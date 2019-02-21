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 Общество
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Все про:Кабмин (10850) субсидия (466) Зубко (400) монетизация (53)

 Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта

Первые деньги в рамках программы монетизации субсидий можно будет с 12 марта получить в отделениях "Ощадбанка". Пенсионеры получат деньги в день получения пенсии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Граждане непенсионного возраста с 12 марта получат первую субсидию денежным переводом через платежную систему "Быстрая копейка". Для этого необходимо обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с паспортом и идентификационным кодом. Также всем субсидиантам пришлют по адресу проживания персональное сообщение с разъяснением о размере субсидии, за что она начислена и как ее получить "живыми" средствами", – говорится в сообщении.

Читайте: На пенсионерку открыли дело за незаконное получение субсидии

В то же время отмечается, что пенсионеры получат сумму начисленной субсидии в день получения пенсии (это с 4 по 25 марта) на имеющиеся пенсионные карты, или наличными через почтовые отделения, или курьером "Укрпочты" домой.

Как подчеркнул вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, курс на монетизацию субсидий – это, по сути, война с монополистами, ведь управление украинцев своим энергопотреблением, установка счетчиков, контроль за качеством и объемом услуг уничтожают монополизм в поставках услуг и коррупцию в этой сфере.

"Три года субсидии, которые поступали в виде клиринговых расчетов, не стимулировали украинцев к уменьшению энергопотребления и внедрению энергоэффективных мероприятий. Виртуальные средства государство платило за непонятные объемы и, соответственно, некачественные коммунальные услуги поставлялись компаниями-монополистами (водоканалами, ТКЭ, облгазами). Почему важна субсидия "живыми" средствами? Это возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением, а также получить "живые" деньги от государства на оплату коммунальных услуг. В то же время сэкономленные средства, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать по своему усмотрению", – подчеркнул Зубко.

Также на Цензор.НЕТ: Дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет, - Розенко

Чиновник отметил, что со временем и с ростом доходов люди осознают, что лучшее вложение сэкономленных на коммуналке денег – это утепление и модернизация жилья. По его словам, это даст еще большую экономию.

В правительстве также напомнили, что сегодня для получения субсидий дополнительных заявлений и справок предоставлять не нужно.

В госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из них 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами". Начало монетизации субсидий наличными запланировано на март 2019 года.

Читайте также: Размер субсидии на оплату ЖКХ в январе уменьшился на 21,3% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, - Госстат

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в среднем размер субсидии в Украине составляет 1500 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3113058
 
