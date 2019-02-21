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Все про:обыск (1240) Запорожская область (646) Батькивщина (1771) Рябцев (1)

 В Запорожье власть через силовиков давит на "Батькивщину", - заявление политсилы

Утром в четверг, 21 февраля, в Запорожье по месту жительства сразу нескольких активистов "Батькивщины" прошли обыски с участием сотрудников ГБР и прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Отмечается, что в ходе обысков у представителей "Батькивщины" изъяли телефоны, другие личные вещи и агитационные материалы за кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба Запорожской областной партячейки, полиция, куда обратились представители "Батькивщины", когда в дверь их квартир начали врываться неизвестные, никак не среагировала на вызовы.

На место событий для оказания помощи членам своей команды вместе с адвокатом выезжал Виталий Рябцев, доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко по 75-му избирательному округу. По его словам, увиденное "очень напомнило возвращение сталинских репрессий 1937".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТО

"Отбирали личные вещи, в том числе у членов семьи. На моих глазах у трехлетнего ребенка забрали телефон. По имеющейся у нас информации, генпрокурор Юрий Луценко создал спецгруппу, задачей которой является полностью парализовать предвыборную работу Юлии Тимошенко как главного конкурента действующего президента. Правоохранители фактически работают на его штаб", - заявил Рябцев.

Он выразил убеждение, что силовыми действиями власти не удастся запугать оппонентов.

"Они только дискредитируют правоохранительную систему, которая превратилась в обслуживающий персонал избирательного штаба Петра Порошенко", - подытожил Рябцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Источник: https://censor.net.ua/n3113045
 
 
 Топ комментарии
 
"генпрокурор Юрий Луценко создал спецгруппу, задачей которой является полностью парализовать предвыборную работу Юлии Тимошенко как главного конкурента действующего президента"

А вы думали, что кум Юга был незаконно продвинут в Генпролулолы, чтобы преступников сажать? Он там жля обеспечения интересов Порошенко и набивания своих собственных карманов - потому и никаких реформ в прокуратуре не было, потому и все дела против коррупции в судах разваливаются, потому и ни один коррупционер не посажен - Юга там не для того.
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В рядах риго-барижної гопоти - истерика. І відразу стає зрозуміло, кого вони бояться, хто для цієї воровитої брехливої шобли став нічним жахом. Це - ЮВТ. Трохи більше місяця залишилося, щоб навіть довбой...би зрозуміли, як ця свора грабувала Українців. ЮВТ відкритим текстом сказала: перший указ буде_ зниження ціни на газ вдвічі. Тільки вона це зробить і після цього не обвалиться гривня і МВФ продовжить співпрацю з Україною, все, кранти баригам. Тому і кіпішують. Їх вже навіть не лякає те, що до влади можуть повернутись ригоАнальні виродки. Спільну мову вони знайдуть швидко, рідня все ж таки. А ЮВТ дупи буде рвати і ригам і баригам.
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У Запоріжжі влада через силовиків тисне на "Батьківщину", - заява політсили - Цензор.НЕТ 7920Татьяна Богословская17:09, 21 фев 2019Впервые за всю историю нашей страны фальсификации выстраиваются в столь мощную систему, а сетка по подкупу (далее будем ее называть просто #Сетка) накроет большую часть Украиы до самых дальних сел. По оценкам штаба Порошенко, таким образом президент может получить дополнительно примерно 7-10% голосов избирателей (из расчета явки на выборы в 60%), что обеспечит ему выход во второй тур.

Причем, что самое интересное, создаваться #Сетка будет за счет средств госбюджета. То есть - за счет налогоплательщиков.Не исключено, что сегодняшнее заявление СБУ о "разоблачении" избирательных писал от Тимошенко - это ответ на расследование "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей.Если родился подонком , то ни возраст. ни президенство его не исправит!
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Петр Алексеевич. Ну сколько можно стыдливо маскироваться?
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Севирин Арт: "Включай розум, Народе!". Якщо народ-таки увімкне розум, то пошле і Юлю, і Зелю, і Гриця так далеко, що вони і шляху не знайдуть.
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Ой, а кто это сделал? (с)

У Запоріжжі влада через силовиків тисне на "Батьківщину", - заява політсили - Цензор.НЕТ 6043

Сотрудники СБУ в ходе оперативных мероприятий раскрыли «избирательную пирамиду», которую возглавлял нардеп от «Батькивщины» (из новостей)

Ну, вот теперь стало ясно почему так истошно завопила Коса пару дней назад относительно «системы фальсификаций президента» и «подкупа избирателей властью».

Видать, нежные ручки сотрудников СБУ в тот момент уже легли на мошонку «Матькивщины» и даже пару раз дернули. И от боли пришлось орнуть, на всякий случай набросив на «проклятого шоколадника»...

