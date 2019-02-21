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 Миротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма сомневается, что в ближайшее время на оккупированный Донбасс сумеют зайти миротворческие силы Организации объединенных наций.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Миротворческой миссии, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, в том числе на Совете безопасности ООН, я не вижу в ближайшем будущем. А мир – это сегодня главная проблема для Украины. Не будет мир – будет замороженный конфликт, который сегодня есть, через который будут влиять на Украину, чтобы довести ее", - пояснил Кучма.

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В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря на эту тему, подчеркнул, что Украина и Россия должны вести прямой диалог по урегулированию ситуации.

"Пока мы - мы это Украина, и агрессор - это Россия, не начнем договариваться между собой, начиная с маленького, с помощью сил, которые на нашей стороне, мира не будет", - сказал он.

При этом Леонид Кучма отметил, что Россия сегодня является один из двух врагов для действующих кандидатов в президенты Украины.

"У наших кандидатов в президенты есть два врага. Один внутренний – олигархи, второй – Россия. Олигархов можно быстро уничтожить. А как быть с Россией? Надо искать ответ", - пояснил Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/n3113023
 
 
 Топ комментарии
 
Олигархов можно быстро уничтожить. Миротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма - Цензор.НЕТ 5904 браво начнем с зятька Миротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма - Цензор.НЕТ 8055
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Если миротворцы ООН будут находиться на российско-украинской границе, то толк от этого, поверьте будет. Перекрыть оркам поставки оружия из кацапстана, и те долго не протянут. И кацапстан это хорошо понимает...
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Олигархов можно быстро уничтожить. Миротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма - Цензор.НЕТ 5904 браво начнем с зятька Миротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма - Цензор.НЕТ 8055
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Типа Ты неолигарх -- тебе первому с зятьком срок и конфискация !!!
"Пока мы - мы это Украина, и агрессор - это Россия, не начнем договариваться между собой, начиная с маленького, с помощью сил, которые на нашей стороне, мира не будет"Источник: https://censor.net.ua/n3113023

С маленького это как отдадим Мариуполь для начала ??? Куда смотрит СБУ реальная измена садить сразу без дискуссий -- такие как кучма трухлявое всю страну продаст Миротворчої місії ООН на Донбасі я не бачу в найближчому майбутньому, - Кучма - Цензор.НЕТ 8574
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с начало одно говорил а потом другое. Однако дядька этот сплавил ядерное оружие
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Вам треба підтягнутись по історії - ядерну зброю сплавив Кравчук, не плутайте Льонь.
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че их путать - они оба - одинаковые ватные мудаки.
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Опять этот ... я при нем зарплату по полгода не получал, поэтому за квартиру не платил...
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"Сантехник Сидоров был весьма удивлён, когда засунул руку в унитаз и ощутил чьё-то крепкое рукопожатие."
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В Бресте при строительстве жилого квартала нашли черепа и кости сотен расстрелянных в гетто во время войны

И вот орки на Донбассе сейчас это повторяют...
А Германия поддерживает, строят Сев поток. А вы что ожидали?
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мы ничего не "ждали". мы взяли в руки что попало и пошли на восток свою землю очищать.
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шо, кацап, подгорает у вас от нашего президента?

приятно, еще давай жги. про липецкую фабрику и тарифы не забудь.
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И правильно миротворцев посылают туда где есть гражданская война. Миротворцы на Донбассе будут способствовать российской пропаганде о якобы гражданской войне в Украине. Ну и конечно опыт стран Африки подтверждает что миротворцы ничего не решают. В Руанде где были миротворцы хуту резали тутси на глазах миротворцев.
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А разве миротворцы не должны расстреливать всех, лазящих на зачищаемой территории с оружием?
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Геноцид в Руанде - В ходе этих событий погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек. Миротворцы как правило вступают в стычки когда им самим угрожает опасность на местных аборигенов им наплевать. Иногда миротворцы даже насилуют местных жителей. Британский телеканал Channel 4 провел расследование, в ходе которого выяснилось, что миротворцы ООН массово насиловали детей и женщин по всему миру. За последние 20 лет более 1,7 тысячи военнослужащих были обвинены в домогательствах и сексуальных преступлениях против местных жителей, отмечают журналисты. По данным канала, только 53 дела дошли до суда.
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Если миротворцы ООН будут находиться на российско-украинской границе, то толк от этого, поверьте будет. Перекрыть оркам поставки оружия из кацапстана, и те долго не протянут. И кацапстан это хорошо понимает...
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не только. например, во время бури в пустыне миротворцы ООН освободили Кувейт от внешней агрессии со стороны Ирака.

так что не фиг, кацап, тут свои методички внедрять.
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Может и ты кацап я гражданин Украины. Операцию Буря в Пустыне как известно всем кроме "некоторых" особо одаренных проводили не миротворцы а Армия США. Думаю нам не о чем говорит после оскорбления меня словом "кацап". Давно замечено что провоцируют и первыми оскорбляют как раз "кацапи".
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Пока осы не утихомирят трутней - мира не будет.
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""У наших кандидатов в президенты есть два врага. Один внутренний - олигархи, второй - Россия. Олигархов можно быстро уничтожить. А как быть с Россией? Надо искать ответ", - пояснил Кучма.",- Кучме не нравится зять олигарх Пинчук?
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так как быть с россией, он как раз разрешение этой проблемы отдал той же россии
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тю...а я думаю,чего это он из минска сбежал.а он оказывается тоже "договороспособный"
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Ты лучше расскажи, для чего твой Барыга врет о возможности миротворческой миссии?
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может, для начала, расскажешь, для чего твой ху#ло на Донбасс приперся?
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Судя потому, как в ООН слушали кондитера, то основатель украинского олегархата, таки прав - ещё 5лет упадка Украины, если будем следовать тактике шоколадного главкома.

Последний абзац, с прямой речью куЧмы - воЛох отдыхает.
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Точно! Сказал тесть олигарха Пинчука и друг олигарха, кума пути Медведчука...
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о, как вас, кацев, плющит, что выступает в ООН наш кондитер, а не ваш ху#ло!
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и эта тварь тащит медведчука в посредники.. какие твари. надеюсь, часто в лифтах катаются,
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Так то же Порошенко тащил и тащит Медведчука в посредники. Вы о нем?
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Нафиг мне Чучма, я более детально рассписывал, что нифига не будет с первого дня. Миротворцы вводятся исключительно при согласии всех участвующих сторон, а поскольку рашка согласна вводить только на своих условиях то, по другому она не согласится никак.
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Виходячі з реакції світу на Керченську кризу, пан Кучма склав свою позицію і висловив її. Але є одне але... цією позицією дав зрозуміти, що він не підтримує сказане учора з трибуни ООН паном Президентом. В нас дуже цікаві будуть вибори
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как закончить войну-главный вопрос. Кто даст на него ответ, ответ конкретный и реальный, тот и должен быть президентом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма
 
 
 
 
 
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