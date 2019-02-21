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 Политика Украины
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Все про:Яценюк (7717) Народный фронт (1249)

 Коалиционные переговоры после парламентских выборов будут длительными, - Яценюк

Формирование коалиции в следующем парламенте будет гораздо сложнее, считает лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Предполагаю, что коалиционные переговоры после парламентских выборов будут длительными. Это будет не так, как в 2014-м, когда я как Премьер-министр сформировал коалицию с Президентом Порошенко практически через две недели. На этот раз это будет гораздо сложнее", - сказал он в четверг, 21 февраля, во время открытия 7-го Киевского форума для молодежи, сообщили в пресс-службе НФ.

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"Важно, кто будут члены этой правящей коалиции? Прагматичные силы, рациональные люди? Те, кто знают, куда идти и что делать или какие-то странные люди, для которых политика - это хобби, которые будут пытаться разорвать страну на куски?" - сказал лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о возможности для привлечения инвестиций в страну, Арсений Яценюк подчеркнул, что "политическая стабильность и предсказуемость" является одной из главных предпосылок для этого.

Он назвал еще шесть ключевых факторов, влияющих на бизнес-климат. Прежде всего, это российская агрессия, которой до сих пор боятся определенные потенциальные инвесторы. Для улучшения инвестклимата, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо также достижение высоких стандартов верховенства права, согласование и ограничение ряда полномочий силовых структур, взвешенная бюджетная и фискальная политика.

Среди факторов улучшения бизнес-климата Арсений Яценюк назвал также приватизацию банковского сектора и проведение земельной реформы.

Источник: https://censor.net.ua/n3113037
 
 
 Топ комментарии
 
А воно ще сподівається потрапити до ВР??? Коалиционные переговоры после парламентских выборов будут длительными, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8999
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Тільки НФ з Яйценюками і Сабаковими сподіваюсь не буде в каоліції
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Тільки НФ з Яйценюками і Сабаковими сподіваюсь не буде в каоліції
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А воно ще сподівається потрапити до ВР??? Коалиционные переговоры после парламентских выборов будут длительными, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8999
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Наган дозволить швидко провести преговори...
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Если победит зеленый на президентских, то все быстро решится и на парламентских. Так что, боевой кроль может искать возможность трудоустраиваться монтером стены, которую сам и придумал построить
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нифига он не придумал, а украл идею Бени
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Вот на Беню и отработает😀.
Тесно связан с 7-м км в Одессе, сегодня, в ожидании товара стою, тут молодой пацан, простой водитель, с села, матюкается так, шо можно заслушаться, смотрит ролики про зеленого, я возьми и ляпни, что диабетик тратит по 10 лямов каждый день на выборы. Эх, если бы я это записал, то ютуб бы лег, я до сих пор ржу😀😀😂
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Вот только Яценюк в этих переговорах участвовать не сможет. Абыдно...
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Не ври Сеня Коаліційні переговори після парламентських виборів будуть тривалими, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5226 ни какой Какалицианы не будет вообще , потому что там не будет нынешних какалициантов Коаліційні переговори після парламентських виборів будуть тривалими, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7511
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Ну, по раскладу голосов на президентских можно будет оценить расклад для парламентских!
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А Сеня - молодец! Сам пошёл на роль камикадзе!
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Ну, с названием "стена" Сеня перегнул. Но только с названием. А границу с Расией хоть колючкой со следовой полосой нужно отметить.
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Вдруг откуда то из шкафа лысый с темной бородой ....... Коаліційні переговори після парламентських виборів будуть тривалими, - Яценюк - Цензор.НЕТ 819
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Сеня дурень,тебя потрох сдал,как лоха,с самого начала шоколадка планировала иметь на посту премьера ручную обезьянку,открой глаза и начинай топить уже этого интригана,иначе шансов проползти в парламент у вас нуль.
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ТОРГИ - называйте все своими именами.
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Кролик-дурик, тьі чо не понял кто тебя кинул?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоалиционные переговоры после парламентских выборов будут длительными, - Яценюк
 
 
 
 
 
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