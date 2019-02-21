 Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"Граждане непенсионного возраста с 12 марта получат первую субсидию денежным переводом через платежную систему "Быстрая копейка". Для этого необходимо обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с паспортом и идентификационным кодом. Также всем субсидиантам пришлют по адресу проживания персональное сообщение с разъяснением о размере субсидии, за что она начислена и как ее получить "живыми" средствами", – говорится в сообщении.
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В то же время отмечается, что пенсионеры получат сумму начисленной субсидии в день получения пенсии (это с 4 по 25 марта) на имеющиеся пенсионные карты, или наличными через почтовые отделения, или курьером "Укрпочты" домой.
Как подчеркнул вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, курс на монетизацию субсидий – это, по сути, война с монополистами, ведь управление украинцев своим энергопотреблением, установка счетчиков, контроль за качеством и объемом услуг уничтожают монополизм в поставках услуг и коррупцию в этой сфере.
"Три года субсидии, которые поступали в виде клиринговых расчетов, не стимулировали украинцев к уменьшению энергопотребления и внедрению энергоэффективных мероприятий. Виртуальные средства государство платило за непонятные объемы и, соответственно, некачественные коммунальные услуги поставлялись компаниями-монополистами (водоканалами, ТКЭ, облгазами). Почему важна субсидия "живыми" средствами? Это возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением, а также получить "живые" деньги от государства на оплату коммунальных услуг. В то же время сэкономленные средства, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать по своему усмотрению", – подчеркнул Зубко.
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Чиновник отметил, что со временем и с ростом доходов люди осознают, что лучшее вложение сэкономленных на коммуналке денег – это утепление и модернизация жилья. По его словам, это даст еще большую экономию.
В правительстве также напомнили, что сегодня для получения субсидий дополнительных заявлений и справок предоставлять не нужно.
В госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из них 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами". Начало монетизации субсидий наличными запланировано на март 2019 года.
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Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в среднем размер субсидии в Украине составляет 1500 грн.
счет за ЖКХ 1335 грн.
за кого я проголосую ???
Особливо, якщо врахувати, що для більшості субсидії покривають не більше третини вартості послуг. Я вже третій місяць мушу оплачувати всі свої послуги (більше 4к), помагати мамі і тещі, які мають субсидії, але ж їм їх пенсій не вистачає. Сам вже в борги влажу, а до квітня ще ого-го! Бачу, що самому вже пора просто перестати платити, і так субсидії нема, а тому пішли вони нах зі своєю війною тварюки.
в первую очередь вам панове субсидианты Вот так и сбудится мечта олигархата и челяди
В Украине останется 10-15млн.населения для обслуги остальные вымрут или сбегут и багатейшая страна на продаж Жизнь по новому
Хуже гречки...
Тарифы для действующей власти превратились в инструмент ограбления населения, отмечают эксперты
Победа Петра Порошенко на выборах будет означать очередное повышение тарифов и полный коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Союза собственников жилья, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передает «Главред».
Кучеренко напомнил, что уже сегодня постановлением правительства заложено увеличение цены на газ с 1 мая 2019 на 15%, с 1 января следующего года - еще на 25%.
«Украина уже входит в коллапс. Украинцев загоняют в глубокую долговую яму и выход из нее будет очень и очень тяжелым.
Победа Порошенко - это однозначное увеличение тарифной нагрузки, рост цены на газ, а следовательно и увеличение тарифов на тепло и горячую воду.
Победа же Тимошенко приведет к экономически обоснованной цены на газ и поставки украинского газа отечественной добычи», - подчеркнул председатель Союза собственников жилья.
Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский заявил на пресс-конференции, что тарифы для действующей власти превратились в инструмент ограбления населения.
«Большая часть населения может оказаться в состоянии энергетической бедности, когда человек уже вынужден выбирать - купить еду или тепло«, - отметил он.
Эксперты отмечают: стране срочно необходима альтернатива сегодняшней кабальной тарифной политике власти.
Такую альтернативу предлагает Юлия Тимошенко.
«Модель Тимошенко - это экономически обоснованная справедливая цена на газ на уровне 3500 грн за тысячу кубометров, это полный учет газа и тепла, это сделает платежку абсолютно подъемной для подавляющего большинства населения«, - отметил Алексей Кучеренко.
Эксперты просчитали, что по модели, которую предлагает лидер «Батькивщины», 90% украинцев будут иметь возможность спокойно оплачивать коммуналку из собственных доходов и не будут влазить в кабалу субсидий.
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