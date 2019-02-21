 Запас прочности позволяет России держаться на плаву, не смотря на санкции Запада, - Кравчук

Об этом на брифинге заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Кравчук напомнил о том, что президент США отказался встречаться с Путиным до тех пор, пока не будут освобождены все захваченные в Керченском проливе моряки.

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Он также упомянул о финансовых рычагах влияния, которые использует против РФ Запад – санкциях.

"Но я хочу вам напомнить слова кайзера, который сказал: "Россия отличается от других тем, что у нее такой запас прочности, которого хватит на всех". Вот она эту прочность и будет использовать. Пока Россия не согласится на цивилизованные формы жизни и не будет выполнять международные правовые нормы, про какие-то серьезные возможности говорить будет тяжело", – подчеркнул Кравчук.

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Напомним, 18 февраля Россия опубликовала данные об экономическом ущербе, причиненном санкции. Согласно официальным данным, из-за ограничительных мер экономика РФ не получила $6,3 млрд.

Независимые подсчеты показывают, что эти цифры сильно занижены. Реальный ущерб составляет десятки миллиардов долларов, считают эксперты.