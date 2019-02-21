 Телеканал "112 Украина" проверят из-за высказываний Рабиновича и интервью Азарова

Решение о проведении проверки было принято сегодня, 21 февраля, на заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
Основание для проверки – нарушение ведущим и гостями в студии норм закона, запрещающих пропагандировать и разжигать национальную, расовую или религиозную вражду, популяризировать или пропагандировать органы государства-агрессора и их отдельные действия.
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К примеру, 30 декабря 2018 года ведущий Вадим Рабинович сказал в эфире: "Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?".
Нацсовет также обратил внимание на интервью бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, транслировавшееся в эфире 16 февраля. "Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", "Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти", – сказал тогда Азаров.
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Регулятор видит в распространенных на телеканале "112 Украина" программах признаки нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации".
Нацсовет также попросит ряд региональных телекомпаний, программная концепция которых аналогична "112 Украина", предоставить записи своих эфиров.
Бутусов даже графики с фейсбука притаранил. Там однозначно - все канали топят за Порошенко.
А тут такое, - врут наверно)
в чем разница между азировым и этой падалью?
Разве что тэлэпэнь азиров ляпнул о тех "патриотах" что на сцене Майдана гимны спивалы... А, якбы не ляпнул, то и сошло бы... для "консолидации" народа....
Адже ці вислови належать певним людям, а не працівникам каналу.