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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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 Отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах, в госохране ему отказывают. ВИДЕО

Виктор Гандзюк рассказал, что чувствует за собой слежку, а на его стационарный и мобильный телефоны поступают "непонятные звонки". Он дважды просил о госохране, но оба раза получил отказ.

Об этом отец убитой советника городского главы Херсона Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил журналистам после заседания Шевченковского райсуда, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"С момента предыдущего судебного процесса (имеется в виду заседание. – Ред.) я лично почувствовал за собой слежку. Я лично стал получать непонятные телефонные звонки как на стационарный, так и на мобильный телефон", – сказал Виктор Гандзюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля

"Многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся дальше давать свидетельства. Они боятся за свою безопасность. Некоторые из них готовы отказаться от своих свидетельств", – утверждает Гандзюк.

По словам Виктора Гандзюка, он дважды просил предоставить ему государственную охрану, но оба раза получил отказ.

Отец погибшей активистки добавил, что винит главу Херсонского облсовета Владислава Мангера в смерти своей дочери.

"Я считаю, что господин Мангер виноват. И не только я так считают. Так считала Катя. Она всегда это говорила, она всегда подозревала, у нее были на это определенные основания. ... находясь на свободе, господин Мангер, безусловно, влияет на следствие. Прибегает к запугиванию свидетелей", – заявил Виктор Гандзюк.

Видео - Олег Богачук

Также на Цензор.НЕТ: Мангер уже дважды отказался от дачи показаний, не желает помочь установлению истины в деле об убийстве Гандзюк, - СБУ

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113074
 
 
 Топ комментарии
 
А куда смотрит пеця со своей СБУ и ГПУ на протяжении 5 лет, соя?
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За Менгера весь криминал Херсона, рейдерство , покушения, они идут своим путем
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Мутная история, критикуешь власть-а "убивает оппозиция" или просто левые люди.

Впрочем не в первый раз у нас так.
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Що-що, з кожним президентом все менше і менше прав у людей, все більше і більше у пануючого класу.....так що перспектива цілком наглядна.....
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Катерина Гандзюк з Сергієм Нікітенком.

20 лютого 2018 р.

І це ще було не все. Я закальонна цинізмом, але буває дещо поза межами.
Покажу вам просто тварину. Мерзотну сіру плісняву в людській подобі, бруд з-під нігтів вокзальної проститутки, мокроту туберкульозного бомжа.

Ця істота - "журналістка" Тетяна Дергачова. Насправді Тетяна завжди медійно обслуговувала мусорів і зараз працює на Валерія Літвіна, колишнього головмента, нині начальника служби безпеки "литовського" Херсонобленерго, власника приміщення, яке в Херсоні гостинно приймало сєпара Максима Нєвєнчаного в грудні.
18 лютого 2014 року автобус тітушок з Криму викрав на Майдані в Києві хлопця з Тернополя на ім'я Василь Бойцун. Він насправді майже не мав шансів вижити, якби автобус доїхав до місця призначення. Та й так з ним трапилося практично чудо. За Херсоном тітушня отримала завдання розвертатися і їхати на Київ знову. Василя били металевою трубою, а потім встромили ножа у сідницю і викинули серед поля десь під Олешками.
Коли автобус з нападниками поїхав, Василь дійшов до дороги. Боявся, що втратить свідомість і посеред поля його ніхто не знайде.
Поволі Василь дошкутильгав до села. На вулицях було людно, і хлопець, який був весь у крові, сховався за камінь, аби не лякати дітей. Врешті, незнайома жінка викликала «швидку», і пораненого тернополянина завезли до лікарні. Там один з лікарів тихенько йому сказав, щоб не боявся, бо він теж із Західної України й допоможе.
В лікарні до Василя прийшла жінка, яка представилася журналісткою 5 каналу. Вона фактично допитувала пораненого Василя замість поліції, пропонувала зізнатися, що він робив на Майдані, як брав участь у масових заворушеннях. Тоді Василя врятувала адвокат з Миколаєва Анна Басаргина, а зараз його адвокат Евгения Закревская і кривдники Василя досі не покарані, як і кривдники усіх інших майданівців.
А оце скріншот сторінки журналістки-мусороактивістки Дергачової сьогодні. Тієї самої, яка від мусорів знала про те, що трапилося з Василем. Яка знала і могла би нам розповісти подробиці координації міліції і тітушні. Яка допомагала мусорам мучити пораненого майданівця в лікарні і я думаю, що якби не адвокат з Миколаєва, доля Василя могла скластися куди трагічніше. Тоді лікарні не були безпечним місцем, саме звідти зникали поранені.
І я, вибачте, не можу стримати емоцій. Бо я не знаю, чи лишилися ще законні методи, які змусять цих падлюк припинити цинічно сцяти нам в очі. Вони, ці методи, мусять знайтися, бо нерви вже на межі.
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І нерви на межі, і владу олігархічно-злодійське шобло не віддасть, не віддасть нізащо. І буде вбивати, вбивати, вбивати, морально і фізично, безкарно і по їх законах в їх судах, тупорилими найманцями-тітушками, чи руками продажних силовиків, чи продажними чиновниками. Здавалось, таки є реальний шанс змінити цю погань, тільки лохторат переважає над лекторатом і шляхом гібридних виборів що грядуть, навряд чи вдасться те зробити. Значить знову буде Майдан, і вся та погань при владі, всі ті ригоублюдки, що і сьогодні у владі і в так званій опозиції, ніяк не збагнуть, вони так уже набридли країні, так набридли людям.... , один лише сірничок, одна лише іскорка і......... . Владу можна лише вирвати з їх загребущих, огидних рук.
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вопрос кто в Киеве прикрывает херсонских сепаров?
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УУважаємова ким? Хто за шоколадки продається?
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За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога -Источник: https://censor.net.ua/news/3111925/za_mangera_vnesli_pochti_25_mln_grn_zaloga_advokat_ilchenko, це ж що за щедрість, цікаво знати мецената і причини такого вельми щедрого кроку...
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За Менгера весь криминал Херсона, рейдерство , покушения, они идут своим путем
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А куда смотрит пеця со своей СБУ и ГПУ на протяжении 5 лет, соя?
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Вони кришуют вирубку леса в Херсоне.Бо сынульке Луценко,треба,щоб его лесопилки працювали, та составы с лесом шли в ЕС.А Мангер це козлик отпущения Батько Гандзюк заявив про стеження та погрози - Цензор.НЕТ 5266
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в Херсоне ж лесов так мало....вырежут все??
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и остался один на один со своей бедой...жалко человека.
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Да, очень жаль его, пусть держится, раз уж судьба такая.
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Мутная история, критикуешь власть-а "убивает оппозиция" или просто левые люди.

