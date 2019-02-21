 ХХ Международная фотовыставка газеты "День" открылась в Днепре

Традиционно свой тур по украинским городам экспозиция начинает именно с Днепра. Уже третий год подряд выставку проводят в рамках программы городского головы Бориса Филатова "Культурная столица".

"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с газетой" День ". Для города важно, что эти ежегодные фотовыставки начинаются именно в Днепре - уже в третий раз. Это знаково, ведь показывает сознательную информационную и редакционную политику издания. Кроме того, с газетой "День" мы долгое время сотрудничаем по обновлению книжных фондов муниципальных библиотек. Это - литература, помогает сформировать правильный взгляд на историю. Также газета выдала отдельный журнал - "Маршрут № 1 Днепр". Он популяризирует Днепр, показывает его не только как новый туристический маршрут, но и как город, который играет центральную роль в жизни страны, ее новейшей истории. Это о многом говорит. Поэтому мы будем продолжать сотрудничество", - отметил Борис Филатов.

В спецвыпуске глянцевого журнала "Маршрут № 1 Днепр" собраны материалы о жизни Днепра, его перспективные туристические и инвестиционные проекты, в частности, индустриальный парк Innovation Forpost. Здесь можно почитать рассказы о городе от его неординарных жителей и найти путеводители архитектурными, историческими, природными достопримечательностями. Купить "Маршрут № 1 Днепр" можно в киосках прессы.

В целом традиционные фотоэкспозиции "Дня" - это фотографии, отражающие знаковые события жизни Украины. В этом году любители и профессиональные фотографы работали над темой "Фото первой полосы", поэтому все снимки имеют яркие публицистические акценты.

"Фотовыставка газеты" День "- одно из любимых детищ издания. Еще в начале была идея основать движение качественной фотографии - как еще одного способа доверительного общения с читателями. Нынешние фотографии чрезвычайно важны. Это то, что газета может сделать для своих читателей. Чтобы мы были солидарны, ответственны за то, что происходит в стране ", - сообщила главный редактор газеты" День "Лариса Ившина.

Она также поблагодарила Бориса Филатова за поддержку инициатив издания. Так, школьные и массовые библиотеки города получат экземпляры издания "AVE. К 100-летию Гетманата Павла Скоропадского".

"Это замечательно, что в библиотеках появится литература, раскрывающая такие важные исторические темы. В общем я всем советую не только читать, но и обязательно прийти и увидеть фотографии фотовыставки "Дня". Они поражают. Это - не банальная галерея. Каждое фото - как окно в чью-то жизнь, в разные судьбы разных людей", - поделилась впечатлениями гостья выставки Татьяна.

Увидеть уникальные снимки в Музее украинской живописи (площадь Троицкая, 5А, 2-й этаж, время работы - с 10:00 до 18:00) все желающие смогут с 22 февраля по 14 марта. Вход свободный.









