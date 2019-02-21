 В Беларуси назвали "бредом" слова экс-генсека НАТО о грядущей агрессии со стороны России

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Беларусь".

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", – сказал Макей журналистам в четверг в Минске.

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Напомним, ранее Андерс фон Расмуссен заявил, что Россия может поступить с Беларусью так же, как поступила до этого с Украиной. Александру Лукашенко придется выбирать между нежеланием проводить в стране демократические реформы и нежеланием жить "под пятой у Путина".

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