EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  172  8
Материалы по теме:
Все про:жеребьевка (33) ЦИК (2877) общественное вещание (78)

 Жеребьевка о предоставлении кандидатам на пост президента эфирного времени для предвыборной агитации проведена 21 февраля, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия в четверг на заседании, которое провела глава ЦИК Татьяна Слипачук, провела жеребьевку и утвердила результаты предоставления кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на Общественном телевидении и Общественном радио для проведения предвыборной агитации за счет госбюджета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

"…прошла жеребьевка по предоставлению кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения и общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании Украины для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в тексте.

После перерыва в заседании Центризбирком утвердил результаты этой жеребьевки.

В то же время ЦИК не указал конкретной информации по датам, времени и фамилиям кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113083
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это слушать будет кому-то интересно?...
 показать весь комментарий
 
 
Мене особисто не цікавлять монологи кандидатів.. Дуже хочеться почути і побачити діалог кандидатів - дебати можуть значно поліпшити якість результату виборів..
 показать весь комментарий
 
 
На пятом и прямом журналисты открыто гонят на Зеленского и топят за Порошенко ,послушайте что несет Микола Вересень, это нарушение законодательства Украины, а в ЦИК-е рты позатыкали и не реагируют
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖеребьевка о предоставлении кандидатам на пост президента эфирного времени для предвыборной агитации проведена 21 февраля, - ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх