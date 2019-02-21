 Ryanair в октябре откроет рейсы из Киева в Мадрид

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Avianews.
Согласно графику, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 15 минут, сообщает Avianews.
Запуск рейсов Киев-Мадрид в Ryanair назвали составной частью расширенного зимнего расписания полетов из украинской столицы, которое будет представлено в ближайшее время.
С осени 2018 года Ryanair летает из Киева в другой город Испании - Барселону с частотой четыре рейса в неделю.
Кому не подобається - в рашку, за поребрик.
ПорошенкоПутина- тот против УкраиныРоссии!
Що б мене в Барселону
Нахабно взять і не пустить" ))
Тризубий Стас