Впрочем не в первый раз у нас так.
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наша власть и оппозиция это две стороны одной монеты.Днем они устраивают для нас спектакль -разводняк а вечером сидят в кабаке за одним столиком
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Я ооооочень сомневаюсь, что Юля Владимировна сядет на одном гектаре с Петром Алексеевичем.
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Це не означає, що Йульчина шобла біла та пухнаста. Портнов теж з Йульчиного кубла. І Лозинський. І Олійник. І ще багато-багато злодійських морд.
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по совести, сперва лозинский бьіл однопартийцем порошенка
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А вас не дивує, що шобла з Батьківщини тікає, а інші партії (крім Самопомочі) увесь цей бруд збирають? І вас не дивує, що батько Каті та інші більше не згадують про Гордєєва та інших фігурантів справи, наче й не було? Я за те, щоб покарали усіх, незалежно від партії. А поки буде отака вибіркова амнезія, буду вважати цей процес політично вмотивованим, як частину передвиборного цькування партії-противника.
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Мангер обещал в суде пройти полиграф. Что-то его не слышно, наверное соврал.
Не пройдет полиграф, нужно отправлять в тюрьму.
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Пацан сказал, пацан передумал.))
Он уже после этого заявления два раза отказался от дачи ЛЮБЫХ показаний.
Теперь еще выясняется, что главмент Херсона Мериков предупредил организатора покушения Левина и тот успел убежать из Украины.
Намечается большой кипиш и отставка Мерикова.
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Мангер уже дважды отказался от дачи показаний, не желает помочь установлению истины в деле об убийстве Гандзюк, - СБУ.

https://censor.net.ua/news/3112823/manger_uje_dvajdy_otkazalsya_ot_dachi_pokazaniyi_ne_jelaet_pomoch_ustanovleniyu_istiny_v_dele_ob_ubiyistve
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Отлично. Пусть передают. Может хоть тогда его адвокаты ВСЕ дружною толпой перестанут игнорировать суды и рассмотрение дела.

"Заседание пришлось перенести из-за неявки адвокатов Мангера. Защитники Шадрин, Глоба и Левковец не явились на заседание."

