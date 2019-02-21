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 Украина призвала ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук

Министерство культуры Украины призвало ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму.

 Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в комментарии телеканалу ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Я, непосредственно будучи в Стамбуле на сессии, приуроченной культурному наследию, поднимал это на международном уровне, бил в колокола и призвал ЮНЕСКО и другие организации, чтобы они создали мониторинговую комиссию для фиксации, поскольку у нас доступа нет, этого просто циничного разрушения истории мирового наследия – бахчисарайского Ханского дворца, в котором осуществляется под видом реставрации уничтожение артефактов XVIII века", – подчеркнул он.

Смотрите также - Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец, - Пашаев. ФОТОрепортаж

Нищук добавил, что украинская сторона фиксирует все несанкционированные археологические раскопки на территории Херсонеса и другие незаконные действия оккупантов.

"Мы предоставили достаточно материалов, чтобы Генеральная прокуратура открыла уголовное производство, которое даст нам возможность... в судебном порядке, на международном уровне, бороться за возвращение тех артефактов или нести ответственность за эти преступления", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО начинает прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и Севастополе

Источник: https://censor.net.ua/n3113100
 
 
 Топ комментарии
 
Да на что дикому кацапью это наследие, если оно своей истории не знает, вся кацапская история переврана до основания. Не нужна им история и культура.Они дикие.
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лучше бы о своей стране позаботились
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лучше бы о своей стране позаботились
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Мальвинские острова - это Аргентина.
А Гибралтар - это Испания.

Разве официальный Лондон и ее королеву эти претензии хоть как-то колышат?
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Да на что дикому кацапью это наследие, если оно своей истории не знает, вся кацапская история переврана до основания. Не нужна им история и культура.Они дикие.
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зато там есть что продать в частные коллекции...
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ну хоть не сотню майданутых..
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Как освободят Крым, Порошенко или Ахметов себе его приметили.
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Привет, Ринат. А тебе хоть можно лайкать?
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Ринат Амедов - не в тему - тема Майдана ушла...., но вот поразился прочитав....

Что думаешь? Правда?

Украина призвала ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук - Цензор.НЕТ 6150 Hanna ☀‏ @HannaGun 28 мин.28 минут назад
Цікаві коменти під постом Бутусова, присвяченому пам'яті Небесної Сотні. https://www.facebook.com/100000909172681/posts/2051076274932658?sfns=mo … Нагадую знов! ЖОДНА ТВАРЬ, яка віддавала чи виконувала наказ НЕ ПОКАРАНА! Голосуйте за Потрошенка! І, автоматично, за вбивць Небесної Сотні, яких ця падла пригріла та захистила((

Украина призвала ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук - Цензор.НЕТ 461

Украина призвала ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук - Цензор.НЕТ 5979
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1320 человек пропавших без вести, и никто ненаказан, скоты, народ все спомнит, над ними тоже судный день настанет.
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Ринат Амедов - но где тогда родственники всех этих убитых?

Я не думаю что можно было бы скрыть такое количество трупов, даже если принять во внимание инфантильность украинцев....
Поплакали в тайне и молчат, да?
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Честно, я не знаю что ответить. Давай дождемся выборов, следующий президент я думаю докопается до истины, и тогда мы настоящую правду узнаем.
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А міністр культури не хоче звернути увагу на стан Воронцовського палацу в Одесі? Даже так звані тут на форумі комуняки його зберігали як архітектурну пам'ятку....
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Комунорило, а хіба цей палац (вАрАнцовскІй) занесено до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО?
Чи ти, свинорило, забув як червона мерзота поруйнувала найзнаменитіші храми, як у Києві, так і инших містах?
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Знаєте що панове, просто вже душу рве від вашого лицемірства: як щось погане в Росії чи загарбаному нею Криму - так на "ура", а як таке саме в Україні - так мордою в куток, мов нічого не знаю. Може хватить подвійних стандартів? Якщо захищаємо права моряків наших в Росії, так і потрібно захищати права таких же українців в Україні; якщо говорими про захист наших культурних архітектурних цінностей в Криму, то потрібно говорити про захист і в Україні, і що з того що не всі занесені до ЮНЕСКО, хіба вони від цього менш цінніші для нас?!!!! А то ви про рило мені закидаєте, краще би в дзеркало частіше дивилися на себе....
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Відкриваю сторінку у фейсбуці щодо "Tommy Lee" (), і що читаємо в інформації:Родной город
Los AngelesУкраїна закликала ЮНЕСКО фіксувати руйнування Ханського палацу в окупованому Криму, - Нищук - Цензор.НЕТ 4900Информацияhttp://tommylee.com/bio/Україна закликала ЮНЕСКО фіксувати руйнування Ханського палацу в окупованому Криму, - Нищук - Цензор.НЕТ 4900Личная информацияManagement: Rick Canny email: rick@favortheartist.comУкраїна закликала ЮНЕСКО фіксувати руйнування Ханського палацу в окупованому Криму, - Нищук - Цензор.НЕТ 4900Текущее местоположениеFan Mail : Lester Knispel Boulevard Management 21731 Ventura Blvd., Suite# 300 Woodland Hills, CA 91364Україна закликала ЮНЕСКО фіксувати руйнування Ханського палацу в окупованому Криму, - Нищук - Цензор.НЕТ 4900Press contactLester Knispel
Boulevard Management
21731 Ventura Blvd., Suite# 300
Woodland Hills, CA 91364Панове, може ви такі щирі українці під прапором своєї країни будете заходити?categories
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А палац - садиба Дубецьких ? В селе Василивка Беляевского района? Все в руинах как и парк некогда очень красивый . Известен дворец и под названием Логово волка.
Выкупила какая- то частная фирма , пообещав реконструкцию, но ничего не сделала.
Неужели государство не может сохранить такие замечательные места?
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Розслабтесь - піндоси вже вийшли з цієї організації.
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Ханский дворец в оккупированном Крыму - единственный в своём роде . Реконструкция его погубит, аутентичную черепицу уже заменили, что там они делают с внутрянкой - это можно только догадываться. Дворец - это культурное наследие целого народа , но кого это волнует. Кацапов-вандалов такие "мелочи" точно не волнуют.
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Хана ханскому дворцу. Хорошо хоть злато скифов в Голландии оказалось в момент набега
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина призвала ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук
 
 
 
 
 
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