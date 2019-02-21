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 Ryanair в октябре откроет рейсы из Киева в Мадрид

С октября 2019 года лоукостер Ryanair откроет рейсы из Киева в столицу Испании Мадрид.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Avianews.

Согласно графику, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 15 минут, сообщает Avianews.

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Запуск рейсов Киев-Мадрид в Ryanair назвали составной частью расширенного зимнего расписания полетов из украинской столицы, которое будет представлено в ближайшее время.

С осени 2018 года Ryanair летает из Киева в другой город Испании - Барселону с частотой четыре рейса в неделю.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113019
 
 
 Топ комментарии
 
Європа стає ще ближче.

Кому не подобається - в рашку, за поребрик. Ryanair в октябре откроет рейсы из Киева в Мадрид - Цензор.НЕТ 1931
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как можна уместить в три строки всех тараканов в бошке)
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Вот это правильно, Испания классная страна, много чего интересного и не такая дорогая как многие другие в ЕС
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Європа стає ще ближче.

Кому не подобається - в рашку, за поребрик. Ryanair в октябре откроет рейсы из Киева в Мадрид - Цензор.НЕТ 1931
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но там украинців мають за фашистів,тому як срюськіє там тратять мільярди...а також там і ті які обікрали Україну тіж даунєцько-луганскі дєятєля ..чєрновєцкіє ...і порошенка там нерухомість по сусідству з путіним..
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как можна уместить в три строки всех тараканов в бошке)
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сама проверяла?или сосед порошенка на ушко рассказал?
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не хочуть. Стаями с крысма в Херсон за биометрией летят. Даже карателей-бандеровцев не боятся Ryanair у жовтні відкриє рейси з Києва до Мадрида - Цензор.НЕТ 5765
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Кто против Порошенко Путина- тот против Украины России!
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Вот это правильно, Испания классная страна, много чего интересного и не такая дорогая как многие другие в ЕС
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Прикольно когда сутра прилетаешь в Мадрид и замерзаешь там, садишься в арендную машину и к обеду доезжаешь до места где думаешь как бы не расплавиться на солнце Ryanair в октябре откроет рейсы из Киева в Мадрид - Цензор.НЕТ 3387
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"Ще не придулали закону,
Що б мене в Барселону
Нахабно взять і не пустить" ))

Тризубий Стас
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"Мадрид говорите, не бывал... но клянусь Богом что дыра..." (Генерал Чарнота --- "Бег")
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Цензор.НЕТНовостиОбществоRyanair в октябре откроет рейсы из Киева в Мадрид
 
 
 
 
 
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