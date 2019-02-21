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Все про:Керченский пролив (323) Лавров (1606) НАТО (6236) Россия (72087)

 Украина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе

В МИД РФ говорят о подготовке Киевом новой "провокации в Керченском проливе". На этот раз, фантазируют в Москве, Украина не станет отправлять запрос оккупантам, не возьмет лоцмана, зато привлечет представителей стран НАТО.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Взгляд".

"Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", – озвучил страхи россиян Лавров.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью Цензор.НЕТ, что новый проход через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3113028
 
 
 Топ комментарии
 
о, кінячка проспалась та просралась..
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Все чув, але кінська маячня - це вже занадто...
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Совет форумчанПравила форума
 
У Лаврова уже мозги все прорвались и порвались.))
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об этом говорилось еще 3 месяца назад, но до конюшни новости долго доходят
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Не заслужили ватники такого счастья как мост через Ангару или Енисей. Взорвут к чертям собачьим!
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Через 3 тижні моста вже не буде. Їх зметуть азовські бички - я ще раз повторюю. Украина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 3288
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Нафига нам четвертый мост
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В хозяйстве все пригодится. Не оставлять же украинцам?
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Та пусть буде вы и так все наследство СССР похерили так хоть мостик останется, и то как бы не попилили он жеж кацапский агрессивный мост
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М-да... Украина все похерила, не то, что багатая, рачительная рассеюшка! Куды нам до нее... Вот теперь начинаю завидовать. Ну, минут за 5, а то занят немного.
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Не прориватись, а пройти по своїй акваторії, а прориваються за звичай іхтамнєти з за порєбріка. Украина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 7719
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Все чув, але кінська маячня - це вже занадто...
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А еще НАТО оккупирует зауральские мухосрански, заберет у россиян синие ковры с оленями со стены, разрушит уличные сортиры, поставив всем унитазы в домах да квартирах и тем самым разрушит особенную россейскую духовность!
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И до кучи насрет в подьездах, НАТА она така
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гы..об этом было сказано еще два месяца назад Украина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 7386.предупредил он...не предупредил-а только сам догнал.
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Ну было бы и неплохо, но врядли Лошадь !!!
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Пройти по своим водам - провокация? Жена удивится, если пройдет по нашей квартире, а я ей скажу: "Ты провоцируешь меня".
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Не вполне удачное сравнение. Жена, проходя по квартире, может таки и спровоцировать...смотря шо на ней будет одето Украина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 4695
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Согласен. Немного не логичное сравнение. НО! Лаврухе можно, а простым смертным - нет? Україна буде прориватися разом із НАТО, - Лавров попередив про нову "провокацію" в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3374
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Если на ней ничего не одето - то это уже агрессия. Україна буде прориватися разом із НАТО, - Лавров попередив про нову "провокацію" в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 5865
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Если жена пройдёт в надлежащем виде, то можно поступить зеркально и отреагировать асимметричным образом. (С) Украина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 5887
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Причем, не гибридного, а вполне себе прямого.
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Та похоже, очередная партия с кокса прорвалась
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Сергей Викторович, ты таки не вышел из запоя.
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Я так понимаю, шо печальная лошадь подготавливает почву для боестолкновения с НАТО? Или оно просто чего-то обожралось?
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Всплыло все гнилое нутро азиатской ордынской кремлевской натуры
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе
 
 
 
 
 
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