 Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук

Об этом на брифинге заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
Кравчук напомнил о том, что президент США отказался встречаться с Путиным до тех пор, пока не будут освобождены все захваченные в Керченском проливе моряки.
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Он также упомянул о финансовых рычагах влияния, которые использует против РФ Запад – санкциях.
"Но я хочу вам напомнить слова кайзера, который сказал: "Россия отличается от других тем, что у нее такой запас прочности, которого хватит на всех". Вот она эту прочность и будет использовать. Пока Россия не согласится на цивилизованные формы жизни и не будет выполнять международные правовые нормы, про какие-то серьезные возможности говорить будет тяжело", – подчеркнул Кравчук.
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Напомним, 18 февраля Россия опубликовала данные об экономическом ущербе, причиненном санкции. Согласно официальным данным, из-за ограничительных мер экономика РФ не получила $6,3 млрд.
Независимые подсчеты показывают, что эти цифры сильно занижены. Реальный ущерб составляет десятки миллиардов долларов, считают эксперты.
Україна по густині населення має 42 місце (70 осіб на кв км.) в світі а Ерефія 225 - 8,32 особи на кв км..
Всього країн 244.
Ну і кого доїти будуть???????????
В СРСР Населення - 1991293 047 571 осіб
Густота 13,1 осіб/км²
Российские пенсионеры многое выдержат......
Ну , а деда скорее всего опять качнуло в сторону любимого объединения с медведчуком , шуфричем, и т д .
СССР тоже держался, пока в один момент не рухнул, а россия слабее СССР будет.
Он сегодня распи*делся непадецки. И несёт только такую пургу, которая выгодна Ху*лу и Юльке.
а их сцарей с ****** воГлаве
наступает край... последняя капля... и фсе! нет запаса...
сидят перед такими идиотами, и думают, а зачем воевать, санкции их же погубят.
ираздели на чисельность населения, добавь к этому нефть ,лес и кое что другое
И увидишь доход на душу гораздо выше нашей с/з
Потом пиши и исходи желчью
Я не за Россию просто смотри на мир с хоть маленьким умом
Санкции для России укол иголки нам лом в одно место
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