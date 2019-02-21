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Все про:Денисова (397) омбудсмен (408) Москалькова (131)

 Москалькова заявила, что у нее "нет мандата" заниматься вопросами обмена заложниками, - Денисова

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет, что не располагает полномочиями заниматься вопросами обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке  уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам переговоров с Т.Москальковой, которые состоялись в Афинах в четверг.

"Уточнила позицию Уполномоченного по правам человека в РФ об обмене заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата. В то же время, я напомнила ей, что представителем РФ в Трехсторонней контактной группе Борисом Грызловым на последнем заседании ТКГ отмечено, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом", - написала она.

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Омбудсмен подчеркнула, что блокирование процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует о том, что российской стороне не интересна судьба своих граждан.

По словам Л.Денисовой, она обсудила со своей российской коллегой вопрос медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам и назначенного им в РФ обследования. "Я отметила, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко нуждаются в немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не в поверхностных осмотрах. Отметила также ухудшение состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова. Они до сих пор не обеспечены полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о сверхкритичном состоянии здоровья", - написала она.

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Омбудсмен также отметила, что встреча прошла в коридоре здания парламента Греции. "Мы договаривались о встрече в Греции, но российской стороной так и не было согласовано время. Поэтому я вынуждена была остановить русского омбудсмена просто в коридоре здания парламента Греческой Республики", - рассказала Л.Денисова.

Как сообщалось, пресс-служба Т.Москальковой распространила сообщение, что официальная встреча российского и украинского омбудсменов отменена из-за заявления Л.Денисовой относительно посещения украинских моряков вице-президентом Европейского института омбудсменов Ниной Карпачевой.

Москалькова заявила, что у нее нет мандата заниматься вопросами обмена заложниками, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113072
 
 
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***** ты, Москалькова, а не "нет мандата" Москалькова заявила, что у нее "нет мандата" заниматься вопросами обмена заложниками, - Денисова - Цензор.НЕТ 4860
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Ну, не знаю.
Это как-то несеръезно со стороны Денисовой вылавливать свою коллегу из России в коридоре (не у туалета ли?), и качать права.
Денисова истерит постоянно, как и Ира Геращенко.
Не сестры ли случаем?
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Вот это изображение очень бы порадовало в GIF-формате, чтобы Денисова с размаху смачно прописала Кацапковой оплеуху.

Москалькова заявила, что у нее "нет мандата" заниматься вопросами обмена заложниками, - Денисова - Цензор.НЕТ 2038
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Ну врезала бы оплеуху, и что бы это решило?
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Со Свинособаковой - что-то решить?
Априори сомнительная перспектива.
А так хоть душу бы отвела и всем русофобам сделала приятное.
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В тоталитарной стране может быть только один самодур , остальные вокруг него что поближе шуты , что подальше холопы Москалькова заявила, что у нее "нет мандата" заниматься вопросами обмена заложниками, - Денисова - Цензор.НЕТ 658
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМоскалькова заявила, что у нее "нет мандата" заниматься вопросами обмена заложниками, - Денисова
 
 
 
 
 
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