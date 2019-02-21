 Коалиционные переговоры после парламентских выборов будут длительными, - Яценюк

"Предполагаю, что коалиционные переговоры после парламентских выборов будут длительными. Это будет не так, как в 2014-м, когда я как Премьер-министр сформировал коалицию с Президентом Порошенко практически через две недели. На этот раз это будет гораздо сложнее", - сказал он в четверг, 21 февраля, во время открытия 7-го Киевского форума для молодежи, сообщили в пресс-службе НФ.
"Важно, кто будут члены этой правящей коалиции? Прагматичные силы, рациональные люди? Те, кто знают, куда идти и что делать или какие-то странные люди, для которых политика - это хобби, которые будут пытаться разорвать страну на куски?" - сказал лидер "Народного фронта".
Отвечая на вопрос о возможности для привлечения инвестиций в страну, Арсений Яценюк подчеркнул, что "политическая стабильность и предсказуемость" является одной из главных предпосылок для этого.
Он назвал еще шесть ключевых факторов, влияющих на бизнес-климат. Прежде всего, это российская агрессия, которой до сих пор боятся определенные потенциальные инвесторы. Для улучшения инвестклимата, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо также достижение высоких стандартов верховенства права, согласование и ограничение ряда полномочий силовых структур, взвешенная бюджетная и фискальная политика.
Среди факторов улучшения бизнес-климата Арсений Яценюк назвал также приватизацию банковского сектора и проведение земельной реформы.
Тесно связан с 7-м км в Одессе, сегодня, в ожидании товара стою, тут молодой пацан, простой водитель, с села, матюкается так, шо можно заслушаться, смотрит ролики про зеленого, я возьми и ляпни, что диабетик тратит по 10 лямов каждый день на выборы. Эх, если бы я это записал, то ютуб бы лег, я до сих пор ржу😀😀😂