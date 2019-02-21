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 Политика Украины
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Все про:Россия (72087) Яценюк (7717)

 Яценюк: Если Россия, страна-агрессор, может ветировать решение международной организации - значит она неэффективна

Если страна-агрессор, кем является Российская Федерация, имеет право вето на решения международной организации, это приводит к неэффективности такой организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум для молодежи.

Тема Форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - "Международные организации на распутье между классицизмом и модернизмом. Альтернативное видение".

Яценюк подчеркнул, что Российская Федерация формирует у себя пул своих союзников, "тех стран, которые поддерживают диктаторскую, реваншистскую и агрессивную политику РФ": "Они это делают посредством денег, политики запугивания, поставок оружия, поддержки разного рода радикальных сил. И таким образом они получают большинство, например, в Генеральной Ассамблее ООН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - Яценюк на встрече с Туском. ФОТО

"Никакого решения в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, и в других международных организациях невозможно принять без консенсуса. И тут на сцене появляется Россия, блокирует принятие любых решений, которые поддерживают остальные члены Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Лидер НФ также напомнил, что Россия пытается вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы: "К сожалению, попытки России едва не преуспели".

"Россия еще со времен Советского Союза умела "убеждать" разные страны для того, чтобы получить для себя большее количество голосов, получить для себя соответствующую поддержку и решать свои геополитические интересы. Объективно, что для России геополитическим интересом было, есть и будет восстановление влияния на все постсоветское пространство. И главное - возвращение Украины в лоно влияния Российской Федерации. Об этом публично говорил Путин, об этом публично говорил Медведев, об этом публично говорит сегодня весь российский истеблишмент", - подчеркнул он.

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Поэтому глобальным международным организациям необходимо соответствовать современным реалиям: "Они отстали от современности. Если международные организации не начнут немедленно идти на полшага вперед от развития сегодняшнего дня, их роль и место будет падать. Если страна-агрессор, кем является Российская Федерация, имеет право вето на принятие решения, это означает, что эти решения не принимаются. И это приводит к неэффективности такой международной организации. И даже если решение принято - возникает вопрос его выполнения".

"Это три основных пункта, которые должны стоять сейчас на повестке дня в глобальных мировых организациях", - подчеркнул Яценюк.

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Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умения участвовать в процессе анализа и развития.

Во время нынешнего двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). После этого участники представят альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3113057
 
   
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Боевой кроль ближе к выборам с норки вылез и голос подал...Браво!
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Да, росися не то чтоб эффективна, но... Всё-таки двусмысленный заголовок получился.
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Смелое заявление! Выдайте Сене пулемёт.
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а вам что? бояры и моха
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То може не слід бути членим такої організації? Ліга Націй же розпалася, виявившись неефективною...
Тільки як бути з країною, шо не здатана заветувати сусдіської агресії - як там з її ефективністю?
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"7-й Киевский Форум для молодежи.
Источник:https://censor.net.ua/n3113057"

Аудитория не очень международная, но посыл в заявлении - отличный. Необходимо разработать.
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как там Беларусь? все норм, стабильно раком стоите и отсасываете?
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Про "братські" мови - просто шикарно!
"Лелека на даху сховав каблучку у камізельку, щоб хутко освідчитися ховрашку" -
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Сеня - ВЕТИРУЙ, я не против, да и другие, думаю, будут не против.
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Боевой кроль ближе к выборам с норки вылез и голос подал...Браво!
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Военное вторжение россии в Украину показало насколько Европа корумпирована .россия купила половину европейских чиновников .
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Європане так корумпована, як сонна і безтурботна. Вони знали, що Росія=СРСР, а про Україну хіба що чули, але їм було начхати на те, чи відрізняється Україна чимось від Росії, і взагалі, "нехай вони там самі розбираються". За таке ставлення до нас маємо подякувати всій попередній владі, хто перш за все їхав на поклон у Росію і не турбувався, щоб Україну у світі сприймали як самостійну державу, а не як "задній двір" Росії.
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Не истери, Сэня. Совок был членом ООН и Совбеза ООН. Никто ничего в ООН не менял, а совок исчез. Так и с Рашкой будет. Да, надо иметь терпение. Но только терпение даёт гарантированный результат.
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Те, що Росія залишилась у Радбезі ООН як наступник СРСР, і з правом вето, є цілковите непорозуміння. І самого лише терпіння у цій ситуації недостатньо. Помилку треба виправляти. Тут Яценюк цілком правий.
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Сеня заслужил уже не пулю в лоб, а снаряд из джевелина в голову
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на 5 год кролик умное попытался сказать
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Якщо президент країни, жертви агресії, дарує агресору діючі газові скважини, та цілі газові родовища, то він хто?
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Учитывая ,что вся российская банда гопников держит свои деньги в европейских банках,понятно, что эти деньги работают на экономику ЕС,и затмевают многим европейским политикам разум,но сколько рычагов воздействия есть на рашку ,в том числе и их честноукраденные деньги, что они так доверчиво вложили в развитие ненавистных гейропейцев.
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Что ты об этом раньше молчал Сеня? Денег бы не дали? Об этом надо было в 14 говорить, а не в 19 когда мы уже всем надоели , скоро не будут вообще обращать внимание ,как на Израиль .... воюют ну и пусть воюют молча про себя думая а в голос продолжать говорить что они очень озабоченны ... Яценюк: Якщо Росія, країна-агресор, може ветувати рішення міжнародної організації - значить вона неефективна - Цензор.НЕТ 9815
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк: Если Россия, страна-агрессор, может ветировать решение международной организации - значит она неэффективна
 
 
 
 
 
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