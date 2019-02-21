 Двое украинских воинов ранены, наемники РФ применили 82-мм минометы и ПТРК возле Крымского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески; из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения, которые обстреляли наемники РФ, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются.
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Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…
Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
Кацапорашистській нечисті приготуватися до повернення в пекло.
Слава Нації !