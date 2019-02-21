 Глава ОБСЕ Лайчак обсудил с Лавровым освобождение украинских пленных моряков

Об этом Лайчак заявил во время 18-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
В ходе совместного заседания общих комитетов Парламентской ассамблеи ОБСЕ представители делегаций могли, в частности, поднять вопрос действующему председателю и генсеку ОБСЕ. Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Артур Герасимов обратился к Мирославу Лайчаку с напоминанием о том, что одним из самых ужасных последствий продолжающейся агрессии РФ против Украины является использование Россией незаконно задержанных граждан Украины в качестве заложников. Он также указал на то, что недавно вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к действующему председателю ОБСЕ с письмом с просьбой лично вмешаться в вопрос освобождения удерживаемых Россией украинских заложников и поинтересовался, удалось ли Лайчаку достичь прогресса в этом важном гуманитарном вопросе во время недавнего визита в Москву.
"Об освобождении задержанных - я действительно поднимал этот вопрос во время моих встреч с Лавровым, и не только в прошлый вторник, но и во время предыдущего визита в октябре. Тогда я говорил об Олеге Сенцове, на этот раз я поднимал вопрос о моряках, а также в отношении одного из обязательств в рамках Минских договоренностей - обмена заключенными ", - заявил действующий председатель ОБСЕ.
Он добавил, что призвал российскую сторону "быть конструктивной по этому вопросу".
"И время покажет, насколько успешными мы были. Но мы точно никогда не пропускаем ни одной возможности поднять этот вопрос", - добавил Лайчак.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.
мужик идёт с конем по полю
и конь внезапно говорит
не надо петь про это песню
пусть это будет наш секрет
Один из текстов:
Что с Русью-Матушкой творится!
Что печенеги натворили
Захвачена Руси Столица
Поля, что прежде нас кормили
Заброшены. Забиты ставни
Тех теремов, что люд кормили
Остались пепел, прах и камни
Червей и сорняки мы уничтожим
Мы силушку немалую приложим
Чтоб сделать Матушку здоровой
Чтоб Русь была да плодородна
Да весела, пьяна (ну иногда)
Чтоб для детей рождения была пригодна
Чтоб дети с радостью носились по полям
Скотина с гордостью паслась по ковылям
Чтоб молоко коней любимых
Пили мы, и сила нарастала
Хворь, мор и немощь всяка отступала
Конь, моя конь, ты даришь мне здоровье
Я женушки целую чернобровье
И детушек к себе я прижимаю
Сей сказ недолог будет
Послушайте пенье, люди
О мире, о любви и горе
О смерти, немощи, раздоре
О наслаждении убийством
О разореньи…
О поле чистом
О березах
О том, о чем всяк русич - в слезы,
Когда не дома он, в стране коней
Коров, свиней, богатырей…
смешались в кучу кони, люди,
и залпы тысячи орудий
слились в протяжный вой…
Психологический перелом состоит в том, что недавно сказал Порошенко и он прав.
Вы не сможете добиться успехов в своих начинаниях, изначально настроив себя на Поражение.
Так жить нельзя - Что бы вы не начинали делать, всегда верьте в свою Победу.
В случае всемирного потопа Ною будет сложно подобрать Владимиру Владимировичу соответствующую тварь.
Иностранное оружие в Украине / украинский язык в России / Соловьев идет в Верховную Раду | Вечер с Яниной Соколовой #14
Обережно на 11:44 - там без попередження з'явиться скаба... я аж від монітора відсахнувся
«Единственный вариант спасения Севастополя от засухи - снизить утечки
водымочи» 21.02.2019 13:30
... Чтобы сломить сопротивление, нужна политическая воля. И руководитель, способный ее проявить, получит огромную поддержку населения....
... Межуев вспомнил свой разговор с Алексеем Чалым о перспективах водоснабжения Крыма в условиях конфликта с Украиной, контролирующей Северо-Крымский канал.
«Украина же сегодня более зависит от России, чем Россия от Украины, - говорил тогда Чалый, - и поэтому едва ли Киев пойдет на такие радикальные меры, как перекрытие Северо-Крымского канала. Тем более Крым уже жил какое-то время без днепровской воды, проживет и еще. И едва ли такая блокада не нарвется на отдачу со стороны России».
Однако Украина на радикальные меры пошла, и никакой эффективной отдачи со стороны России не последовало.
https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/edinstvennyj-variant-spaseniya-sevastopolya-ot-zasuhi-snizit-utechki-vody/