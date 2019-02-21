 Автоматическая индексация тарифов Укрзализныци будет работать против бизнеса, - глава ассоциации "Укрметаллургпром" Каленков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в материале издания ЦТС.

Как сообщает издание, "Укрзализныця" еще в конце 2018 года дала понять бизнесу, что и далее намерена повышать тарифы на грузоперевозки.

"Если в прошлом году компания прибегала к скрытым методам повышения своих услуг, то на 2019 год были анонсированы планы по внедрению автоматической индексации тарифов на перевозку грузов на уровень индекса цен производителей промышленной продукции. Провести такую индексацию в УЗ намерены четырежды за год: первый этап и повышение на 14,2% планировался на 1 февраля", сообщается в материале.

По словам Каленкова, автоматический тариф не будет работать в интересах бизнеса, в то же время сейчас у УЗ нет стимула сокращать свои расходы.

"Самое важное - это создание независимого регулятора. Тогда можно разработать методику тарифообразования, установить экономически обоснованные тарифы, которые должны покрывать текущие расходы УЗ, инвестиции, долю прибыли и плюс должен быть механизм, который будет стимулировать УЗ эти расходы сокращать", - отметил Каленков.

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