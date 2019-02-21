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Все про:избиение (9280) евромайдан (6753) Национальная гвардия (1144) Шевченко Артем (151)

 По полковнику Пилипенко, обвиняемому в избиении майдановцев, начато служебное расследование, - МВД

Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что по заместителю начальника Академии Нацгвардии Василию Пилипенко, которого обвиняют в избиении евромайдановцев, назначено служебное расследование.

Об этом Шевченко заявил в комментарии Цензор.НЕТ,

Шевченко отметил: "Министр внутренних дел поручил командующему Нацгвардии провести служебное расследование по материалам, которые были опубликованы в медиа относительно полковника Пилипенко, который занимает должность заместителя начальника Академии Нацгвардии".

По словам Шевченко, в случае подтверждения сведений о недопустимых действиях полковника Пилипенко во время Революции достоинства, он не будет продолжать службу на этой должности. 

Шевченко отметил, что по требованию министра внутренних дел, на время проведения служебного расследования он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее стало известно, что полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3113055
 
 
 Топ комментарии
 
Пресс-служба МВД Украины: "Полковник Пилипенко? Избивал майдановцев? А теперь начальник в Нацгвардии? - А мы и не знали!".
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Если б не активисты раздули, прошло ещё 25 и никто б "не заметил". Одна ведь шобла.
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Пресс-служба МВД Украины: "Полковник Пилипенко? Избивал майдановцев? А теперь начальник в Нацгвардии? - А мы и не знали!".
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Невже без громадського контролю неможливо було це зробити? Чи: ну не пройшло, та й не потрібно.
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Ну, всі наші ЗМІ і журналісти - розлідувачі, зайняті липецькою фабрикою, так що не до цього...
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Тільки от фабрика з 17-го року закрита... але то таке, головне побільше зради)
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Пока вас рылом не ткнёшь-ничего не будет, был на гражданке, был вроде нормальным журналистом, попал в систему сразу стал идиотом...
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Смешно просто, журналисты делают работу Юрика, а сколько еще этих Пилипенко продолжают служить и получать ордена.
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Это шо же теперь даже и орден Богдана Хмельницкого отберут у бедного полковника?
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Почему отберут? Наоборот, наградят как Голубана.
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У Коваля страхи начинаются... Пусть примет успокоительное.
Кстати, - кто такой этот Коваль?
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Дійсно охороняє? Х#$ві з них охоронці, легітимного не вберегли, вкрали його росіяни. То що, через страхи Коваля (wtf is this?) нам потрібно боятись екс-беркутівців?
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А что там расследовать? На фотографиях все видно
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Не понял. Какое - такое служебное расследование? Где уголовное дело?
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Ну так они расследуют не маловато ли одного ордена - может надо было дать два.
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"Относительно полковника Пилипенко, обвиняемого в избиении евромайдановцев, начато служебное расследование, - МВД" - пипец, это уже не первый случай, тут прослеживается закономерность, а не простое разгильдяйство, и главное, пока ни один коллаборант не наказан, даже ни у кого не забрали погоны, наоборот, зарплаты жирнеют, ну вот как относиться к шоколадному Пахану?
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Фу!
В нормальных странах все руководители силовых служб уходят в отставку после таких проколов. В Англии чувак вообще в отставку ушел из за опоздания на 15 мин на совещание, а тут все пох.
пэтя-дюрекс!
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Нихрена никто нигде не уходит.Подтвердится - выгонят кадровика назначившего его - только и делов.
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Порох должен уйти. Он просто неспособен ничего сделать.
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Порох тебе ничегот не должен, лапоть!
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Кацапизм мозга - сцарь всемогущий за всё один отвечает или просто тупая методичка?
Сцышся от пороха, вазелин любишь?
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Я впевнений, що ти навіть не знаєш ,що в твоїй родині робиться, а ти хочеш, щоб Президент знав про якогось там полковника? КЕрівник невеликої фірми і то може не знати своїх всіх підлеглих. Балабол ти.
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Настораживают словосочетание "служебное расследование" и фраза "не будет продолжать службу на этой должности".
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На повышение пойдет…выборы на носу, кто такого ценного кадра уволит ?
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Вспомнили через пять лет! Это самые ценные работники, будут служить любой власти!
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Бьівает, что и поле 20 лет вскрьівается. Они что кричат о своих преступлениях?
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Мне вообще странно что Клименко еще не начальник ДФС...
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Полковник Пилипенко с первого дня войны на фронте был.Не отсиживался в тылах, все время был на передовой. Если таких "раскулачивать" с кем же мы останемся?
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Половина прокурорских тоже под Днепром контужена и УБД имеет...этот Рембенко их там охранял?
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Это не фотографии Пилипенко, там где он избивает. А вообще, каких военных вы хотите иметь - чтобы им приказ отдали, а они вместо выполнения приказа бантик навесили противнику?
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ПРЕЗИДЕНТ ПОВИНЕН ОСОБИСТО ЙОГО ЗНЯТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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То це така мусорська реформа? Як були мусорами так і залишились мусорами -поліцаями. Щодо полковника Пилипенка, обвинуваченого в побитті євромайданівців, розпочато службове розслідування, - МВС - Цензор.НЕТ 3081 ГАНЬБА.
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В штабе Зеленского заметили кремлевского политтехнолог.
Недавно у штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в Полтавской области появился руководитель - экс-губернатор и председатель облсовета Александр Удовиченко.

