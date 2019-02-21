 По полковнику Пилипенко, обвиняемому в избиении майдановцев, начато служебное расследование, - МВД

Об этом Шевченко заявил в комментарии Цензор.НЕТ,
Шевченко отметил: "Министр внутренних дел поручил командующему Нацгвардии провести служебное расследование по материалам, которые были опубликованы в медиа относительно полковника Пилипенко, который занимает должность заместителя начальника Академии Нацгвардии".
По словам Шевченко, в случае подтверждения сведений о недопустимых действиях полковника Пилипенко во время Революции достоинства, он не будет продолжать службу на этой должности.
Шевченко отметил, что по требованию министра внутренних дел, на время проведения служебного расследования он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее стало известно, что полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого.
не прошло.
Кстати, - кто такой этот Коваль?
В нормальных странах все руководители силовых служб уходят в отставку после таких проколов. В Англии чувак вообще в отставку ушел из за опоздания на 15 мин на совещание, а тут все пох.
пэтя-дюрекс!
Сцышся от пороха, вазелин любишь?
Недавно у штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в Полтавской области появился руководитель - экс-губернатор и председатель облсовета Александр Удовиченко.
Но это - бумажная должность, так как штабом будет руководить политтехнолог Константин Слисенко, передает "Україна молода".
Слисенко занимает должность штатного политтехнолога партии "Родной город". Именно с его именем связывают успешные избирательные кампании партии на местных выборах, пишет издание.
Фамилия Слисенко фигурирует в публикациях СМИ с 2015 года как человека, известного откровенными пророссийскими взглядами и симпатиями к Владимиру Путину.
В частности, по данным kremen.today, Слисенко участвовал в тайных собраниях, во время которых путинские политтехнологи разрабатывали концепцию того, что сейчас происходит на Донбассе. Отмечается, что в своих сообщениях в социальных сетях Слисенко не стесняется антиукраинской позиции, откровенно хвастается связями с высокопоставленными лицами в России, московскими политическими технологами. Кроме этого, Слисенко - постоянный участник ежегодных встреч Путина с молодежью на Селигере, пишет издание.