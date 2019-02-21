 Беларусь в 340 раз нарастила экспорт в Украину дефицитного антрацита. Уголь может происходить из ОРДЛО, - "Радыё Свабода"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радыё Свабода" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси.

При этом, как отмечает издание, в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

"Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах", - говорится в материале.

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По данным журналистов, уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе, а покупают его в основном компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания "Центрэнерго", которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь в Беларуси не покупают.

В "Центренерго" на соответствующий запрос издания на момент выхода публикации не ответили.