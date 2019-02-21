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Все про:НАБУ (2597) задержание (5295) Дубневич (28)

 Бывшего помощника Дубневича, Пушкаренко, задержали в "Борисполе", его подозревают в расхищении государственных денег

Эдуарда Пушкаренко, бывшего помощником нардепа Дубневича, задержали в аэропорту "Борисполь". Его подозревают в махинациях в многомиллионных злоупотреблениях при госзакупках в "Укрзализныце".

Детективы НАБУ задержали бывшего помощника народного депутата Ярослава Дубневича и экс-заместителя начальника филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Эдуарда Пушкаренко и еще 7 человек НАБУ подозревает в закупке стрелочной продукции по завышенным ценам, что привело к убыткам для "Укрзализныци" на сумму более 93 млн грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАПК выявило связанные с коррупцией нарушения в декларации нардепа Богдана Дубневича. Вывод направят в НАБУ

Экс-помощника Ярослава Дубневича объявили в розыск 23 января 2019 года. В связи с этим же делом в конце 2018 года председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича.

В представлении говорилось о том, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93 млн гривен филиала "Центра обеспечения производства ПАО "Укрзализныця"" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

Также на Цензор.НЕТ: "Со временем объясню, кто виноват в том, что мы не смогли отправить Дубневича в тюрьму. Он там обязательно будет", - внештатный агент НАБУ Шевченко.

По версии следствия, нардеп является организатором присвоение этих средств как председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Как считают детективы НАБУ, Дубневич организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств ЦЗВ УЗ, нарушив законную процедуру, по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки нардеп якобы организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий: ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ".

Генеральный прокурор Юрий Луценко 14 января вернул представление на снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, предложив следствию собрать убедительную доказательную базу. После этого руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в ближайшее время внесет повторное представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича.

Источник: https://censor.net.ua/n3113095
 
 
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гнід з мішпухі"свої люді" ДУШАТь а посіпакі пукіна скавчать -"ой яка там карупція"... отака гібрідна дурня Колишнього помічника Дубневича - Пушкаренка - затримали в "Борисполі", його підозрюють у розкраданні державних грошей - Цензор.НЕТ 4668
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Иж ты хотел слинять доляху не занеся
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Вот, что выборы чудотворные с правоохранительными органами делают! Жаль только, что подержат, подержат, и выпустят. А Генпрокурор скаже из телевизора, что посадили 450млн 550 тыс. коррупционерам, и еще 450 млн 570 тыс. "висунули підозру". И не спросишь его: "А где Мосийчук, Розенболт с Поляковым, Насиров с Онищенко, и другие "уважаемые" люди?"...
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Посадить без всяких залогов -- срок с конфискацией
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Клев хороший, да вот садка нет, приходится отпускать.
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пушкаренко, порошенко, скоро пойдет движуха
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ой мабуть і габібулай вже вляпався.. Колишнього помічника Дубневича - Пушкаренка - затримали в "Борисполі", його підозрюють у розкраданні державних грошей - Цензор.НЕТ 5144
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывшего помощника Дубневича, Пушкаренко, задержали в "Борисполе", его подозревают в расхищении государственных денег
 
 
 
 
 
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