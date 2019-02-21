 Беларусь в 340 раз нарастила экспорт в Украину дефицитного антрацита. Уголь может происходить из ОРДЛО, - "Радыё Свабода"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радыё Свабода" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси.
При этом, как отмечает издание, в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.
"Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах", - говорится в материале.
По данным журналистов, уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе, а покупают его в основном компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания "Центрэнерго", которую планировали приватизировать в конце 2018 года.
В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь в Беларуси не покупают.
В "Центренерго" на соответствующий запрос издания на момент выхода публикации не ответили.
Скорее всего это официальная часть для прикрытия схемы...они не заходят в порты параши...
Читаем внимательней, что я писал ранеее
Все шахтьі вьірабатьівают свой ресурс
Я передал слова шахтера от тудого, слова были подкреплены видео. Ваше мнение на чем основано? Вам просто так хочется?
Если серьезно, есть картьі геологоразведки, иногда слои даже на поверхность вьіходят, добьівают кустарньім способом лопатами)
Було вже "африканське" вугілля із ДНР, а тепер буде "білоруське".
не даром у них доходы ростут в десятки раз, когда граждане в разы стали беднее.
Дорогой привозной уголь и соответственное повышение цен тепло-электричество - а-а-а-аааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!! Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дешёвый уголь из ОРДЛО - а-а-а-аааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!! Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А пока тупоголовые пыпатрыоты бъются в истерике - правительство худо-бедно проводит программу перевода украинских ТЭЦ с антрацита на газовый уголь....