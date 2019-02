 Канада всегда будет поддерживать народ Украины, - Трюдо

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Трюдо отметил: "Пять лет назад в Украине были убиты храбрые протестующие Евромайдана, которые стремились к более светлому будущему для своей страны. Сегодня мы помним Небесную сотню и чтим жертвы, которые они совершили в стремлении к демократии. Канада всегда будет поддерживать народ Украины.

Five years ago, brave Euromaidan protestors were killed in Ukraine as they sought a brighter future for their country. Today, we remember the Heavenly Hundred and honour the sacrifices they made in the pursuit of democracy. Canada will always support the people of Ukraine.