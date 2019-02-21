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 Политика Украины, За рубежом
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 Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук

Первый президент Украины считает, что международное сообщество применяет по отношению к России все возможные рычаги влияния. Но договориться с ней можно будет, только когда Москва сама начнет придерживаться международных норм.

Об этом на брифинге заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Кравчук напомнил о том, что президент США отказался встречаться с Путиным до тех пор, пока не будут освобождены все захваченные в Керченском проливе моряки.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, - Туск. ПОЛНОЕ ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Он также упомянул о финансовых рычагах влияния, которые использует против РФ Запад – санкциях.

"Но я хочу вам напомнить слова кайзера, который сказал: "Россия отличается от других тем, что у нее такой запас прочности, которого хватит на всех". Вот она эту прочность и будет использовать. Пока Россия не согласится на цивилизованные формы жизни и не будет выполнять международные правовые нормы, про какие-то серьезные возможности говорить будет тяжело", – подчеркнул Кравчук.

Также на Цензор.НЕТ: Глава МИД Литвы раскритиковал санкции против России - то они "незначительные", то "запоздалые"

Напомним, 18 февраля Россия опубликовала данные об экономическом ущербе, причиненном санкции. Согласно официальным данным, из-за ограничительных мер экономика РФ не получила $6,3 млрд.

Независимые подсчеты показывают, что эти цифры сильно занижены. Реальный ущерб составляет десятки миллиардов долларов, считают эксперты.

Источник: https://censor.net.ua/n3113038
 
 
 Топ комментарии
 
Росія існує винятково завдяки мутній політиці Заходу. При бажанні завалити її без війни можливо за 5-6 місяців.
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Да и нарассеяне в последнее время тоже не тонут.
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дедушка уже бурчит невпопад. у него запас прочности близок к нулю.
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Росія існує винятково завдяки мутній політиці Заходу. При бажанні завалити її без війни можливо за 5-6 місяців.
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Але і не настільки складно, звісно я дещо спростив, але загальна канва така.
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Був запас, коли українці управляли цією імперією. А зараз кавказці рулять Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5200, обдеруть як липку і запасу не залишиться, самі галоші гумові.
Україна по густині населення має 42 місце (70 осіб на кв км.) в світі а Ерефія 225 - 8,32 особи на кв км..
Всього країн 244.
Ну і кого доїти будуть??????????? Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5200
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Не все визначається густотою населення, важливі і інші фактори. Кацапи звикли жити "скромно", а меленькому шару богатих завжди найдеться шар ікорочки на сухарику.
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Буде дуже проблематично утримати таку територію
В СРСР Населення - 1991293 047 571 осіб
Густота 13,1 осіб/км² Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4046
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Враховуючи що, більша частина то мерзлота і болота то, важко знайти претиндентів. Порівнюючи з Україною то, більшість населення там проросійські налаштовано, а це важливо.
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Я точно знаю, что кравчуку помогает держаться на плаву - говно не тонет.
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Они ещё третьим странам миллиарды выделяют, так что надеяться на их скорое истощение не стоит. Тем более товарооборот растёт.😶
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І Україна їм у цьому активно допомагає скуповуючи кацапські товари і утримуючи кацапські торговельні мережі, мобільних операторів та інш. Випиваючи чашку кави чи чаю ми кожного дня підтримуємо кацапський реекспорт в Україну.
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Все что кацапские шишки теряют в результате санкций, они восполняют за счет рядовых кацапов.
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держатьль заводов газет пароходов відізвався ..."гарант" йо...й
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/""Россия отличается от других тем, что у нее такой запас прочности, которого хватит на всех"/"

