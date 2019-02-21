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 На одном из арсеналов ВСУ предотвращена попытка поджога: угроза ликвидирована без последствий, - Минобороны

На одном из арсеналов Вооруженных сил Украины в четверг, 21 февраля, предотвратили попытку поджога.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины. Угроза оперативно была ликвидирована, без последствий. Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов. Просим представителей средств массовой информации не распространять слухов и проверять сведения перед обнародованием, пользоваться официальными источниками информации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арсенал боеприпасов обнаружили после пожара в заброшенном доме в Донецкой области, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

На одном из арсеналов ВСУ предотвращена попытка поджога: угроза ликвидирована без последствий, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113046
 
   
 Топ комментарии
 
Це добре. А ліквідували тільки загрозу, чи прапорщика теж?
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пьяный прапор с сигаретой под забором уснул?
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прапорщік? в українській армії такого звання немає... взагалі цікава штука: купа ботів викакалась про "прапорщіка"
інсайд? то поділись
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Це добре. А ліквідували тільки загрозу, чи прапорщика теж?
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Прапорщика нельзя ліквідувати - он вдупель пьян и спит. Сигарету из кулака героически ліквідували (забрали)
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прапорщік? в українській армії такого звання немає... взагалі цікава штука: купа ботів викакалась про "прапорщіка"
інсайд? то поділись
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Гена, тобі, як боту, можу пояснити, що я мав на увазі, можливо, саме цього прапорщика:
12:19, 21 ФЕВРАЛЯ 2019 По подозрению в убийстве разыскивается прапорщик из Балашова
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"загроза ліквідована без наслідків... ...для підпалювача!"
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пьяный прапор с сигаретой под забором уснул?
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Так би завжди! Палати має тільки "вата", або їхні "перд_ки"! (пробачте мій "прононс") На одному з арсеналів ЗСУ запобігли спробі підпалу: загрозу ліквідовано без наслідків, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9224
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у вас прекрасное французское произношение! На одному з арсеналів ЗСУ запобігли спробі підпалу: загрозу ліквідовано без наслідків, - Міноборони - Цензор.НЕТ 806
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мразье кацапское перед выборами как раз может это делать
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Да и "свои" подстилки паРашные, под украинским флагом, могут сделать...
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Теперь там нужно провести независимой комиссией строгий переучет
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Ржавым серпом по тетикулах... Ай-йай, неспортивно!
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"Угроза оперативно была ликвидирована, без последствий". Для поджигателя? На одному з арсеналів ЗСУ запобігли спробі підпалу: загрозу ліквідовано без наслідків, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5394
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Шеф дает возможность нам реабилитироваться. На одному з арсеналів ЗСУ запобігли спробі підпалу: загрозу ліквідовано без наслідків, - Міноборони - Цензор.НЕТ 212
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Да пока только Юля говном плюется в СМИ.
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Как проникли для поджега? Проходной двор, шоле?
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скажу таку річ - що все це не просто так - попереду нас чекає щось не дуже приємне - палаючий склад зараз дуже вигідний багатьом кандидатам у президенти, ситуація оскладнюється й тим , що по цензору видно що ботам зарахували на ферми гроші, качають ситуацію у Харкові з цими тарифами - провокують на щось,
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Ну это был бы перебор.

За трололо просто дадут по жопе или в глаз, а за диверсию пристрелят или срок впаяют. Интернет-ботва на такое точно не решится.
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Военная тайна. Засекреченная информация, а там думай, кто как может.
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В штабе Зеленского заметили кремлевского политтехнолога.
Недавно у штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в Полтавской области появился руководитель - экс-губернатор и председатель облсовета Александр Удовиченко.

Но это - бумажная должность, так как штабом будет руководить политтехнолог Константин Слисенко, передает "Україна молода".

Слисенко занимает должность штатного политтехнолога партии "Родной город". Именно с его именем связывают успешные избирательные кампании партии на местных выборах, пишет издание.

Фамилия Слисенко фигурирует в публикациях СМИ с 2015 года как человека, известного откровенными пророссийскими взглядами и симпатиями к Владимиру Путину.

В частности, по данным kremen.today, Слисенко участвовал в тайных собраниях, во время которых путинские политтехнологи разрабатывали концепцию того, что сейчас происходит на Донбассе. Отмечается, что в своих сообщениях в социальных сетях Слисенко не стесняется антиукраинской позиции, откровенно хвастается связями с высокопоставленными лицами в России, московскими политическими технологами. Кроме этого, Слисенко - постоянный участник ежегодных встреч Путина с молодежью на Селигере, пишет издание.
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если все тайна, то нахрена об этом кукаректь? Ибо истина гласит: сказав А скажи Б На одному з арсеналів ЗСУ запобігли спробі підпалу: загрозу ліквідовано без наслідків, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4480
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Сразу вспомнились противопожарные учения в школе - было оперативно и доблестно ликвидировано возгорание тазика с бумажками и тряпками...
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Модератор! Просим слить в унитаз комментарии тролля фсб - Spartacuss
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Если не могут предъявить народу виновников поджога, значит врут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа одном из арсеналов ВСУ предотвращена попытка поджога: угроза ликвидирована без последствий, - Минобороны
 
 
 
 
 
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