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 На сегодня нет законных оснований, чтобы наша церковь сменила свое название, - юридический отдел УПЦ МП

Отказ сменить название согласно закону, который обязывает Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в названии указать связь с Русской православной церковью, не приведет к ее ликвидации

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава Синодального юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

При этом он заверил, что у Министерства культуры Украины нет оснований принудительно переименовать эту религиозную организацию. "На сегодня отсутствуют какие-либо законные основания, чтобы Украинская православная церковь сменила свое название, а также чтобы Министерство культуры сменило название Украинской православной церкви", - сказал А.Бахов на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его информации, в настоящее время в Минкульте проводят консультации, каким образом можно переименовать УПЦ (МП). "Но закон не позволяет сделать это в принудительном порядке. Заключительные и переходные положения этого закона указывают, что если религиозные организации не перерегистрировали название или не подали документы на изменение названия, их устав теряет силу в части названия этой религиозной организации", - сказал глава Синодального отдела.

Вместе с тем А.Бахов подчеркнул, что в случае, если название не будет изменено, это не станет основанием для ликвидации религиозной организации, она продолжит существовать как юридическое лицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук

Источник: https://censor.net.ua/n3113071
 
 
 Топ комментарии
 
Тримаються за українство як воша за кожух.
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И оно не появится, ровно до тех пор, пока в их богадельне не появится кассовый аппарат, и независимая комиссия в составе налогового, пожарного, медика, представителя прокуратуры которая будет проводить проверку в присутствии журналюг и общественности...
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Обкласти податками по повній програмі висунувши умови і вони самі схочуть змінити назву. На сегодня нет законных оснований, чтобы наша церковь сменила свое название, - юридический отдел УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5054
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Тримаються за українство як воша за кожух.
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Як сморід за шароварами.
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Що цікаво. До питання про надання Україні Томосу, попи московського патріархату в приватних бесідах з вірянами, казали, що немає ніякої української православної церкви московського патріархату, а є руська православна церква! Тільки-но з'явилася помісна Українська церква, вони стали відстоювати ту назву церкви, яку самі ж плюндрували! Українська! Тому, що зрозуміли, що втрачають Україну назавжди!
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И оно не появится, ровно до тех пор, пока в их богадельне не появится кассовый аппарат, и независимая комиссия в составе налогового, пожарного, медика, представителя прокуратуры которая будет проводить проверку в присутствии журналюг и общественности...
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Так у тому-то і цимес: "Вместе с тем А.Бахов подчеркнул, что в случае, если название не будет изменено, это не станет основанием для ликвидации религиозной организации, она продолжит существовать как юридическое лицо." Источник: https://censor.net.ua/n3113071 Тобто, *************** попи, як юридична особа, будуть сплачувати податки і орендну плату за користування пам'ятками історії на загальних підставах. Цього і добивалися: через півроку онучій вилетить у трубу, гундяй не допоможе, бо сам у збитках, газ-світло відрізали, сміття не вивозять, каналізацію перекрили, і все. Запарєбрік сінім лєбєдєм.
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Їм вже усе пояснили. Якщо хочуть прикидатися дурниками, то це їхня справа.
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Птенцы Сталина. Знают, что Рябой в могиле, а то он бы их.... Пользуются тем, что Украина - не Роисся. Вот и хамят.
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Обкласти податками по повній програмі висунувши умови і вони самі схочуть змінити назву. На сегодня нет законных оснований, чтобы наша церковь сменила свое название, - юридический отдел УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5054
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Беснуються пооклятые Богом и украинцами фсбшники в рясах)))) недолго им осталось жировать без проблем в Украине. Немного осталось вечеров святотатцу Пашке - мерседесу осквернять территорию Киево-Печерской лавры втыканием себе в анус фаллоимитаторов!!!
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... как юридическое лицо ! Это значит что активисты могут поставить его в один ряд с игорными заведениями . Ну и относится соответственно .
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перевожу на человеческий язык:
на сегодня нету законных оснований считать русню людьми и тем более их культ нечистивого мордовского зверя причислять к религии.
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А вы пригрозите и минкульт проклянуть до седьмого колена!
У вас же в том уже опыт общения с киевской мерией есть.
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значит будет безымянной церковью ничейного патриархата .другими словами-сектой.
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рюский поп тебя не юристы а "громада" выпрет срачями на масковские болота.....
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Будут существовать без названия, то есть инкогнито
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Правду каже московський піп. Він понад українськими законами.
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"...если религиозные организации не перерегистрировали название или не подали документы на изменение названия, их устав теряет силу в части названия этой религиозной организации"; "...в случае, если название не будет изменено, это не станет основанием для ликвидации религиозной организации, она продолжит существовать как юридическое лицо".
"Продолжит", но без действующего Устава. Т.е. в лучшем для них случае- в параше, а в лучшем для нас- на киче. На сегодня нет законных оснований, чтобы наша церковь сменила свое название, - юридический отдел УПЦ МП - Цензор.НЕТ 7027
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"Ваш Закон - не закон" - логічне продовження фрази "где ваши доказательства?".
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"Секта безТомосная гундяевского каганата"-вот название этой структуры.В Украине-филиал.

