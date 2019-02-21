 Глава ОБСЕ Лайчак обсудил с Лавровым освобождение украинских пленных моряков

Об этом Лайчак заявил во время 18-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

В ходе совместного заседания общих комитетов Парламентской ассамблеи ОБСЕ представители делегаций могли, в частности, поднять вопрос действующему председателю и генсеку ОБСЕ. Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Артур Герасимов обратился к Мирославу Лайчаку с напоминанием о том, что одним из самых ужасных последствий продолжающейся агрессии РФ против Украины является использование Россией незаконно задержанных граждан Украины в качестве заложников. Он также указал на то, что недавно вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к действующему председателю ОБСЕ с письмом с просьбой лично вмешаться в вопрос освобождения удерживаемых Россией украинских заложников и поинтересовался, удалось ли Лайчаку достичь прогресса в этом важном гуманитарном вопросе во время недавнего визита в Москву.

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"Об освобождении задержанных - я действительно поднимал этот вопрос во время моих встреч с Лавровым, и не только в прошлый вторник, но и во время предыдущего визита в октябре. Тогда я говорил об Олеге Сенцове, на этот раз я поднимал вопрос о моряках, а также в отношении одного из обязательств в рамках Минских договоренностей - обмена заключенными ", - заявил действующий председатель ОБСЕ.

Он добавил, что призвал российскую сторону "быть конструктивной по этому вопросу".

"И время покажет, насколько успешными мы были. Но мы точно никогда не пропускаем ни одной возможности поднять этот вопрос", - добавил Лайчак.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.