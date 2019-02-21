 На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 и ч.1 ст.229 УК Украины было установлено, что служебные лица одной из местных компаний, которая занимается производством мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, осуществляли производство фальсифицированного моющего средства, подделанного под известную торговую марку. В дальнейшем фальсификат реализовывали за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты более 1,9 млн грн налогов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторов подпольного производства алкогольного фальсификата будут судить на Черкасщине. ФОТО

В ходе обыска, проведенного на основании решения суда в производственных, складских и офисных помещениях компании - фигуранта, изъято и передано на ответственное хранение 3 тыс. 672 шт. емкостей поддельного моющего средства и 2,5 тыс. пустых емкостей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подпольное производство фальсификата оливкового масла известных торговых марок ликвидировано в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Постановлением суда на изъятые ТМЦ наложен арест.

Продолжается следствие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 30 тонн фальсифицированных марок кофе изъято в Черновицкой области, - прокуратура. ФОТО