 В Запорожье власть через силовиков давит на "Батькивщину", - заявление политсилы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.
Отмечается, что в ходе обысков у представителей "Батькивщины" изъяли телефоны, другие личные вещи и агитационные материалы за кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко.
Как сообщает пресс-служба Запорожской областной партячейки, полиция, куда обратились представители "Батькивщины", когда в дверь их квартир начали врываться неизвестные, никак не среагировала на вызовы.
На место событий для оказания помощи членам своей команды вместе с адвокатом выезжал Виталий Рябцев, доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко по 75-му избирательному округу. По его словам, увиденное "очень напомнило возвращение сталинских репрессий 1937".
"Отбирали личные вещи, в том числе у членов семьи. На моих глазах у трехлетнего ребенка забрали телефон. По имеющейся у нас информации, генпрокурор Юрий Луценко создал спецгруппу, задачей которой является полностью парализовать предвыборную работу Юлии Тимошенко как главного конкурента действующего президента. Правоохранители фактически работают на его штаб", - заявил Рябцев.
Он выразил убеждение, что силовыми действиями власти не удастся запугать оппонентов.
"Они только дискредитируют правоохранительную систему, которая превратилась в обслуживающий персонал избирательного штаба Петра Порошенко", - подытожил Рябцев.
Сотрудники СБУ в ходе оперативных мероприятий раскрыли «избирательную пирамиду», которую возглавлял нардеп от «Батькивщины» (из новостей)
Ну, вот теперь стало ясно почему так истошно завопила Коса пару дней назад относительно «системы фальсификаций президента» и «подкупа избирателей властью».
Видать, нежные ручки сотрудников СБУ в тот момент уже легли на мошонку «Матькивщины» и даже пару раз дернули. И от боли пришлось орнуть, на всякий случай набросив на «проклятого шоколадника»...
Герман Антонов
Твій ідол гучніше всіх.
Подумаєш, всеукраїнська мережа підкупу виборців на користь Косатої керована громадянами країни агресора за їх гроші, хіба це компромат, от те що Порошенко сказав "***" - от це компромат!
ну,хіба на ерефію втече,там у зятька й банк свій,десь прилаштує.
Крик долетів аж до неба
То нашій Юлі порвали дупло,
Так їй, падлюці, і треба.
Порошенко-1
Путин-43