 Налоговики ликвидировали в Одессе конвертцентр с оборотом 200 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и г. Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита по НДС.

С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда СХД, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в т.ч. бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, с которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям, за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

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Таким образом, в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн.

По результатам 12 обысков, проведенных в г. Одессе по месту жительства фигурантов, в их офисных помещениях и автомобилях изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерная техника.

Следствие продолжается.

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