Но это - бумажная должность, так как штабом будет руководить политтехнолог Константин Слисенко, передает "Україна молода".

Слисенко занимает должность штатного политтехнолога партии "Родной город". Именно с его именем связывают успешные избирательные кампании партии на местных выборах, пишет издание.

Фамилия Слисенко фигурирует в публикациях СМИ с 2015 года как человека, известного откровенными пророссийскими взглядами и симпатиями к Владимиру Путину.

В частности, по данным kremen.today, Слисенко участвовал в тайных собраниях, во время которых путинские политтехнологи разрабатывали концепцию того, что сейчас происходит на Донбассе. Отмечается, что в своих сообщениях в социальных сетях Слисенко не стесняется антиукраинской позиции, откровенно хвастается связями с высокопоставленными лицами в России, московскими политическими технологами. Кроме этого, Слисенко - постоянный участник ежегодных встреч Путина с молодежью на Селигере, пишет издание.
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Наташа, не напружуйся так. Бери приклад з Зеленського, ніде не скаче людям в очі, а популярність росте.
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А не хочет ли комбат Азова «Акула» сейчас спросить с жирной туши садиста Пилипенка за делишки его майданные??!!! Так сказать дать почувствовать гниде что месть это холодное блюдо и такие вещи не забываються.
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Пилипенко пять лет воевал и плохой. А азовцы разворовывали деньги на фронте, а теперь сводят счеты с теми кто об этом знает.
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Эту суку надо уволить лишив звания....а так он уйдёт на полковничью пенсию по тихому, а вы лошары, которых он ******, платите ему эту немаленькую для Украины пенсию из своих налогов.
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Він не те що немає права продовжувати службу на цій посаді , проти нього має бути порушено к\с за побиття людини яка лежить на землі та ще за багато чого.
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Это не фото Пилипенко. Пилипенко полный и маленький, а тут поджарый офицер среднего роста.
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Слідство встановить що цей бандит-полковник людей не бив а рятував. Є ж у нас недавній приклад як один відомий персонаж поранених "виносив".
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Пилипенко не бандит, а герой войны - у него Орден Богдана Хмельницкого за боевые заслуги он даже не подавал на участника АТО, хотя пять лет воевал. Потому что считает, что это не главное.
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А Бубенчик - бандит, что он беркута в спину выстрелом убил и сейчас ходит этим хвастается? Или "а нас за що?"
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Если Пилипенко действовал по четкой военной аналитике,с коородинацией с командованием. А азовцы действовали самовольно и потом ругались что туда еще не пробиты были поставки, там много людей их из-за этого самовольства полегло и еще несколько раз они еле выбирались из окружения.
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А Пилипенко не проиграл ни одного сражения там где он руководил и людей еще он сохранял хорошо при этом. Орден просто так не дают тем кто все время на фронте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо полковнику Пилипенко, обвиняемому в избиении майдановцев, начато служебное расследование, - МВД
 
 
 
 
 
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