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Все про:взрыв (4204) граната (639) Киевская область (1622) полигон (248) 72 отдельная механизированная бригада (71)

 Ранение 2 солдат-срочников во время учений в Киевской области произошло в результате взрыва гранаты, - военная прокуратура

21 февраля в Киевской области во время учений в результате несанкционированного взрыва гранаты ранены двое солдат срочной службы воинской части А2167.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Оба пострадавших доставлены в военный госпиталь в г. Белая Церковь с осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

Сейчас военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона проводятся первоочередные следственные действия.

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Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

Напоминаем, ранее сообщалось о ранении 2 военнослужащих 72-й ОМБр на полигоне в результате подрыва на неизвестном предмете.

Источник: https://censor.net.ua/n3113101
 
 
 Топ комментарии
 
Трусы себе дёрни, идиотка ... Пацаны, скорее всего, "подурковали" с "практической" гранатой - там нет взрывчатки, а вот УЗРГМ - настоящий... Именно так и учат идиотов....
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був випадок на полігоні, срочнік десь надибав УЗРГМ і стояв колупав його ножиком, докі не відірвало три пальця і не вибило око. таких людей вистачає, в армії це називається самокаліцтво, в повсякденному житті-довбо***б
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опять Порох виноват ****,когда угомонится уже?)))) Ребятам скорейшего выздоровления
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Нате
Девочка в поле гранату нашла.
"Дерни колечко"--дядя Петя сказал.
Долго над полем бантик летал.

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а если серьёзно то надо взводного дрючить по самые яйца, тут его вина,не научил как правильно гранату метать.
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Ага, два солдата в ногу,а весь взвод не в ногу. И кто говорил про учения? Просто техника безопасности бойцами нарушена - скорее всего, или на утилизацию не все убрали.
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Если-бы там граната сработала - кишки собирали-бы по деревьям.... УЗРГМ бахнул, не более...
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И гранаты разные есть, и зона поражения не стабильна
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При таких дела к срочникам относится нужно как к дебилами.
"Солдат, мне твое копание окопа и нах не нужно, а мне нужно чтобы ты задолбался и не влазил никуда, не нажрался,мне взорвался, не пострелялся, в самоход не пошел, так что копай солдат..."(с)
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був випадок на полігоні, срочнік десь надибав УЗРГМ і стояв колупав його ножиком, докі не відірвало три пальця і не вибило око. таких людей вистачає, в армії це називається самокаліцтво, в повсякденному житті-довбо***б
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В этой новости как-то не то...Удалите, пожалуйста.
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Трусы себе дёрни, идиотка ... Пацаны, скорее всего, "подурковали" с "практической" гранатой - там нет взрывчатки, а вот УЗРГМ - настоящий... Именно так и учат идиотов....
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Ну, у нас, как всегда - "Петя виноват!!!" "Порох, сволочь!!!" А "Дайте дураку стеклянный член - он и член разобьёт, и руки порежет...", не учитывали?!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРанение 2 солдат-срочников во время учений в Киевской области произошло в результате взрыва гранаты, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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