 
 Топ комментарии
 
Прямий підкуп виборця, як і підвищеня пенсій напередодні виборів. В цьому і поягає суть рАшенівської реформи. Після виборів включать станок і гайда клепати! Зараз добавить копійки, а потім пограбує на мільярди.
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В марте субсидиии-Гулькин нос.Профанация!
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Введение субсидий это обман ,чтобы прикрыть дополнительный налог для народа .Повышенные тарифы это налог ,дополнительное обдиралово людей .
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В марте субсидиии-Гулькин нос.Профанация!
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пенсию получил 1542 грн.
счет за ЖКХ 1335 грн.
за кого я проголосую ??? Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта - Цензор.НЕТ 6198
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МАРОДЕР ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ СТАРАЕТСЯ ОСТАТЬСЯ У КОРЫТА
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"...лучшее вложение сэкономленных на коммуналке денег - это утепление и модернизация жилья..." - при этом скромно умалчивают, это утепление и модернизация окупается лет за 7-8.
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Та давайте побыстрей, всю зиму проспал в тулупе, пора бы и в запой пойти, что бы до выборов выйти из него. А то не дай бог окажусь рукой Кремля, хватит и того, что проспал ВП.
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Как подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, курс на монетизацию субсидий - это, по сути, война с монополистами, ведь управление украинцев своим энергопотреблением, установка счетчиков, контроль за качеством и объемом услуг уничтожают монополизм в поставках услуг и коррупцию в этой сфере. - Цікава, цікава думка, енергозбереження призведе до знищення монополізму, це яким чином? Пан Зубко нічого не переплутав, до зниження Кабміном норм споживання - неодмінно призведе, до каганців замість електроламп - може призвести, до знищення монополізму - ні-ні, навряд чи.....Источник: https://censor.net.ua/n3113058
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......"зниження Кабміном норм споживання - неодмінно призведе".... Як може кабмін "НОРМУ" змінити? НОРМА від розмана не залежить! То не норма вже 4,5 м3/м2... НИИ, за погодженнями з СЕС та іншими службами ОБГРУНТУВАЛИ НОРМУ 6м3/м2....і НІХТО її не відміняв! Безграмотність бариг ОЧЕВИДНА!
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А що , можна вибрати інший Облгаз або інший Енергозбут?Причому тут боротьба з монополіями? Що вони курять перед виступами?
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Прямий підкуп виборця, як і підвищеня пенсій напередодні виборів. В цьому і поягає суть рАшенівської реформи. Після виборів включать станок і гайда клепати! Зараз добавить копійки, а потім пограбує на мільярди.
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За то Долг пенсионного фонда перед госказначейством миллиардов, а на субсидии перед выборами, сразу и деньги нашлись. Маразм крепчал))))
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Введение субсидий это обман ,чтобы прикрыть дополнительный налог для народа .Повышенные тарифы это налог ,дополнительное обдиралово людей .
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ЕСВ это обман людей .Собирают единый налог в кучу и деребанят в ручном режиме .Почему не вводят накопительную пенсию? ,страховую медицину ? -Потому что тогда не с чего будет воровать .
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Накопичувальну пенсію? У нас? Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта - Цензор.НЕТ 4905А потім прийдеш по неї, а вона хутко зникла в невідомому напрямку.
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Особливо вразило - субсидії, то війна з монополістами. Ох і жартівники вони в нас, то пісєц... Одні маланці воюють з іншими але все за наш рахунок.
Особливо, якщо врахувати, що для більшості субсидії покривають не більше третини вартості послуг. Я вже третій місяць мушу оплачувати всі свої послуги (більше 4к), помагати мамі і тещі, які мають субсидії, але ж їм їх пенсій не вистачає. Сам вже в борги влажу, а до квітня ще ого-го! Бачу, що самому вже пора просто перестати платити, і так субсидії нема, а тому пішли вони нах зі своєю війною тварюки.
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13 марта прошу к обменникам. Будем наблюдать "курс" и "укрепление"...
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Люди! Не вздумайте Пэтину тысячу потратить на себя! Сразу бегом в кассу, в противном случае феодалы - кровопийцы обеднеют! И Пэтя тоже! А еще, если не заплатите, в следующем месяце ничего не получите! Будете отдавать всю пенсию, или зарплату за тарифы. Пэтя вас не забудет, вечно будете в светлом шоколадном будущем!.............
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Тут на сусідній темі хвацько держава рапортує, що порушили кримінальну справу щодо пенсіонерки яка отримує субсидії та вздумала купити в Івано-Франківську цілу квартиру , тільки не впадіть, за 50 тис. грн!!!! - https://censor.net.ua/news/3110594/na_pensionerku_otkryli_delo_za_nezakonnoe_poluchenie_subsidii Це ж що за квартира, коли 1 кв. метер житла в новобудовах коштує більше 10 тис. грн, хай в бу вдвічі менше - тоді на 50 тис грн можна купити аж 10 кв. м!!!!!! Оце пенсіонерка нажилась..... -
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ціни на житло в Ів.-Франківську - levada.if.ua/?gclid=Cj0KCQiAtbnjBRDBARIsAO3zDl9wkbV7Zl4u85OQYVJPTIk-BSkT213j2woqWnSy2lqosL7W-4Lm-5UaAiV8EALw_wcB
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Ну да хотелось бы получить реестр людей, которые 1- безработные, но рожают или имеют детей ( классно семья из 5 человек, муж и жена 2-3 детей, работают не официально, имеют тачку и не бедно живут, военный налог не платят, но субсидию получают, 2- инвалиды, купившие инвалидность, 3- граждане сдающие несколько квартир не официально! Шановні! А чем Вы отличаетесь от нас, хитрожопостью? А ну да Порошенко виноват! ****** вы пересични укракинцы! И да вы прекрасно торгуете с росииею, я даже знаю некоторых из вас! Но виноват Порох!
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Легко обьяснить =Когда народ видит как жируют корупционеры чиновники ,то естественно , что платить налоги ни у кого желания нету .
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Лена, а хто ж заважає встановити мінімальну пенсію та зарплату на рівні, щоб люди могли хоч якось існувати - тоді к бісу ті субсидії будуть.....При СРСР субсидій не було, люди платили, і могли собі кусок хліба купити і до хліба.....А тепер що? Пенсіонери курячі голови собі купляють, які раніше тваринам переробляли на корм....
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Если субсидианты проголосуют за петю то остальные не совсем бедные люди перестанут платить и будут выкручиваться кто как сможет И тогда последует зимой колапс и гаплык
в первую очередь вам панове субсидианты Вот так и сбудится мечта олигархата и челяди
В Украине останется 10-15млн.населения для обслуги остальные вымрут или сбегут и багатейшая страна на продаж Жизнь по новому
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Юра - ціль капіталу нажива, а значить зменшення соцбаласту.....Воно і без субсидій до того йде, щоб оптимізувати кількість населення під запит бариг....
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Очевидный подкуп... из государственного (нашего) кармана...
Хуже гречки...
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Насколько знаю, монополизм уничтожает конкуренция, когда есть выбор между различными фирмами по предоставлению услуг, а когда одна и нет выбора, то сколько не давай денег в руки не поможет. А остальное бред сивой кобылы, субсидии и так небольшие, урезали, экономить уже приходиться, что сильно на них не разжиреешь, на 60 кв метра частного дома. Но а с центральным отоплением экономить и утепляться нет смысла субсидиянтам, где нет счетчиков в каждой квартире и нет возможности установить.
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Дайте людям право встановлювати індивідуальне опалення
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Ты где живеш в Украине или в Африке
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Монетизация субсидий - это прямой подкуп избирателей перед выборами с призывом голосовать за власть, после выборов этот эксперимент закончится и деньги исчезнут
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В акурат пенсов купили перед выборами
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Эксперты назвали альтернативу кабальной тарифной политике. Это - замена Порошенко на Тимошенко
Тарифы для действующей власти превратились в инструмент ограбления населения, отмечают эксперты

