судя потому как хряки умудрились даже из Михи сделать ахента кремля, я в принципе ничего другого и не ожидал.
Походу будет еще один революшен
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Ну по нынешней логике правоохранителей, гречка-орудие преступления, даже тольк предполагаемого, только ими. Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 4630
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Розуміючи свій нікчемний рейтинг - петя спустив на конкурентів всю свою свору. Мабуть, таких брудних за ініціативою влади виборів ми ще не бачили..
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" Скажи-ка дядя, ведь не даром, Москва спаленная пожаром, французу отдана била?" (М.Лермонтов "Бородино")..😃😃😃
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внимание отвлекают! петя и ко пришли к власти на крови и хер они ее отдадут!
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майдан устроим.. надю в президенты.. америка с нами
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а чего же не понять в поведении стада? Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 7785
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Ну ок. Поплющать і розженуть вони штаби і активістів ЮВТ. Народ прийде і проголосує за неї. Почнуть плющить виборця? Чи вся ця дешева бадяга розрахована на зняття ЮВТ з перегонів?
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Тєбє уже прізналісь, чьто тєбя собралі із бракованих запчастєй?
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без подкупа - баба Жуля не наберет и 10%..
поломать Жулькины финансовые схемы, это отстоять свой Украинский Суверенитет от продажной газовой Барыги - бабы Йули..
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у тебя сегодня очередная диарея на бабу Йулю?)
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займись делом, в смысле, яицами.. ты же, Кот!
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мдаа.. болото, это моя стихия!..
кстати, у тебя доверительные глаза?!.. мы бы могли подружиться Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 2398
Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 9926
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Які 10% ?!!.. Я даю 100%, що Жулька до 31 березня, або втече до свого хахаля на Мокші, або буде в Лукянівській біблітеці мемуари писати.. Інакше чого зараз Гадя в Чернігові на ВІП хаті чалиться..😁😁😁
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Соя флудишь как пеця. Юлька при овоще не сбежала, а тут какой-то нарцисс-барыга.
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Соя, вранье ваша стихия как завещал пеця.
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Я думаю, що перелік областей є трохи більший.. Але най то так буде, як каже ГБР. Журналісти також люди і їм тре щось щодня їсти.😃😃😃
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Ну судя потому как хряки умудрились даже из Михи сделать ахента кремля, я в принципе ничего другого и не ожидал.
Походу будет еще один революшен
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Узурпацией уже давненько воняет.
Петя прям маєстро развода, демократией так красиво прекрьівается и вещает)
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Как маэстро? Все открыто и предсказуемо.
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Петя пошел в ва-банк, решил сорвать выборы. С военным положением не срослось (пока), так он предвыборные штабы конкурентов решил уничтожить.
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зачем Пороху срывать выборы, если он их вчистую выигрывает?!..
Вася! расскажи ещо за рептилоидов и планету Нубиру!
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к обыскам добавьте еще попытку юлькой поджога военного склада с боеприпасами...
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То ви її там зловили? Давайте відос!
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Я б за іншого не розписувався. Чи то про мене? Це дійсно стьоб.
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Я б не розмірковував про те, з чим не знайомий...
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НАБУ и САП подыгрывают будущему президенту
[НАБУ и САП подыгрывают будущему президенту]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1550708710-nabu-i-sap-podygryvayut-budushchemu-prezidentu.html
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Точно. НА*БУ підіграє Президенту своєю бездіяльністю. Так підіграє, що краще (для Президента) не "грало" б зовсім.
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Дуже серйозне звинувачення.

Тепер треба або доводити, що дійсно була створена система для підкупу виборців з боку штаба ТЮ і подальшим відкритим судовим процесом. З можливим подальшим зняттям ТЮ з реєстрації та переносом виборів (бо такий розвиток подій у будь-якому разі збурить суспільство і призведе до емоційного викривлення "електоральних симпатій")
Або, якщо це звинувачення виявиться "бульбашкою", Порошенку буде непереливки і він втратить велику кількість симпатиків і на внутрішньому, і на зовнішньому фронтах.
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В Пепе нема симпатиків, в нього лише співучасники.
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Це вже Рашка почала вмешиваться,чи ще нi? Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 7244
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А может у них цель-полететь в космос, а может цель-убить путина, а может цель-просто заработать бабла стоя в палатке, а может цель-....
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Порохотварь приняла все меры чтобы остаться на второй срок:
- подкуп миллионов избирателей
- загаживание своим дерьмом своих основных конкурентов
- если ничего из этого не сработает и Хряк все равно пролетит, можно будет сказать, что в выборы вмешалась РФ и аннулировать их.
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Цікаво буде почитати завтрашні коментарі від "зомбоюлєк" коли бабло від Жюльки за їх " труди" вже не прийде... А на халяву я так думаю, цей " пролетариат умственного труда" так просто попісивать тут не буде..😁😁😁😁😁
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Петрушкам, я так розумію, баблоси зайдуть безперешкодно. Так?
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Правильно только истинные почитатели талантов Петра Алексеевича,являются чистыми альтруистами как и он сам.Да и как может быть иначе ,если уровень жизни и борьба с коррупцией имеет ошеломительный успех.Ну как можно не восхищаться тактическим победителем над Москвой.Человеком который имеет миллионные прибыли с пятого канала,ведь весь остальной бизнесс он как обещал продал.Правильно я говорю ?
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Кандидати по наївності взялися грати в шашки(вибори),а ***** почав в "чапая".
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Лайк за пост 👍

Збита шашка летить під стіл...😁😁😁
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классика - друзьям все, врагам закон! кто то еще верит в "честные" выборы при управлении мальдивского президента ??????
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Хроника развала инфраструктуры
Киев, 19.02. ул. Народного ополчения
Кстати, обратите внимание на " культуру" ограждения . Все выполнено с душой и заботой о ближнем.

Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 6716
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Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 4664Проросійські політики звикли, що на їхні методи отримання влади з допомогою кремлівського ресурсу ніхто не звертав уваги.
А тепер, коли СБУ стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, - заверещали про "репресії".
Репресії - це не називати слово "Путін", звинувачуючи у війні своїх, поносити свою армію та купувати картонних "кіборгів" для картинки.
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
Держава хрінова, кажете?
То, може, не треба нею торгувати просто.
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Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації, мета якої - масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів Президента України (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України).
Оперативне супроводження здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво - Департамент процесуального керівництва за слідчими ДБР Генеральної прокуратури України.
За даними слідства, в областях України створено мережу «виборчих пірамід» - від керівника штабу виборчого округу до виборця - яка мала забезпечити перемогу одного з кандидатів в Президенти України. Фінансування відбувалося у порушення вимог Закону України «Про вибори Президента України». До вчиненого злочину може бути причетний народний депутат України.
В рамках провадження проводиться понад 50 обшуків на території України. При цьому у партійних офісах політичних партій обшуки не проводяться.
Інформація щодо вилучених матеріалів буде повідомлена додатково.
Джерело
СБУ викрила механізм підкупу виборців та впливу РФ на результати майбутнього волевиявлення під час голосування на виборах Президента України
Про це на брифінгу повідомив заступник Голови Служби Віктор Кононенко.
Для функціонування та реалізації протиправного наміру використовувалась так звана «брудна готівка», отримана незаконним шляхом. «Особи, залучені до цієї діяльності, із самого початку усвідомлювали її протиправний характер та передбачену законом кримінальну відповідальність за свої дії», - наголосив Віктор Кононенко.
Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 5365Реалізація проекту передбачала формування у виборчих округах так званої «піраміди»: керівник сектору - старший виборчої дільниці - «десятки» - «двадцятки», які повинні забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. СБУ встановила, що основним координатором цієї мережі є один із діючих народних депутатів України.
Керівники так званих «польових штабів», серед яких громадяни РФ, України та іноземці, які тривалий час працювали в Росії, де здійснювали організацію виборчих компаній провладних кандидатів і партій. «Кошти на підготовку цієї піраміди та звіти про її створення почали надаватися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії», - зазначив заступник Голови СБУ.
Формування «піраміди» продовжилось і після офіційного початку виборчої кампанії у січні 2019 року. Для цього надходили нові транші готівки в іноземній валюті, що конвертувались у гривню та роздавались на місцях. «Розмір оплати праці так званих «старших виборчих дільниць», яких скорочено називають «СВД» та членів «десяток» зростав пропорційно до наближення виборів», - підкреслив Віктор Кононенко. Обсяги фінансування мережі в різних регіонах були чітко розраховані відповідно до кількості виборців, розміру округів та чисельності дільничних комісій.
Обыски в деле подкупа избирателей проводились 21 февраля в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, - ГБР - Цензор.НЕТ 5365До матеріалів справи також долучено заяву одного із народних депутатів України, до якого зверталися фальсифікатори.
Наразі, СБУ спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводить десятки обшуків в учасників угруповання.
«СБУ буде і надалі вживати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення проведення демократичних виборів та забезпечення вільного волевиявлення громадян, блокуючи будь-які спроби держави-агресора втрутитися у внутрішні справи нашої країни», наголосив заступник Голови СБУ. Він також закликав громадян України не піддаватися на провокації, не продавати власний голос та не провокувати до цього інших.
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Всем рекомендую посмотреть последнюю серию "Лига коррупции" про львовского мэра. Садовый - такой же барыга, бандит и олигарх с заводами и пароходами, хорошо раскрученный полит. технологами. А по факту во Львове страшные дороги и мусорные свалки Обшуки у справі підкупу виборців проводилися 21 лютого в Хмельницькій та Івано-Франківській областях, - ДБР - Цензор.НЕТ 8351
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Сурков там в Кремле уже написал о пятой республике и путинизме в России. Для них Путин как Шарль де Голь во Франции, который основал эту пятую республику, французы молятся на него, называют его именем улицы, корабли, авианосцы и все что можно назвать.
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Панове Йулькани!
Знайшли серйозні речі. Плани, фінансові звіти, списки, розписки, гроші.
У планах прописана купівля чтенів ОВК, тільки на Чернігівську обл. виділено 600 тис. баксів для купівлі 200 членів ОВК. І байдуже як і хто проголосує!
Загальна сума витрат на підкуп 7,4 млрд.грн., це 270 мільйонів баксів.
Ви можете не вірити, можете спробувати своїм срачем створити паралельну реальність, але поки факти саме такі.
Цікаво, що Тимошенко звинувачувала "злочинну владу" у планах витратити 6мільярдів на підкуп, при тому, що сама (чи за неї), мали витратити 7,4!
От скажіть, що вОна не має єврейської крові! Звідки ж тоді така хуцпа!? Обшуки у справі підкупу виборців проводилися 21 лютого в Хмельницькій та Івано-Франківській областях, - ДБР - Цензор.НЕТ 2540
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