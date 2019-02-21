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 Автоматическая индексация тарифов Укрзализныци будет работать против бизнеса, - глава ассоциации "Укрметаллургпром" Каленков

Грузоотправители Украины категорически против автоматической индексации тарифов на перевозки. Рынок заинтересован в прогнозируемости, но автоматическая индексация, тем более на индекс цен производителей, не дает ответа на этот запрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в материале издания ЦТС.

Как сообщает издание, "Укрзализныця" еще в конце 2018 года дала понять бизнесу, что и далее намерена повышать тарифы на грузоперевозки.

"Если в прошлом году компания прибегала к скрытым методам повышения своих услуг, то на 2019 год были анонсированы планы по внедрению автоматической индексации тарифов на перевозку грузов на уровень индекса цен производителей промышленной продукции. Провести такую индексацию в УЗ намерены четырежды за год: первый этап и повышение на 14,2% планировался на 1 февраля", сообщается в материале.

По словам Каленкова, автоматический тариф не будет работать в интересах бизнеса, в то же время сейчас у УЗ нет стимула сокращать свои расходы.

"Самое важное - это создание независимого регулятора. Тогда можно разработать методику тарифообразования, установить экономически обоснованные тарифы, которые должны покрывать текущие расходы УЗ, инвестиции, долю прибыли и плюс должен быть механизм, который будет стимулировать УЗ эти расходы сокращать", - отметил Каленков.

Также читайте: "Укрзализныця" может потратить очередное повышение тарифов на собственные зарплаты, - Каленков

Источник: https://censor.net.ua/n3113059
 
 
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Пока будет существовать эта гос. монополия, толку не будет. Вон авиаперевозки, жесткая кокуренция, цены снижаются, потребитель имеет выбор, а тут дремучая жопа...
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Alex Kava
19 лютого о 23:26 ·

Как частный инвестор почти уничтожил железнодорожную инфраструктуру Эстонии за 6 лет
У нас очень часто приходится слышать о неэффективности государственного управления и «святую» веру в эффективность частного собственника.
Именно пользуясь таким подходом, правительство Эстонии в 2001 году приватизировало 2/3 акций железных дорог страны за $58 млн.

Частный инвестор обещал «зотолые» горы по модернизации и повышению эффективности.
Но на деле получилось совсем не так. Частный инвестор решил полностью заменить парк тепловозов советского производства на б/у тепловозы, которые отработали 15-20 лет в США. Решение было принято и старые советские тепловозы были быстро проданы - покупателями оказались частные перевозчики из Польши и других стран ЕС, которые охотно приобрели б/у тепловозы советского производства.
При этом в Эстонию прибыли б/у тепловозы из США. Все было бы хорошо, но инвестор проигнорировал простой факт, что стандарт весовой нагрузки на ось в Эстонии был 23,5 тонн на ось, а американские тепловозы имели нагрузку 30 тонн на ось. То есть на 30% больше, чем разрешённая максимальная нагрузка на железнодорожную инфраструктуру.
Через шесть лет правительство Эстонии, чтобы не допустить уничтожения железнодорожной инфраструктуры страны было вынуждено национализировать ранее приватизированный пакет акций железных дорог страны, заплатив за него сумму из государственного бюджета почти в 4 раза больше, чем получило при приватизации.
Более того, правительство получило железнодорожную инфраструктуру в гораздо худшем состоянии, чем было перед приватизацией.
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Цікаві такі "бізнесмени". Самі ціни піднімають, а коли їм піднімають ціну на індекс збільшення ціни виробника (тобто на такий самий відсоток), то вони зразу верещати починають.
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Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
У нас цены на перевозка грузов олигархов ниже чем в Польше в 10 раз, олигархам грузы ЖД почти на халяву возит...

Так давайте и не будем считать Роттердам+ по рынковым ценам, а то содрать шкуру с людей запросто, а заставить заплатить вора Ахметова который за год заработал 944 млн. $, нет... экономика пострадает... Чья экономика? Продает нам электричество по ценам Роттердам+, пусть по ценам Роредамма и грузы свои возит, или хотя бы Польши, ведь нам в тарифах он считает Роттердам+, доставку угля по европейским ценам...
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опа. опять очередная "ассоциация" всплыла. Кто может сказать точно , сколько таких "ассоциаций" типа сборщиков металлолома и владельцев грузовых вагонов находится в Украине? Я так понимаю это особа авторитетные независимые организации.
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Все эти бизнесмены - власть, поэтому выросли в тепличных условиях. До сих пор спокойно пользуются своим влиянием и создали себе разного рода преференции.
Ахметка может вложить свои миллиарды в частную железную дорогу. Хоть что-нибудь полезное сделает.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАвтоматическая индексация тарифов Укрзализныци будет работать против бизнеса, - глава ассоциации "Укрметаллургпром" Каленков
 
 
 
 
 
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