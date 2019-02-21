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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1543) Ривненщина (641) топливо (432) ГФС (3115)

 Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Ривненской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию горючего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории г. Ривне и Ривненской области функционирует ряд АЗС, не зарегистрированных как СХД, которые не имеют разрешительных документов на хранение и розничную торговлю топливом, где осуществляется реализация незаконно изготовленных ГСМ.

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 02
Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти. ФОТОрепортаж

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 04

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 11,9 тонны дизельного топлива, 4,43 тонны бензина и автозаправочное оборудование общей стоимостью более 1 млн грн.

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 05
Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 06

Также смотрите: На Ивано-Франковщине налоговики остановили незаконный сбыт горючего, изъято топлива на 700 тыс. грн. ФОТО

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 07
Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 08

Продолжается следствие.

Смотрите: Партия топлива стоимостью почти 2,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киевской области. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3113105
 
 
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Нет документов - так сбегайте и принесите их предпринимателю,для этого и существуют госслужащие живущие за счет налогоплательщиков,отбирают и грабят бандиты и уголовники.
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Да уж, "крупная рыба"! крупнее только у Юги Луценка ловится!
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Я тащусь, єто кто же свою КІА из такой будки солярой заправит?Ну разе шо трактор...Евро 5 ))))
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Замість того щоб ловити бурштинову мафію, вони якихось "кустарів" закривають.
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Изъяли То изъяли, суда не будет, а куда топливо пойдет?
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"Все средства пойдут на ремонт Провала!" (с)
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Заправятся и разьедуться. В той будке от силы пять кубов будет.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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