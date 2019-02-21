EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  295  3
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7624) ранение (2033) Донбасс (18002) наемники РФ (764)

 Двое украинских воинов ранены, наемники РФ применили 82-мм минометы и ПТРК возле Крымского, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник 5 раз обстрелял позиции наших войск на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески; из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе боевых действий один украинский воин получил смертельное ранение. За сутки зафиксировано 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения, которые обстреляли наемники РФ, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются.

Также смотрите: В Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3113070
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
спасибо, что живые!
***

Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
 показать весь комментарий
 
 
Пораненим воїнам одужання.

Кацапорашистській нечисті приготуватися до повернення в пекло.

Слава Нації !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены, наемники РФ применили 82-мм минометы и ПТРК возле Крымского, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
 вверх