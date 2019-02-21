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 В Беларуси назвали "бредом" слова экс-генсека НАТО о грядущей агрессии со стороны России

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "бредом" и отказался комментировать слова бывшего генсека НАТО Андерса фон Расмуссена о том, что Беларусь ждут война и аннексия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Беларусь".

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", – сказал Макей журналистам в четверг в Минске.

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Напомним, ранее Андерс фон Расмуссен заявил, что Россия может поступить с Беларусью так же, как поступила до этого с Украиной. Александру Лукашенко придется выбирать между нежеланием проводить в стране демократические реформы и нежеланием жить "под пятой у Путина".

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Источник: https://censor.net.ua/n3113033
 
   
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Чечетов, Бузина та гоп компанія, також не вірили В Беларуси назвали "бредом" слова экс-генсека НАТО о грядущей агрессии со стороны России - Цензор.НЕТ 8.
Вже і упокоїлись, хоми невіруючі
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Да-да-да, я до 2014-го тоже не верил, что РФ нападет на Украину.
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Ну понятно. Потому, что этот ватник с хлебом-солью встретит кацапских оккупантов.
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Что бы напасть на Беларусь, Путину надо справиться с Украиной для начала. А вот здесь его ждет жестокий облом. Так что мы спокойны(как удавы).
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Лука поедет заместо абрамовича чукотку поднимать В Беларуси назвали "бредом" слова экс-генсека НАТО о грядущей агрессии со стороны России - Цензор.НЕТ 1191
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Макей, а бред этот зелененький, человечками называеццо
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60% білорусів підтримують політику Путіна, білоруські військові російські прапорці в своїх авто повстромляли, КГБ і міліція такі самі "патріоти" Білорусі.
Не сумніваюся, що білоруська армія в своїй масі як "українські" частини в Криму перейде на бік окупанта.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Беларуси назвали "бредом" слова экс-генсека НАТО о грядущей агрессии со стороны России
 
 
 
 
 
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