Источник: https://censor.net.ua/n3113067
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Якось усі забули, що ця хвиля почалась із заяви батька Ганзюк про причетність і голови ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, а потім все зійшло на пси. А тепер він уже звинувачує тільки Мангера. Хоча сказати по правді на тому Мангеру проби ніде ставити, але вони там усі такі.
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"Многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся дальше давать свидетельства. Они боятся за свою безопасность. Некоторые из них готовы отказаться от своих свидетельств", Да кстати и я тоже готов. Мангер во всем виноват, про других я ничего не знаю, нет не говорил, нет вам послышалось, Мангер, только он, я точно знаю, только он, только он.Источник: https://censor.net.ua/v3113074
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Если эти бандиты остануться при власти, правда про убийство Ганзюк никогда не всплывет. Надо быть идиотом, что-бы тупо слать угрозы отцу Кати, я думаю что Мангер совсем не идиот. Что у отца есть какие-то улики против Мангера, кроме догадок (навеянных ему в уши прокуратурой). А вот, со стороны настоящих убийц организаторов преступления, есть резон давить на старика Ганзюк, под видом людей Мангера, эффект налицо, вот это видео. Задача убийц закрыть Мангера за решетку, а там фашистскими методами выдавить у него улики против генерала СБУ Доценко, дальше следует сердечный приступ (самоубийство не прокатит так как Мангер два раза объявил, что он не собирается лишать себя жизни)
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Чем чаще слышу "Отец Гандзюк", тем больше вспоминаю "Мать Оксаны Макар" ...как потом оказалось той маме была пох дочь, рубка пожертвований была в приоритете....вот и сейчас есть ощущение что присутствует меркантильный интерес.
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Я не её летописец, но понял намёк...вопрос, гражданская позиция Гандзюк автоматически делает её отца активистом ? Разве это мешает ему зарабатывать на смерти дочери ? Я не утверждаю, но и исключать такой вариант не буду (семья Жанны Фриске пример)
Никоим образом не качу бочку на Гандзюк и то как она умерла, это не пожелаешь и врагу (ну разве что *****), но речь не о том, а о пиаре и подставах на крови
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Вот пока у вас нет ни одного факта в подтверждение этой грязной версии, ее лучше держать при себе.
Не стоит брать грех на душу.
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ты мразь,жаль что есть на земле такие как ты..
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Я хотела поставить лайк, но все-таки надеюсь, что вы не правы, иначе все теряет смысл, нас не должно быть на этой земле, мы прокаженные.
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Женечка, а разве должны быть ? По моему глубокому убеждению мы какойто вирус на этой планете и уверенно её побеждаем...о чём потом жутко пожалеем (скорее наши потомки) ...
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Мало кому придёт в голову такая мысль. Это вы по своей воле решили подлить цинизма в эту тему, или у вас служба такая суровая? А в жизни вы наверняка человек добрый и отзывчивый, и обязательно хороший семьянин. Наверное, и детишки свои есть и немало. А может, вы их специально разводите, чтобы потом было чем решать и свои и не свои проблемы, обменный фонд, так сказать…
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Да как вам сказать....пожил немало, а дерьма человеческого повидал....на три жизни хватит
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А де ті,що ні спать,ні срать не могли,волали "Ну хто замовив !!"-от би тепер актівность проявить.Хотя нє.З мєнтами прикольніше поштурхатись.
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Пока убивать не будут.Как только ситуация замылится властями,можно ожидать сердечного приступа,несчастного случая и т.д.Поэтому,тех кто следит,если это не официально работающие менты,надо выслеживать самому,что в его возрасте довольно трудно сделать,а на активистов,как я понимаю,особой надежды нет.Вся активность заканчивается на плакатиках.Кто же будет жопу за просто так морозить,чтобы проследить за теми,кто следит?
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Вот по этому и не дают ему охрану, раз замешан в этом деле сам мериков.
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Шоколадное правосудие во всей своей красоте... Подвесило за яйца больших людей и отпустило их на свободу - пусть решают все сами. А то, что все свидетели оказались один на один с мусорами-бандитами, барыг уже не интересует. Пипец.
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Урозы надо фиксировать и выкладывать в ютуб.
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мне тоже звонят, пытаюсь перезвонить -не отвечают....Может достаточно пап и сестер слушать. Вспомните как засоряли здесь истории Веры Савченко. А папа пускай опредилится-кто убил его дочь.
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Пусть папа посмотрит фильм "Ворошиловский стрелок".
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А чому батько дивним чином , викриває лишень одну людину ? .
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значит власти не выгодно, чтоб отец остался в живых, и это наводит на мысль о причастности власти к организации этого убийства
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це було півроку тому , гандзюк не знала хто її замовив але заявляла що підозрює людей с погонами.
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лично у меня создалось впечатление, что отец говорил на камеры как по заученному
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Так этот спектакль в предвыборной гонке задействуют определенные политсилы, и аж никак не проукраинские. После выборов забудут в первый же день.
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Какая охрана? Пеця все силы бросил на выборы Батько Гандзюк заявив про стеження та погрози, у держохороні йому відмовляють - Цензор.НЕТ 5529
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Какая охрана? Он че, тавой? Теперь каждому, кто возомнит из себя мученика и страдальца, охрану подавай? Батько Гандзюк заявив про стеження та погрози, у держохороні йому відмовляють - Цензор.НЕТ 2012
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Порох отдал все регионы местным мафиозным кланам!Еще пять лет и пипец стране,все будете рабами!
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Почему ему не выделили охрану и отказали 2 раза? Это оппозиция виновата, порохоботы? Батько Гандзюк заявив про стеження та погрози, у держохороні йому відмовляють - Цензор.НЕТ 8181 И суд наверно тоже не Петя реформировал?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтец Гандзюк заявил о слежке и угрозах, в госохране ему отказывают. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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