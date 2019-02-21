 Отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах, в госохране ему отказывают. ВИДЕО

Об этом отец убитой советника городского главы Херсона Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил журналистам после заседания Шевченковского райсуда, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"С момента предыдущего судебного процесса (имеется в виду заседание. – Ред.) я лично почувствовал за собой слежку. Я лично стал получать непонятные телефонные звонки как на стационарный, так и на мобильный телефон", – сказал Виктор Гандзюк.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля
"Многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся дальше давать свидетельства. Они боятся за свою безопасность. Некоторые из них готовы отказаться от своих свидетельств", – утверждает Гандзюк.
По словам Виктора Гандзюка, он дважды просил предоставить ему государственную охрану, но оба раза получил отказ.
Отец погибшей активистки добавил, что винит главу Херсонского облсовета Владислава Мангера в смерти своей дочери.
"Я считаю, что господин Мангер виноват. И не только я так считают. Так считала Катя. Она всегда это говорила, она всегда подозревала, у нее были на это определенные основания. ... находясь на свободе, господин Мангер, безусловно, влияет на следствие. Прибегает к запугиванию свидетелей", – заявил Виктор Гандзюк.
Видео - Олег Богачук
Также на Цензор.НЕТ: Мангер уже дважды отказался от дачи показаний, не желает помочь установлению истины в деле об убийстве Гандзюк, - СБУ
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
20 лютого 2018 р.
І це ще було не все. Я закальонна цинізмом, але буває дещо поза межами.
Покажу вам просто тварину. Мерзотну сіру плісняву в людській подобі, бруд з-під нігтів вокзальної проститутки, мокроту туберкульозного бомжа.
Ця істота - "журналістка" Тетяна Дергачова. Насправді Тетяна завжди медійно обслуговувала мусорів і зараз працює на Валерія Літвіна, колишнього головмента, нині начальника служби безпеки "литовського" Херсонобленерго, власника приміщення, яке в Херсоні гостинно приймало сєпара Максима Нєвєнчаного в грудні.
18 лютого 2014 року автобус тітушок з Криму викрав на Майдані в Києві хлопця з Тернополя на ім'я Василь Бойцун. Він насправді майже не мав шансів вижити, якби автобус доїхав до місця призначення. Та й так з ним трапилося практично чудо. За Херсоном тітушня отримала завдання розвертатися і їхати на Київ знову. Василя били металевою трубою, а потім встромили ножа у сідницю і викинули серед поля десь під Олешками.
Коли автобус з нападниками поїхав, Василь дійшов до дороги. Боявся, що втратить свідомість і посеред поля його ніхто не знайде.
Поволі Василь дошкутильгав до села. На вулицях було людно, і хлопець, який був весь у крові, сховався за камінь, аби не лякати дітей. Врешті, незнайома жінка викликала «швидку», і пораненого тернополянина завезли до лікарні. Там один з лікарів тихенько йому сказав, щоб не боявся, бо він теж із Західної України й допоможе.
В лікарні до Василя прийшла жінка, яка представилася журналісткою 5 каналу. Вона фактично допитувала пораненого Василя замість поліції, пропонувала зізнатися, що він робив на Майдані, як брав участь у масових заворушеннях. Тоді Василя врятувала адвокат з Миколаєва Анна Басаргина, а зараз його адвокат Евгения Закревская і кривдники Василя досі не покарані, як і кривдники усіх інших майданівців.
А оце скріншот сторінки журналістки-мусороактивістки Дергачової сьогодні. Тієї самої, яка від мусорів знала про те, що трапилося з Василем. Яка знала і могла би нам розповісти подробиці координації міліції і тітушні. Яка допомагала мусорам мучити пораненого майданівця в лікарні і я думаю, що якби не адвокат з Миколаєва, доля Василя могла скластися куди трагічніше. Тоді лікарні не були безпечним місцем, саме звідти зникали поранені.
І я, вибачте, не можу стримати емоцій. Бо я не знаю, чи лишилися ще законні методи, які змусять цих падлюк припинити цинічно сцяти нам в очі. Вони, ці методи, мусять знайтися, бо нерви вже на межі.
Впрочем не в первый раз у нас так.
Не пройдет полиграф, нужно отправлять в тюрьму.
Он уже после этого заявления два раза отказался от дачи ЛЮБЫХ показаний.
Теперь еще выясняется, что главмент Херсона Мериков предупредил организатора покушения Левина и тот успел убежать из Украины.
Намечается большой кипиш и отставка Мерикова.
https://censor.net.ua/news/3112823/manger_uje_dvajdy_otkazalsya_ot_dachi_pokazaniyi_ne_jelaet_pomoch_ustanovleniyu_istiny_v_dele_ob_ubiyistve
19:31 Мангер хочет, чтобы его дело расследовало ГБР и готов пройти полиграф. ВИДЕО
"Заседание пришлось перенести из-за неявки адвокатов Мангера. Защитники Шадрин, Глоба и Левковец не явились на заседание."
Источник: https://censor.net.ua/n3113067
убийцорганизаторов преступления, есть резон давить на старика Ганзюк, под видом людей Мангера, эффект налицо, вот это видео. Задача убийц закрыть Мангера за решетку, а там фашистскими методами выдавить у него улики против генерала СБУ Доценко, дальше следует сердечный приступ (самоубийство не прокатит так как Мангер два раза объявил, что он не собирается лишать себя жизни)
Никоим образом не качу бочку на Гандзюк и то как она умерла, это не пожелаешь и врагу (ну разве что *****), но речь не о том, а о пиаре и подставах на крови
Не стоит брать грех на душу.