 Бывшего главу Апелляционного суда Крыма Чернобука оставили под стражей

Голосеевский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры АР Крым о продлении содержания под стражей экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Суд удовлетворил ходатайство и оставил судью под стражей до 27 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В начале заседания защита Чернобука заявила ходатайство об отводе следственной судьи Натальи Чередниченко. По словам Станислава Свириденко, адвоката подозреваемого, 14 из 16 постановлений Голосеевского суда по этому делу вынесла именно Наталья Чередниченко, что может свидетельствовать о вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

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Представитель прокуратуры АР Крым Татьяна Косяченко выступила против отвода, в частности, отметив, что постановления судьи Натальи Чередниченко неоднократно подтверждались Киевским апелляционным судом.

Следственная судья Александра Колдина оставила ходатайство об отводе Натальи Чередниченко без удовлетворения.

После этого защита Чернобука выступила против удовлетворения ходатайства о продлении меры пресечения. По словам адвоката Станислава Свириденко, в прошлый раз срок содержания под стражей был продлен для завершения предназначенных в пределах следствия экспертиз, но они и сегодня не готовы.

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Адвокат также попросил о назначении залога для Чернобука, несмотря на то, что для обвиняемых по статье "государственная измена" залог не предусмотрен.

"Мы считаем, что эта норма носит дискриминационный характер, и суд должен руководствоваться практикой ЕСПЧ", – отметил Свириденко.

Но суд поддержал ходатайство прокуратуры и оставил подозреваемого под стражей.

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Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года.