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Йолопи нариваються на застосування канонічного правила про те, що на території однієї церкви східного обряду не може функціонувати інша церква східного обряду тієї самої групи церков.
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не будут они менять название ,изменив нужно заключать новые договора ( аренды,заказов, перерегистрацию движимого и недвижимого ) итд, не факт что им это сделают , а скорее всего нет , поэтому упираться будут до последнего попа, поэтому попов этих надо наградить медалью за "Освобождение Украины " одновременно с проводами в Мацкву На сегодня нет законных оснований, чтобы наша церковь сменила свое название, - юридический отдел УПЦ МП - Цензор.НЕТ 3382
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Та хто цього мокшанського сектанта питатися стане.. Є Закон України і буде він його виконувати. А не буде виконувати - галопом поскаче за порєбрік в рідних гнилих болотах разом з Пашкою Мерседесом жаб ловити..😕😕😕
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на крысьме: Волонтеры украинского центра "Миротворец" создали сеть сайтов, на которых от имени частной военной компании "Вагнер" якобы нанимали боевиков для военной службы на Донбассе, в Крыму, в Сирии и Африке. На эти объявления откликнулись около 300 наемников из россии. В ходе опроса была смоделирована ситуация, при которой надо ликвидировать члена Меджлиса в Крыму. Потенциальные наемники без колебаний ответили, что готовы это сделать. Был задан вопрос о свидетелях преступления, на что наемник ответил: "Если свидетель нам не нужен, мы же его, КАК ОБЫЧНО, убираем. Путем ликвидации". Не остановят их и несовершеннолетние дети, которых наемники готовы, если не убить, то хотя бы оглушить. Вот такие российские отбросы воюют вместе с ихтамнетами за "русский мир" в Украине http://atr.ua/news/183375-potencialnyj-naemnik-cvk-vagner-rasskazal-kak-on-ustranal-by-clena-medzlisaОккупанты продолжают давить крымчан. В Севастополе военный грузовик "Урал" врезался в жилой дом в районе Казачинского шоссе. Дом находится в 60-ти метрах от дороги. Чудом никто из мирных жителей не погиб под колесами ублюдков https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1098575962936090626 (фото). Момент ДТП попал на видео https://www.youtube.com/watch?v=OoeQnFi6pls. февраля 2019 года в аннексированном Севастополе оккупанты наградят сотрудников крымского "Беркута" за избиение и убийства протестующих на Майдане. Казалось бы, какое дело россии до Майдана? А вот так, самое прямое - ненавидят они НАШЕ стремление к свободе так сильно, что награждают убийц https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1098581492102545408 Предатель Украины и активный пособник оккупантов Сергей Акимов (кизяк) к пятой годовщине оккупации Крыма решил поскулить: "То, что было при Украине, они умудрились за эти пять лет развалить все! С Крымом происходит какая-то беда. Ничего хорошего в принципе не делается. Грабят, уничтожают Крым - много того, чего не делалось при Украине. У нас нет просто прав, у жителей Крыма нет прав человека, вообще не имеем никаких прав. У нас они не могут нарушаться, потому что у нас их просто нет" https://twitter.com/krymrealii/status/1098503359177388033 Демографическая картина Крыма быстро меняется: крымчан становится все меньше, россиян - все больше. Одни, не выдерживая реалий оккупации, уходят из жизни или покидают родной полуостров. Другие, напротив, все активнее заселяют Крым, удивляясь "привередливости" местных, разбалованных украинским уровнем жизни и свободой. По итогам 2018 года в Крыму зафиксировано снижение численности населения на 1,6 тысяч человек. Это означает, что на полуострове умирает так много людей, а рождается так мало, что даже рост числа понаехавших не компенсирует убыли населения. За пять лет российской оккупации из-за смертности и отъезда Крым лишился 300 тысяч своих жителей (это только официально). Им нашли замену в лице понаехавших. Через пять лет треть населения полуострова будут составлять россияне. А если смертность будет расти, рождаемость падать, а крымчане - массово покидать полуостров, то изменение демографической картины произойдет еще быстрее. По ссылке прочтите шокирующую статистику замещения населения https://ru.krymr.com/a/evgeniya-*********-krym-dlya-chuzhih/29777166.html Сижу в переполненной маршрутке. Влезает старая бабка и, распихивая всех, на всю маршрутку: "Мрут-мрут, а в автобус не залезешь. Когда уже все перемрут?".В ближайшие дни на Херсонщине начнет работу медицинская программа, направленная на оздоровление граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму http://nk-online.com.ua/krimchanam-nadavatimut-medichnu-dopomogu-na-hersonshhini/Севастопольские пропагандоны рассказали о камнях с неба: "Поступление дел в севастопольские суды общей юрисдикции различных уровней выросло. Эти явления в городском суде связывают, в первую очередь, с массовым поступлением гражданских исков об изъятии земельных участков у граждан правительством Севастополя". Ватник, помни, если бы оккупанты не отобрали твою землю, то это сделали бы солдаты НАТО. Они всегда так делают! Поэтому сцепи зубы и терпи https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/massovoe-izyatie-zemli-u-naseleniya-sevastopolya-otrazilos-na-statistike-mestnyh-sudov/В Керчи транспортный коллапс. К новым автобусам российского производства, которые уже не подлежат ремонту, сегодня присоединились все троллейбусы города, которые не вышли на маршруты "из-за отсутствия разрешительных документов". В город примчался Гоблин и отстранил т.н. "замглавы" Керчи Дилявера Мельгазиева, который курирует транспортное сообщение города. Здание оккупационной администрации было заблокировано, никого не впускали и не выпускали. Вот так в оккупации происходит передел собственности и перераспределение денежных потоков из одних карманов в другие. Водители говорят, что ситуация с транспортом катастрофическая https://qha.com.ua/novosti/v-kerchi-transportnyj-kollaps-vmesto-antifriza-v-avtobusy-zalivali-vodu-priehal-aksenov-i-otstranil-vitse-mera/ Оккупанты снова попытаются поискать подземные источники воды. Говорят: "В случае успеха вопрос обеспечения Крыма будет снят". И так уже шестой год ищут. Тем временем земля и растительность продолжают гибнуть из-за засоления почв в результате варварской выкачки оккупантами уже найденных подземных источников воды https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1098516725505638401

