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 Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля

Апелляцию на избрание меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, перенесли на 28 февраля.

Об этом кореспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала Киевского апелляционного суда.

Перед судом сотоялась акция активистов

Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля 01
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля 02
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля 03
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля 04
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля 05

Заседание пришлось перенести из-за неявки адвокатов Мангера. Защитники Шадрин, Глоба и Левковец не явились на заседание.

"Защитник Шадрин направил ходатайство, что не прибудет на заседание в связи с тем, что находится в другом судебном заседании", – сказал судья.

Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля 06
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля 07
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля 08

Прокуроры по делу не возражали против переноса судебного разбирательства, о котором просили суд защитники Мангера.

Фото, видео, - Олег Богачук

Читайте на Цензор.НЕТ: Мангер уже дважды отказался от дачи показаний, не желает помочь установлению истины в деле об убийстве Гандзюк, - СБУ

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Также на Цензор.НЕТ: Для Мангера все же нашелся электронный браслет, - адвокат

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113067
 
 
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СБУ и ГПУ -не копенгагены?Белыми нитками шьют .Да ещё и титушек подганяют. С 2015 или 16 года не знают какой ярлык наклеить,и как чужой кусок масла на свою краюху булки намазать.Теперь в Пику Авакову Пчёлы начали бороться с мёдом?Занялись неумелой фабрикацией всевозможных дел против оппозиции,слухов и слушков с душком .Ослиные уши Мальдивского торчат то там,то сям!
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Не совсем так в этом деле. Ничего там порошенковского нет. Основная проблема, что Гандзюк была платным агентом (так!) одесского главы СБУ. Она была послана для сбора компромата против Менгера. Цинично использовалась маска "бАрца за людев" и "актЭвитски". Дело очень и очень непростое. Типа решается вообще роль всяких агентов власти в народе. Гандзюк - это и есть простой и достаточно воночий доноситель, как бы кому-то это не нравилось. Я понимаю почему защитнички не явились. Потому не стоит упрощать и ху*йню всякую про Порошнко нести. ОК?
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