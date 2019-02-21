 На сегодня нет законных оснований, чтобы наша церковь сменила свое название, - юридический отдел УПЦ МП

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава Синодального юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.
При этом он заверил, что у Министерства культуры Украины нет оснований принудительно переименовать эту религиозную организацию. "На сегодня отсутствуют какие-либо законные основания, чтобы Украинская православная церковь сменила свое название, а также чтобы Министерство культуры сменило название Украинской православной церкви", - сказал А.Бахов на пресс-конференции в четверг в Киеве.
По его информации, в настоящее время в Минкульте проводят консультации, каким образом можно переименовать УПЦ (МП). "Но закон не позволяет сделать это в принудительном порядке. Заключительные и переходные положения этого закона указывают, что если религиозные организации не перерегистрировали название или не подали документы на изменение названия, их устав теряет силу в части названия этой религиозной организации", - сказал глава Синодального отдела.
Вместе с тем А.Бахов подчеркнул, что в случае, если название не будет изменено, это не станет основанием для ликвидации религиозной организации, она продолжит существовать как юридическое лицо.
на сегодня нету законных оснований считать русню людьми и тем более их культ нечистивого мордовского зверя причислять к религии.
У вас же в том уже опыт общения с киевской мерией есть.
"Продолжит", но без действующего Устава. Т.е. в лучшем для них случае- в параше, а в лучшем для нас- на киче.
Оккупанты продолжают масштабный спил деревьев. Один все еще упоротый ватник считает, что может помочь путин: "По всему Крыму, Ялте идет жесткая выпилка деревьев, причем делают так, чтобы особо не бросалось в глаза. Что происходит? Спиливают не сухие деревья. И это не похоже на облагораживание. Будто кому-то дом достраивают". Комментарии: "Наверно, интерьеры доделывают за тем забором в Оливе", "В родной гавани всякое бывает", "Главный архитектор из Сахалина в Ялте", "И такого спила, как сейчас, повсеместно не было НИКОГДА. Сосны и можжевелы пилят безбожно", "Эту проблему решать важно! Есть же где-то зацепка. До путина дойдёт - решится", "Кто-то нехило на этом зарабатывает", "Антитеррор", "Возле ТЦ Москва вырубили все софоры. Чисто негодяи-вредители. Скоро в Ялте негде будет от солнца спрятаться", "Это была ценнейшая шелковица с огромными чёрными плодами, нереально вкусная! Кому она помешала? Почему и кто её срубил? За что дерево погубил! Суки! Будьте вы прокляты!", "Уроды, не любят Ялту, издеваются как хотят, но ничего, им вернётся, закон бумеранга никто не отменял!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1098522497077727232 и https://twitter.com/KrimRt/status/1098166093561118721
P.S. "Вчера съездили с семьёй в лес над Алуштой. Заехали на дорогу к какому-то монастырю. Подъезжаем к забору, а там три таблички: "Монастырь", "Заповедник" и "Территория администрации президента рф, охраняется ФСО". Стало мерзко… РПЦ, ФСБ, ФСО, а вы, людишки - просто плесень, идите телевизор смотреть и пальмовое масло жрать… Твари! Они отбирают у нас все!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ау, по закону, Крым чей?