Российские пенсионеры многое выдержат......
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Что-то не хватило этого " запаса прочности " у совка , а он куда мощнее был расеи. Просто какие " санкции" , на столько и " запаса" хватает . Хватит прикидываться . Все санкции хоронят такие проекты , как СП 2 !
Ну , а деда скорее всего опять качнуло в сторону любимого объединения с медведчуком , шуфричем, и т д .
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....на старости лет ПРОЗРЕЛА ....ка , чего тогда их брал в ГАРАНТЫ ????!!
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Україна кожного року закупає на московії продовольчих товарів, товарів широкого вжитку та побутової техніки на суми більше ніж вуглеводів. То, чого їм не триматися?
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Я припоминаю що Кравчук в 2009 році був за Януковича, та вітав його з "вдалими" дебатами з Ющенком.
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"Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук" - тут не столько запас прочности держит Кацапстан на плаву, сколько проведённая работа в "воспитании" и создании совковой биомассы, которой кастрировали левое полушарие, им ничего не надо, кроме вяличия любой ценой, вспомните, как они радовались бандитской оккупации Крыма, захват чужого, воровство, убийство - основные ценности орды уже столетия, это у них в генах.
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о каких санкциях может идти речь, если в России по тв реклама от женских прокладок до последних гаджетов?
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Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук
СССР тоже держался, пока в один момент не рухнул, а россия слабее СССР будет.
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В СРСР входили країни Прибалтики, Україна, республіки Кавказу та Середньої Азії. Тому йому було важче втриматися.
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Ну это страшные санкции: отказались от встречи с )(уйлом. Наверно завтра раша развалится?
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Ничего, у ссср запас прочности побольше был, и где теперь ссср?
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А куди він дівся, подивися на представників української влади. Всі тут.
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"Запас прочности". Кравчук давно не читав коментарів росіян, наприклад в "Комсомольській правді". Москалі плюються, скоро закиплять. Міцність є внутрішня і є зовнішня. Котел може рознести вщент. Таке відчуття, що це буде зовсім незабаром.
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Зашейте Кравчуку рот. Запас міцності дозволяє Росії триматися на плаву, попри санкції Заходу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2249
Он сегодня распи*делся непадецки. И несёт только такую пургу, которая выгодна Ху*лу и Юльке. Запас міцності дозволяє Росії триматися на плаву, попри санкції Заходу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5717
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У СССР тоже был запас прочности.Хватило его на целых 10 лет.
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Боюсь, за 10 лет, от нас пшик останется... "Доки огрядний стухне, худий здохне"... А с бескорыстной помощью МВФ ещё быстрее...
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Огрядный стухне?Гугл переводчик опять тебе подвел,ольгинский
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Да хрен они ложили на на все эти "санкции". Газ покупаем, нефть покупаем, "санкчии" накладываем. Клоуны. И ждем - вот вот "развалится".
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кравчук имел про запас прочности не россиян,
а их сцарей с ****** воГлаве
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боюсь, следующий их царь может показать нам, что ***** был цацей
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Плавать - надолго хватит. А вот заниматься во всём мире бандитизмом - и на три года не хватит, если Украина правильно завяжет на Лишнехромосомии смирительную рубащку
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Роися может держаться на плаву потому, что населена не совсем людьми.
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Эта тройка от Медведчука пришла ? К России не применили и половины возможных санкций. Запад не заинтересован ( да и нам не надо) что б Россия рухнула. Второй в мире ядерный потенциал может стать плохо контролированный Когда СССР рухнул запад сильно именно по этому поводу переживал. Санкции должны корректировать политику России но не развалить её.
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Коли не завалити Росію, вона "завалить" весь світ, а першими - нас. Скоригувати політику Росії можуть лише санкції, які зметуть путінську владу. Одна справа погано контрольований ядерний потенціал, а інша - цілком контрольовані ракети направлені в випущені по своїх цілях. Отака от альтернатива.
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Oleg Bondarenko 65be936e, Да никто в рашке не будет использовать ЯО, они же понимают, что ракета может традиционно звездануть прямо на старте или не долететь до цели и взорваться над территорией своей же дебильной страны.
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Отправили бы его послом куда-нибудь на Соломоновы острова....
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Все це фігня. Я говорив і говорю - поверніть Росію в 90-ті з пустими полицями і ви не пізнаєте той "довготерплячий" народ, якому нібито нічого окрім "вялічія" не треба. Раніше, за совка, коли більшість населення складали або селяни або вихідці з села, які звикли жити у багні, носити все життя діряві куфайки , їсти хрін з сіллю, то дійсно запас міцності був, але він був у СРСР і той завалився. Але зараз, коли в росії виросло ціле покоління, для якого не тільки хліб уже не видовище, але може собі дозволити навіть Туреччину з Єгиптом влітку, і раптом їх залишити один на один з пустими полицями у магазинах.... Ніхто мене не переконає, що і у цьому разі вони і дали терпітимуть. Он їм трохи пенсійний вік підняли та вони вже бурчать. Так що просто треба справжні санкції вводити, а не переозброювати армію Росії за архунок західних грошей і технологій. Якось так.
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Хай пан президент не забуває, шо сталося з сересер, у якого запас міцності був нааааааааабагато більший та і союзників теж.
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любой запас... когда нибудь кончается... любой..
наступает край... последняя капля... и фсе! нет запаса...
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Должны закончиться нефть и газ. Или покупатели. Вы готовы отказаться от "европейского" газа или "белорусской" солярки? Или 40% рынка ДТ перекрыть Медведчуку? Или завтра ТВЭЛы перестанем покупать? Сами и содержим экономику агрессора... Хотя, по товарообороту - Кто агрессор, где??
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А какой классный запас прочности был у Советского Союза, до сих пор держится.
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И это говорит президент который оставил весь запас прочности не известно кому..просрал свои выборы и известно кому отдал власть...Куче олигархов которых создал Кучма и который со с своим другом Путин-Медвечук до сих пор не могут разойтись..дела старые деребаны и деньги в политике
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От послухав сьогодні як ця трійця ( кравчук, кучма і ющенко) розповідали як можна закінчити війну -- "треба домовлятися з ху№лом" !!! Мені так кажеться, що ці "домовлянти" хочуть в растов до овоща !!! І чому ми їх до сих пір терпимо ?..
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Так давай будем наступать!!! Бросай клаву и в военкомат! После завтра в атаку побежишь. Побеждать...
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тех идиотов, что орут на каждом углу, что раша погибнет от санкций надо гнать метлой с ТВ и т.д.
сидят перед такими идиотами, и думают, а зачем воевать, санкции их же погубят.
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Прежде чем писать посчитвй сколько Россия экспортирует газа умнож на среднюю стоимость
ираздели на чисельность населения, добавь к этому нефть ,лес и кое что другое
И увидишь доход на душу гораздо выше нашей с/з
Потом пиши и исходи желчью
Я не за Россию просто смотри на мир с хоть маленьким умом
Санкции для России укол иголки нам лом в одно место

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