Победа Петра Порошенко на выборах будет означать очередное повышение тарифов и полный коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Союза собственников жилья, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передает «Главред».

Кучеренко напомнил, что уже сегодня постановлением правительства заложено увеличение цены на газ с 1 мая 2019 на 15%, с 1 января следующего года - еще на 25%.

«Украина уже входит в коллапс. Украинцев загоняют в глубокую долговую яму и выход из нее будет очень и очень тяжелым.

Победа Порошенко - это однозначное увеличение тарифной нагрузки, рост цены на газ, а следовательно и увеличение тарифов на тепло и горячую воду.

Победа же Тимошенко приведет к экономически обоснованной цены на газ и поставки украинского газа отечественной добычи», - подчеркнул председатель Союза собственников жилья.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский заявил на пресс-конференции, что тарифы для действующей власти превратились в инструмент ограбления населения.

«Большая часть населения может оказаться в состоянии энергетической бедности, когда человек уже вынужден выбирать - купить еду или тепло«, - отметил он.

Эксперты отмечают: стране срочно необходима альтернатива сегодняшней кабальной тарифной политике власти.

Такую альтернативу предлагает Юлия Тимошенко.

«Модель Тимошенко - это экономически обоснованная справедливая цена на газ на уровне 3500 грн за тысячу кубометров, это полный учет газа и тепла, это сделает платежку абсолютно подъемной для подавляющего большинства населения«, - отметил Алексей Кучеренко.

Эксперты просчитали, что по модели, которую предлагает лидер «Батькивщины», 90% украинцев будут иметь возможность спокойно оплачивать коммуналку из собственных доходов и не будут влазить в кабалу субсидий.

https://goo.gl/9Yx7Ax
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Ну, а перемога Тимошенко - буде значити ріст боргового зашморгу на шиї України....при Порошенку цей борг хоч фактично не зростав....так що шило міняємо на мило.....
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ЮЛЯ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ А МАРОДЕР С ГНОЙ СМ АН ОМ ИЛИ НА НАРАХ ИЛИ В БЕГАХ
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Буде цирк,як,що помиляться в нарахуваннi,як це було неодноразово з платiжкамi,та пiсля виборiв,заберут гроши обратно до бюджета
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМонетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта
 
 
 
 
 
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