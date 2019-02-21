 Москалькова заявила, что у нее "нет мандата" заниматься вопросами обмена заложниками, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам переговоров с Т.Москальковой, которые состоялись в Афинах в четверг.

"Уточнила позицию Уполномоченного по правам человека в РФ об обмене заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата. В то же время, я напомнила ей, что представителем РФ в Трехсторонней контактной группе Борисом Грызловым на последнем заседании ТКГ отмечено, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом", - написала она.

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Омбудсмен подчеркнула, что блокирование процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует о том, что российской стороне не интересна судьба своих граждан.

По словам Л.Денисовой, она обсудила со своей российской коллегой вопрос медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам и назначенного им в РФ обследования. "Я отметила, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко нуждаются в немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не в поверхностных осмотрах. Отметила также ухудшение состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова. Они до сих пор не обеспечены полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о сверхкритичном состоянии здоровья", - написала она.

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Омбудсмен также отметила, что встреча прошла в коридоре здания парламента Греции. "Мы договаривались о встрече в Греции, но российской стороной так и не было согласовано время. Поэтому я вынуждена была остановить русского омбудсмена просто в коридоре здания парламента Греческой Республики", - рассказала Л.Денисова.

Как сообщалось, пресс-служба Т.Москальковой распространила сообщение, что официальная встреча российского и украинского омбудсменов отменена из-за заявления Л.Денисовой относительно посещения украинских моряков вице-президентом Европейского института омбудсменов Ниной Карпачевой.