Герман Антонов
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Соя і мінстець зашкварилися по повній))) Спочатку викинули новину, про "пірамідиТімошенко" потім про обшуки в штабі Тимошенко, потім видалили новину про піраміди і випустили ботів з новиною, що ФСБУ нічого нісаабщало)) Але трошки зарано випустило, ще невстигли всі новини підчистити))Це нагадуе куйловські новості про адреси будинків, які взірвав куйло перед виборами. Все це ще раз доводить - куйло і порошок з одного мішка лайно.
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Пізно Жулька піть "Боржомі", коли печінка відвалилася..😁😁😁😁😁
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Очень уж хочется нашим лохам за Ротердам+ голосовать, чтобы Петя с Ахметкой не обеднели!
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А что такое Ротердам+? Это расчет стоимости электроэнергии для КОМЕРЧЕСКИХ потребителей! А кто у нас самый большой комерческий потребитель? Беня КОЛОМОЙСКИЙ!
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бот, ти за гроші на все готовий. Мати хоть знає, що ти в таке перетворилося?
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Ваше благородие хотя какое из зауряд-прапорщика благородие так недаразумение одно! Так в чем я не прав? Что Ротердам+ не для промышленых потребителей? Или что Коломойский не крупнейший промышленный потребитель?
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А хто ще не пищить ???
Твій ідол гучніше всіх.
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та "ідолу" не влади, ідолу не хоцца по планете бегать))
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У Запоріжжі влада через силовиків тисне на "Батьківщину", - заява політсили - Цензор.НЕТ 2111Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU

Подумаєш, всеукраїнська мережа підкупу виборців на користь Косатої керована громадянами країни агресора за їх гроші, хіба це компромат, от те що Порошенко сказав "***" - от це компромат!
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Порошенко твій, ***, обкрадав всю країну 5 років разом зі своїми бізнес партнерами!!! От де компромат!!
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Гаплик твоїй косатій.Це її останні вибори.А далі:
У Запоріжжі влада через силовиків тисне на "Батьківщину", - заява політсили - Цензор.НЕТ 4706

ну,хіба на ерефію втече,там у зятька й банк свій,десь прилаштує.
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Як же ви всі її боїтесь, до всирачки, до гикавки. Все тільки і чуєш посадить, посадить, посадить. А по-чесному вибори виграти не пробували без "посадить". Вже сажали і Кучма і Янукович і де вони? Те ж буде і вашому порошку.
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Нет Блазню дедушка Беня рейтинг купил. Реально у него процентов 5
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Так если Жулька совершает преступление за преступлением, уже скатилась до политических убийств но она является кандидатом в президенты то её не сажать теперь?
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Ви марите? Яких вбивств? "А крєпость 14 века тоже я разрушил?"
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А где он обкрадав? Естьхоть один факт? За все время нашли только 1 офшор с 3000 долларов (у ваЗЕлина на несколько порядков в офшоре больше) на счету и отдых на мальдивах за свои деньги. А ФСБ носом землю рыла!
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Очі на лобі, спітніло чоло
Крик долетів аж до неба
То нашій Юлі порвали дупло,
Так їй, падлюці, і треба.
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Рвать не кому-на эту старуху не встанет. Разве ее ублажают секс-игрушками ее пополизы из ее кодлы....
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Після того, як прийшли платіжки ЖКГ,терпець людей урвався, на вибори ідуть всі, отоді і побачимо який і кого рейтинг справжній.
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И что ? Конец света ? Пора жить как в Европе а не в совковой халяве. Жить надо не по потребностям а по способностям.
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Я от дивлюсь на це все, порохотролі знов переключилися на Юлю! Спочатку вони поливали брудом Гриценка, а потім Зеленського
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Потому что альтернативе уважаемого нашего Президента Порошенко Петро Алексеевича нет. Кандидатов много а Президент один.....
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Точно злизано з путінського слогана. Ну партньори ж.
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Если ***** сказал "Мать самое дорогое что есть на земле", и я с этим согласен то я ***********?
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Реформатор уважаемый наш Президент Порошенко Петро Алексеевич не дает агентуре Кремля шансов на победу . Караван идет а собаки лают....
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Тимошенко уже проиграла. Уважаемого нашего Президента Порошенко Петро Алексеевича никто не победит.
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Народ наш умный и на ложь и популизм не ведется.У уважаемого нашего Президента Порошенко Петро Алексеевича 101 % шансов на победу.
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Тимошенко умеет только хорошо врать и воровать.
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Слава нашему уважаемому Президенту Порошенко Петро Алексеевича ! Ганьба агентуре Кремля Тимошенко и ее банде !
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Отета тролінг так тролінг! У Запоріжжі влада через силовиків тисне на "Батьківщину", - заява політсили - Цензор.НЕТ 9Так їх порохатих.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Запорожье власть через силовиков давит на "Батькивщину", - заявление политсилы
 
 
 
 
 
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