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Все про:Киевская область (1622) 72 отдельная механизированная бригада (71)

 Двое солдат-срочников 72-й ОМБР получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области

Двое военнослужащих срочной службы в четверг получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.

"21 февраля на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", - говорится в сообщении.

По факту инцидента назначено служебное расследование. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3113039
 
 
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Свого часу приз на саму коротку і цікаву новину виграла стаття " Джон вирішив прибратися в своєму гаражі. Увімкнув пилосос. Похорони завтра" Схоже авторам цієї новини, лаври авторів тієї не дають покою.
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Ну, скажем так, на этом полигоне, если это Великополовецкий полигон, при Совке даже авиация отрабатывала ракетно-бомбовые удары.Да и сейчас там явно и танки и авиация тренеруются (знаю, что полигон еще есть, но сто лет в тех краях не был) и вполне возможно, что пацаева сунула руки туда, куда "собака йух не сует" (пытались взять в руки). Вот и результат.
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Очень вероятно, что эти "срочники" находились в оцеплении полигона.
На достаточно продолжительное время, предоставлены сами себе.
Как известно, любопытство губит не только кота.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое солдат-срочников 72-й ОМБР получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области
 
 
 
 
 
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