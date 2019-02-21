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Все про:IT-индустрия (147) Блок Петра Порошенко (1578) Кобцев Михаил (1)

 Нардеп от БПП Кобцев назвал IT-шников "задротами": "Кустари клавиатуры не могут конкурировать даже с индюками"

Харьковский нардеп Михаил Кобцев, отстаивающий увеличение налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей, оскорбил работников IT-сферы.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий был размещен под публикацией статьи о том, что "ФЛП являются злом для IT".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов

В споре с пользователем George Kashperko представитель БПП неоднократно назвал айтишников "задротами", а также описал, как они проводят свое время по его мнению.

"Самое интересное в этом другое. При заходе в офис проверяющего что псевдофоп, что просто получающий кэш задрот - сдаст своего неуемно жадного шефа. Потому что цель его одна - спокойно сжевать бургер, подрочить на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами начальника", - написал Кобцев.

Парламентарий заявил, что не верит в массовую эмиграцию работников IT-сферы после резкого поднятия налогов, а также обвинил "кустарей клавиатуры" в том, что они "не могут конкурировать даже с индюками" (так нардеп назвал жителей Индии. - Ред).

Нардеп от БПП Кобцев назвал IT-шников задротами: Кустари клавиатуры не могут конкурировать даже с индюками 01

Отметим, что согласно декларации представителя БПП, годовой доход его семьи в 2017 году составил более 3,7 миллионов гривен. При этом две трети данной суммы заработала его супруга-предприниматель, а 482 тысячи в национальной валюте получил сам Кобцев из бюджета: в качестве компенсации за проезд, проживание в Киеве и депутатскую деятельность. Кроме того, нардеп задекларировал дом, две квартиры, три нежилых строения и столько же земельных участков.

Источник: https://censor.net.ua/n3113036
 
 
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Черговий риго-соєвий лантух зі своїми "рехформами".
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Кто близко знает айтишников, тот знает, шо в чем-то он прав.
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Если сис админы задроты, то кто тогда платные боты?
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Узнай у своего коллеги по ботоферме.

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Шарикофф даёт советы,впрочем ничего удивительного,каков пап,такой и припаппе
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А кто такой этот харьковский задрот...????
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Замахается антивирусы менять в своём офисе.
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а у него там касперский стоит - после этого вируса - остальные антивирусы тихо плачут в сторонке
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Я уверен, что "задроты" напихают этому пэтиному прихвостню вирусов даже в чайник с микроволновкой.
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благодаря таким уродам у нас в стране не осалось нормалных айтишников. Даже билетные кассы не могут настроить, что бы нормально рабатали..
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Так он и говорит о тех, что остались по цене по рублю ведро - задроты.

Мы с другом их называем чуть мягче - периферийные устройства.
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А ЧТО ТЫ, **** КОБЦЕВ, СДЕЛАЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, УРОД?

КРОМЕ ТОГО, ЧТО НАВОРОВАЛ, ПЕРЕПИСАЛ УКРАДЕННОЕ НА МАМУ/БАБУШКУ И ..ИЗДИШЬ??!
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Скоро благодаря задротам из БПП слово "интеллигент" станет ругательством почти как при совке!
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Мечта барыги - заставить всех вокруг работать на свой карман. Они же в этот БПП за этим собрались. За бабки любой закон примут, любую прихоть исполнят, лишь бы с людей лупить бабло. Барыг нужно убирать со всех уровней власти. Хватит уже, знаем, чем они там занимаются. Все один к одному, шоколадное почкование уже переросло в метастазы.
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Я как бы давно уже пишу, что сегодня не обязательно даже переводить деньги в банки Украины. Сделки можно проводить в зарубежных банках он-лайн. Достаточно продавцам товаров или услуг открыть счита в зарубежных банках и потребитель имеющий свой счёт за рубежём может расчитыватся не проводя деньги через местные банки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНардеп от БПП Кобцев назвал IT-шников "задротами": "Кустари клавиатуры не могут конкурировать даже с индюками"
 
 
 
 
 
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