 На одном из арсеналов ВСУ предотвращена попытка поджога: угроза ликвидирована без последствий, - Минобороны

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины. Угроза оперативно была ликвидирована, без последствий. Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов. Просим представителей средств массовой информации не распространять слухов и проверять сведения перед обнародованием, пользоваться официальными источниками информации", - говорится в сообщении.
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12:19, 21 ФЕВРАЛЯ 2019 По подозрению в убийстве разыскивается прапорщик из Балашова
За трололо просто дадут по жопе или в глаз, а за диверсию пристрелят или срок впаяют. Интернет-ботва на такое точно не решится.
Недавно у штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в Полтавской области появился руководитель - экс-губернатор и председатель облсовета Александр Удовиченко.
Но это - бумажная должность, так как штабом будет руководить политтехнолог Константин Слисенко, передает "Україна молода".
Слисенко занимает должность штатного политтехнолога партии "Родной город". Именно с его именем связывают успешные избирательные кампании партии на местных выборах, пишет издание.
Фамилия Слисенко фигурирует в публикациях СМИ с 2015 года как человека, известного откровенными пророссийскими взглядами и симпатиями к Владимиру Путину.
В частности, по данным kremen.today, Слисенко участвовал в тайных собраниях, во время которых путинские политтехнологи разрабатывали концепцию того, что сейчас происходит на Донбассе. Отмечается, что в своих сообщениях в социальных сетях Слисенко не стесняется антиукраинской позиции, откровенно хвастается связями с высокопоставленными лицами в России, московскими политическими технологами. Кроме этого, Слисенко - постоянный участник ежегодных встреч Путина с молодежью на Селигере, пишет издание.