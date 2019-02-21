 Бывшего помощника Дубневича, Пушкаренко, задержали в "Борисполе", его подозревают в расхищении государственных денег

Детективы НАБУ задержали бывшего помощника народного депутата Ярослава Дубневича и экс-заместителя начальника филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Эдуарда Пушкаренко и еще 7 человек НАБУ подозревает в закупке стрелочной продукции по завышенным ценам, что привело к убыткам для "Укрзализныци" на сумму более 93 млн грн.

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Экс-помощника Ярослава Дубневича объявили в розыск 23 января 2019 года. В связи с этим же делом в конце 2018 года председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича.

В представлении говорилось о том, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93 млн гривен филиала "Центра обеспечения производства ПАО "Укрзализныця"" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

Также на Цензор.НЕТ: "Со временем объясню, кто виноват в том, что мы не смогли отправить Дубневича в тюрьму. Он там обязательно будет", - внештатный агент НАБУ Шевченко.

По версии следствия, нардеп является организатором присвоение этих средств как председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Как считают детективы НАБУ, Дубневич организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств ЦЗВ УЗ, нарушив законную процедуру, по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки нардеп якобы организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий: ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ".

Генеральный прокурор Юрий Луценко 14 января вернул представление на снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, предложив следствию собрать убедительную доказательную базу. После этого руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в ближайшее время внесет повторное представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича.