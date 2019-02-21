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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1610) налоговая милиция (1543) фальсификат (305) ГФС (3115)

 На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области разоблачили одну из местных компаний, которая уклонялась от уплаты налогов, изготовляла и реализовывала фальсифицированные моющие средства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 01

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 и ч.1 ст.229 УК Украины было установлено, что служебные лица одной из местных компаний, которая занимается производством мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, осуществляли производство фальсифицированного моющего средства, подделанного под известную торговую марку. В дальнейшем фальсификат реализовывали за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты более 1,9 млн грн налогов.

На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 02

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На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 03

В ходе обыска, проведенного на основании решения суда в производственных, складских и офисных помещениях компании - фигуранта, изъято и передано на ответственное хранение 3 тыс. 672 шт. емкостей поддельного моющего средства и 2,5 тыс. пустых емкостей.

На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 04

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На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 05

Постановлением суда на изъятые ТМЦ наложен арест.

Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113094
 
 
 Топ комментарии
 
То есть, если платить в бюджет, то можно изготавливать фальсификат?
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Таке враження,що в місцевих податківців голова помінялася місцем зі сракою!
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Коротше кажучи, плати в бюджет сліпий траст і роби що хочеш, на будь-який фальсифікат закриють очі.
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То есть, если платить в бюджет, то можно изготавливать фальсификат?
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просто наказание за неуплату больше, чем за фальсификацию.

да и доказать, что фальсификат нанёс кому-то вред, очень трудно.

Аль Капоне, кстати, тоже за налоги упекли, хотя организовывать мафии тоже как бы нельзя
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Почему налоговая молчит о продавцах наркотиков??? Они же тоже торгуют без кассовых аппаратов и тоже не платят налоги!
Соберите всех драгдиллеров, раздайте в конце концов им кассовые аппараты и проведите семинар по налогообложению!
На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов - Цензор.НЕТ 7092
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как бы тебе помягче объяснить, что наркотики не хранятся на складах в таком количестве ?
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Єто другая статья.В ходе єкспертизи,которую закажет следователь, будет пункт- нанесен ли бюджету ущерб или нет.Может бить что жулики налоги платили правильно.Но обично аудитор,если с бухлтерией все ажур, єтот пункт упустит, а обвинение пойдет по статье "Незаконное предпринимательство"
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Вся контрабанда делается на Малой Арнаутской. При чем здесь Львів?
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Таке враження,що в місцевих податківців голова помінялася місцем зі сракою!
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Прошу меня опардонить,но тут вырисовывается некая не состыковочка.А что,другие фирмы производящие фальсификат платят налоги?!И именно поэтому им можно и дальше мутату производить...
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а кто сказал, что наказание за неуплату налогов отменяет наказание за фальсификацию ?
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Коротше кажучи, плати в бюджет сліпий траст і роби що хочеш, на будь-який фальсифікат закриють очі.
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это из тех незадекларированных, за счёт которых кто-то нищий скупил половину бигбордов в стране
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вы тоже слышите этот бред??? компания, изготавливающая фальшивые моющие средства, уклонилась от уплаты налогов????
то есть, ечлибы эта компания уплатила налоги-могла бы и дальше смело призводить свое говно для народа...
имеем всю производную от нынешней власти соевых утырков!!!
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если человека, убившего старушку и заодно перешедшего дорогу на красный свет арестовали за убийство, то только дятел напишет, что арест за убийство разрешает переходить на красный свет
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а ну порохососы-ату меня...))) расскажите как жить в Украине...)))
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тебе зачем ?

у вас лучше.

у вас Пороха к пожизненному приговорили
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И надежда у них есть, что путин их вот, вот, вот заберет в россию.

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та не, надежды на это у них давно нет.

у них надежда, что станет кто-то вместо пороха и они вернутся в состав Украины на особых условиях и с полной амнистией.
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Вспомнил старый анекдот: "Осторожно, в продаже появился поддельный Фейри! Особые приметы: стоит дешевле, отмывает лучше".
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из-за всех таких подделок из свинарника, предпочитаю покапать фери в финляндии
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когда вам кацапам перекроют границу - будете стирать так...)На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов - Цензор.НЕТ 7846
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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