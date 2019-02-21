 На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 и ч.1 ст.229 УК Украины было установлено, что служебные лица одной из местных компаний, которая занимается производством мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, осуществляли производство фальсифицированного моющего средства, подделанного под известную торговую марку. В дальнейшем фальсификат реализовывали за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты более 1,9 млн грн налогов.
В ходе обыска, проведенного на основании решения суда в производственных, складских и офисных помещениях компании - фигуранта, изъято и передано на ответственное хранение 3 тыс. 672 шт. емкостей поддельного моющего средства и 2,5 тыс. пустых емкостей.
Постановлением суда на изъятые ТМЦ наложен арест.
Продолжается следствие.
да и доказать, что фальсификат нанёс кому-то вред, очень трудно.
Аль Капоне, кстати, тоже за налоги упекли, хотя организовывать мафии тоже как бы нельзя
Соберите всех драгдиллеров, раздайте в конце концов им кассовые аппараты и проведите семинар по налогообложению!
бюджетсліпий траст і роби що хочеш, на будь-який фальсифікат закриють очі.
то есть, ечлибы эта компания уплатила налоги-могла бы и дальше смело призводить свое говно для народа...
имеем всю производную от нынешней власти соевых утырков!!!
у вас лучше.
у вас Пороха к пожизненному приговорили
у них надежда, что станет кто-то вместо пороха и они вернутся в состав Украины на особых условиях и с полной амнистией.