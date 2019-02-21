 Украина призвала ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в комментарии телеканалу ATR, передает Цензор.НЕТ.
"Я, непосредственно будучи в Стамбуле на сессии, приуроченной культурному наследию, поднимал это на международном уровне, бил в колокола и призвал ЮНЕСКО и другие организации, чтобы они создали мониторинговую комиссию для фиксации, поскольку у нас доступа нет, этого просто циничного разрушения истории мирового наследия – бахчисарайского Ханского дворца, в котором осуществляется под видом реставрации уничтожение артефактов XVIII века", – подчеркнул он.
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Нищук добавил, что украинская сторона фиксирует все несанкционированные археологические раскопки на территории Херсонеса и другие незаконные действия оккупантов.
"Мы предоставили достаточно материалов, чтобы Генеральная прокуратура открыла уголовное производство, которое даст нам возможность... в судебном порядке, на международном уровне, бороться за возвращение тех артефактов или нести ответственность за эти преступления", – заявил он.
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А Гибралтар - это Испания.
Разве официальный Лондон и ее королеву эти претензии хоть как-то колышат?
Что думаешь? Правда?
Hanna ☀ @HannaGun 28 мин.28 минут назад
Цікаві коменти під постом Бутусова, присвяченому пам'яті Небесної Сотні. https://www.facebook.com/100000909172681/posts/2051076274932658?sfns=mo … Нагадую знов! ЖОДНА ТВАРЬ, яка віддавала чи виконувала наказ НЕ ПОКАРАНА! Голосуйте за Потрошенка! І, автоматично, за вбивць Небесної Сотні, яких ця падла пригріла та захистила((
Я не думаю что можно было бы скрыть такое количество трупов, даже если принять во внимание инфантильность украинцев....
Поплакали в тайне и молчат, да?
Чи ти, свинорило, забув як червона мерзота поруйнувала найзнаменитіші храми, як у Києві, так і инших містах?
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Boulevard Management
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Woodland Hills, CA 91364Панове, може ви такі щирі українці під прапором своєї країни будете заходити?categories
Выкупила какая- то частная фирма , пообещав реконструкцию, но ничего не сделала.
Неужели государство не может сохранить такие замечательные места?