 Двое украинских воинов ранены, наемники РФ применили 82-мм минометы и ПТРК возле Крымского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески; из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.

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Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения, которые обстреляли наемники РФ, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются.

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