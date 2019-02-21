 Двое солдат-срочников 72-й ОМБР получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.

"21 февраля на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", - говорится в сообщении.

По факту инцидента назначено служебное расследование.

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