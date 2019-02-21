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 Раненому украинскому военнопленному моряку Эйдеру отказали в госпитализации

Раненому украинскому военнопленному моряку Андрею Эйдеру после медобследования в больнице Москвы отказали в госпитализации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка и активистка Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.

"МОРЯКИ. АНДРЕЙ ЭЙДЕР сегодня был в травматологическом отделении ПЕРВОЙ ГРАДСКОЙ больнице Москвы. В госпитализации отказано. Без комментариев", - рассказала она.

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Раненому украинскому военнопленному моряку Эйдеру отказали в госпитализации 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.

Источник: https://censor.net.ua/n3113040
 
 
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Сволочи. Держись, Андрей, не сдавайся, не падай духом! А мы, в свою очередь, "держим кулачки за тебя".
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Рашисты- современные фашисты со всем набором садистских приемов, включая и отказ в оказании обязательной для военнопленного мед. помощи. Когда уже китайский Дракон проснется от летаргического сна и раздавит к е*еням этого припе**енного рашистского Медведя?!!
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Суду надо переквалифицировать уголовные действия на статью - ТЕРРОРИЗМ и посадить весь экипаж пожизненно в урановые рудники - что бы другие шавки пороха не рыпались на Великую Россию
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Во первых, где ты видел "Россию"? Московия это, заселенная мокшами и прочими чухонцами, выдающими себя за славян? И с чего ты взял, что она "Великая" Просто растеклась на 1/8 поверхности планеты, как лужа жидкого говна по кафелю сортира.
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я рам родился и вижу ежедневно в ютубе , а моя нищенская пенсия окраинского гражданина - это дар пороха за 45 лет честного труда
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от куда она получила эту информацию? На Фейсе ничего кроме этого поста
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