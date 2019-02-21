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 Политика Украины, Общество
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Все про:Азаров (8145) Нацсовет_ТРВ (393) Рабинович (157) 112_Украина (17)

 Телеканал "112 Украина" проверят из-за высказываний Рабиновича и интервью Азарова

Канал подвергнется внеплановой проверке. Причина – разжигание нардепом Рабиновичем вражды и ненависти в эфире, высказывания Азарова о "неонацистском характере" правительства Украины.

Решение о проведении проверки было принято сегодня, 21 февраля, на заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Основание для проверки – нарушение ведущим и гостями в студии норм закона, запрещающих пропагандировать и разжигать национальную, расовую или религиозную вражду, популяризировать или пропагандировать органы государства-агрессора и их отдельные действия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тысяч гривен за "язык вражды"

К примеру, 30 декабря 2018 года ведущий Вадим Рабинович сказал в эфире: "Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?".

Нацсовет также обратил внимание на интервью бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, транслировавшееся в эфире 16 февраля. "Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", "Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти", – сказал тогда Азаров.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по телевидению и радиовещанию анализирует интервью Азарова телеканалу "112"

Регулятор видит в распространенных на телеканале "112 Украина" программах признаки нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации".

Нацсовет также попросит ряд региональных телекомпаний, программная концепция которых аналогична "112 Украина", предоставить записи своих эфиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3113022
 
   
 Топ комментарии
 
А що там перевіряти?... Повісити амбарний замок на вхідних дверях та і по всьому..😕😕😕
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пока хоть один не начнет педали на столбе крутить - не поможет...
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О блін... І де тепер ми побачимо Юлю?
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А коли будуть перевіряти самих "висловлювачів"?
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Ни один олигархический канал не закрыли, даже Интер, потому что президент олигарх.Поэтому эти каналы позволяют себе все,плюют на Украину, украинцев.Ганьба!
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Ой да ладно, проверяют они. Лишь бы отгавкаться, а потом укажут что нарушений не было, а просто "авторская точка зрения", не совпадающая с политикой телекомпании.
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Шо, неужели бьіли вьісказьівания за Украину, и за Порошенка?
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Все ж занают что 112 только тем и занимается шо пиарит Порошенка.
Бутусов даже графики с фейсбука притаранил. Там однозначно - все канали топят за Порошенко.
А тут такое, - врут наверно)
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Та шо ж такое творится: путин - за Порошенко, Янукович за Порошенко, Тимошенко- за Порошенко, Зеленский - за Порошенко, Коломойский - за Порошенко, и только Лахта 2, против...
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а по форуму и высказываниях кума *****? Не??? Телеканал "112 Украина" проверят из-за высказываний Рабиновича и интервью Азарова - Цензор.НЕТ 2168
в чем разница между азировым и этой падалью?
Разве что тэлэпэнь азиров ляпнул о тех "патриотах" что на сцене Майдана гимны спивалы... Телеканал "112 Украина" проверят из-за высказываний Рабиновича и интервью Азарова - Цензор.НЕТ 570 А, якбы не ляпнул, то и сошло бы... для "консолидации" народа....
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пока хоть один не начнет педали на столбе крутить - не поможет...
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А як же "свобода слова"?!
Адже ці вислови належать певним людям, а не працівникам каналу.
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А що там перевіряти?... Повісити амбарний замок на вхідних дверях та і по всьому..😕😕😕
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зараз дуже важкі часи. Точиться війна на всіх фронтах. Тому всі новини потрібно робити з сивочолим гетьманом.
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А НьюсВан надо регулярно проверять из-за регулярных высказываний Червоненка: тот постоянно визжит как украинцы ему еврею жить мешают и лэпса слушать, вперемешку с рассказами о том какой он богатый, умный и красивый. Забирай свои фуры и 3,14здуй в ИзраИль бизнесовать - там тебя ждут!!!
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Народ наблюдает за шоу, олигархи наблюдают за народом.Все развлекаются....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелеканал "112 Украина" проверят из-за высказываний Рабиновича и интервью Азарова
 
 
 
 
 
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