 Миротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Миротворческой миссии, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, в том числе на Совете безопасности ООН, я не вижу в ближайшем будущем. А мир – это сегодня главная проблема для Украины. Не будет мир – будет замороженный конфликт, который сегодня есть, через который будут влиять на Украину, чтобы довести ее", - пояснил Кучма.
В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря на эту тему, подчеркнул, что Украина и Россия должны вести прямой диалог по урегулированию ситуации.
"Пока мы - мы это Украина, и агрессор - это Россия, не начнем договариваться между собой, начиная с маленького, с помощью сил, которые на нашей стороне, мира не будет", - сказал он.
При этом Леонид Кучма отметил, что Россия сегодня является один из двух врагов для действующих кандидатов в президенты Украины.
"У наших кандидатов в президенты есть два врага. Один внутренний – олигархи, второй – Россия. Олигархов можно быстро уничтожить. А как быть с Россией? Надо искать ответ", - пояснил Кучма.
"Пока мы - мы это Украина, и агрессор - это Россия, не начнем договариваться между собой, начиная с маленького, с помощью сил, которые на нашей стороне, мира не будет"Источник: https://censor.net.ua/n3113023
С маленького это как отдадим Мариуполь для начала ??? Куда смотрит СБУ реальная измена садить сразу без дискуссий -- такие как кучма трухлявое всю страну продаст
И вот орки на Донбассе сейчас это повторяют...
А Германия поддерживает, строят Сев поток. А вы что ожидали?
приятно, еще давай жги. про липецкую фабрику и тарифы не забудь.
так что не фиг, кацап, тут свои методички внедрять.
Последний абзац, с прямой речью куЧмы - воЛох отдыхает.