Оккупанты продолжают масштабный спил деревьев. Один все еще упоротый ватник считает, что может помочь путин: "По всему Крыму, Ялте идет жесткая выпилка деревьев, причем делают так, чтобы особо не бросалось в глаза. Что происходит? Спиливают не сухие деревья. И это не похоже на облагораживание. Будто кому-то дом достраивают". Комментарии: "Наверно, интерьеры доделывают за тем забором в Оливе", "В родной гавани всякое бывает", "Главный архитектор из Сахалина в Ялте", "И такого спила, как сейчас, повсеместно не было НИКОГДА. Сосны и можжевелы пилят безбожно", "Эту проблему решать важно! Есть же где-то зацепка. До путина дойдёт - решится", "Кто-то нехило на этом зарабатывает", "Антитеррор", "Возле ТЦ Москва вырубили все софоры. Чисто негодяи-вредители. Скоро в Ялте негде будет от солнца спрятаться", "Это была ценнейшая шелковица с огромными чёрными плодами, нереально вкусная! Кому она помешала? Почему и кто её срубил? За что дерево погубил! Суки! Будьте вы прокляты!", "Уроды, не любят Ялту, издеваются как хотят, но ничего, им вернётся, закон бумеранга никто не отменял!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1098522497077727232 и https://twitter.com/KrimRt/status/1098166093561118721
P.S. "Вчера съездили с семьёй в лес над Алуштой. Заехали на дорогу к какому-то монастырю. Подъезжаем к забору, а там три таблички: "Монастырь", "Заповедник" и "Территория администрации президента рф, охраняется ФСО". Стало мерзко… РПЦ, ФСБ, ФСО, а вы, людишки - просто плесень, идите телевизор смотреть и пальмовое масло жрать… Твари! Они отбирают у нас все!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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На сегодня нет законных оснований...
Ау, по закону, Крым чей?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа сегодня нет законных оснований, чтобы наша церковь сменила свое название, - юридический отдел УПЦ МП
 
 
 
 
 
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