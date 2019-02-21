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 Политика Украины, Экономика, Происшествия
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Все про:Беларусь (2804) Донбасс (18002) уголь (743)

 Беларусь в 340 раз нарастила экспорт в Украину дефицитного антрацита. Уголь может происходить из ОРДЛО, - "Радыё Свабода"

В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 980 раз больше, чем в 2017 году. А объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 340 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радыё Свабода" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси.

При этом, как отмечает издание, в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

"Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах", - говорится в материале.

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По данным журналистов, уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе, а покупают его в основном компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания "Центрэнерго", которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь в Беларуси не покупают.

В "Центренерго" на соответствующий запрос издания на момент выхода публикации не ответили.

Источник: https://censor.net.ua/n3113018
 
 
 Топ комментарии
 
А те, що вугілля з Лугандону і до гадалки не ходи. Залізничні потяги по 40-50 вагонів під вугілля шурують до Лугандону майже кожен день.
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это типа с агрессором не торгуем и Ринатка не причем. Кого пеця с барысычем разводят?
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Соевым хоть в глаза сцы.... (дальше по тексту) ))
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это типа с агрессором не торгуем и Ринатка не причем. Кого пеця с барысычем разводят?
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Соевым хоть в глаза сцы.... (дальше по тексту) ))
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Пеця козел. Але ти, кацапе, яким боком тут?
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Типа блокаду устроили. А откуда потом Украине брать уголь, кураторьі и не подсказали... Да и ввобще, там про Михо думали...
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Как откуда? Из Роттердама! Мы же сейчас благодаря Петрушке именно эти тарифы оплачиваем. Кстати, именно потому, что такие лохи, как вы, поддерживают грабеж украинцев бандой Ахметова-Порошенко, Ахметов ничего и не делает, чтобы снизить зависимость Украины от антрацита, хотя даже европейцы предлагали помощь в переооборудовании украинских ТЭС.
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Вроде реально везут из Африки... Разгрузка на терминале ТИС Визирка...крупнотонажный корабль разгружается 3 дня...потом сутки перерыв и снова выгрузка...на кораблях флаги Мальты и Либерии...
Скорее всего это официальная часть для прикрытия схемы...они не заходят в порты параши...
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Тех поставок мизер в общем объеме потребления. Поищи статьи на цензоре, там были неплохие разборы ситуации.
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А те, що вугілля з Лугандону і до гадалки не ходи. Залізничні потяги по 40-50 вагонів під вугілля шурують до Лугандону майже кожен день.
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Уже нет. Запасы добытого угля подходили к концу ещё в 17гду, а сама добыча сократилась до минимума. Так что эта халява, скоро кончится. Опять будем тарабанить танкера с низкокачественным сырьем из африки
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Бред, там запасов на 400 лет, меньше жри конфетьі)
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Запасы есть, но их нужно добыть. А шахты топят и закрывают.
Читаем внимательней, что я писал ранеее
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То что топят шахтьі не означает, что угля нет
Все шахтьі вьірабатьівают свой ресурс
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Водолазы добывают, ага.
Я передал слова шахтера от тудого, слова были подкреплены видео. Ваше мнение на чем основано? Вам просто так хочется?
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Мое мнение основано на том, что если копать, то ето или закончится или бкдет глубоко или будет далеко)

Если серьезно, есть картьі геологоразведки, иногда слои даже на поверхность вьіходят, добьівают кустарньім способом лопатами)
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еще раз для особенных. Добытый уголь, который уже на поверхности, на складе, заканчивался в 2017 году и обьемы добытого на складах только падали. При этом шахты закрывают и топят массово. Там (на Добассе) подземлей его (угля) может быть хоть на тыщумиллионов лет вперед но, его (уголь) нужно добыть и переработать, а делать это не кому и негде, так как шахты топят. ФЕРШТАЙН?
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99% уголь с наших недр. Вопрос кому станет легче, если купим чужой уголь в 3-4 раза дороже?
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Вопрос кто откаты получает, там цена зашифрована, все закрыто. Зато как красиво звучит-мы не торгуем с ахрессором 😁
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Вопрос в том, что твоей страны больше нет. Твой язык мертвый, твои сограждане зомбированные казломордой пропагандой. А тебя интересует грязь с под нохтей в Украине? Вот как так?
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и с чего ты решил что мы его дорого покупает , раньше до войны шахтеры в месяц получали по 15-20 штук , при том что каждая шахта была на дотации , теперь они там за жратву вкалывают и не каких дотаций мы не платим. Я тебе к стати тайну открою , даже сей час импортный уголь дешевле нашего выходит.
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Цены в студию на антрацита с доставкой в Украину!
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Гугл в помощь. И так на всякий случай , просто подумай , что в Украине уголь добывают в глубоких шахтах , а во всем мире их закрывают на хрен по тому что выгоднее добывать открытым способом.
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В каких шахтах антрацит добывают в Украине?
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в глубоких, вам же написали! а если че гуглите. Білорусь у 340 разів наростила імпорт в Україну дефіцитного антрациту. Вугілля може походити з ОРДЛО, - "Радыё Свабода" - Цензор.НЕТ 8873
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Ні, це спрощений варіант, називається Мінськ++++++.
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Це білоруська мова, нічого смішного тут не бачу.
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І - що?
Було вже "африканське" вугілля із ДНР, а тепер буде "білоруське".
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Торгуйте уже на прямую. Чего крюк через нас давать.
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Как богата страна Белорусь ресурсами! В нарассию - устрицы, креветки, яблоки, бананы, рыбу фугу, а в Украину - антрацит. Не удивлюсь, если будет делать инвестиции и нам, и в нарассею в юанях.
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Это не мы богаты, а ваши и российские олигархи, которые дружат между собой. А мы простые люди ругаемся между собой, а они с нас смеются.
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Ну, да это также как "белорусские креветки" из ЕС, которые в паРашу в обход "санкций" так и "белорусский уголь" в Украину из ОРДЛО!
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роттердамят с пацаны с партии регионов.
не даром у них доходы ростут в десятки раз, когда граждане в разы стали беднее.
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Законы физики никто не отменял, даже х-ло не рискнул. Если где-то убывает, то где-то прибывает.
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Рошеновская мафия с ху#лом в сговоре
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Что вы накинулись на Лукашенко? Есть в Беларуси уголь, он поглубже чем картошка. Білорусь у 340 разів наростила імпорт в Україну дефіцитного антрациту. Вугілля може походити з ОРДЛО, - "Радыё Свабода" - Цензор.НЕТ 7099
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Для тех кто не в курсе что такое статистика , объясняю . Менеджер в автосалоне в январе продал одну машину , а в феврале 5 и оба на у выросли продажи на 500 процентов , а то херня что бы аренду и налоги отбить машин надо 10 каждый месяц продавать. Тут то же самое , раньше сами продавали уголь туда , а теперь даже вагон угля купленный там показывает охрененный рост продаж.
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Не удивляет-соевые ублюдки запросто могут до такого додуматься.Им не впервой зарабатывать на войне.
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Да, мой дигинират, да! На радость тибе остановим ТЭЦ, не будем топить и вырабатывать электричество, но тибя абязательно парадуем!
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двоечники! Белорусь нарастила ЭКСПОРТ угля, а не импорт. Импорт нарастила Украина.
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Как отвратительно от них воняет дегенератизмом....
Дорогой привозной уголь и соответственное повышение цен тепло-электричество - а-а-а-аааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!! Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дешёвый уголь из ОРДЛО - а-а-а-аааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!! Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А пока тупоголовые пыпатрыоты бъются в истерике - правительство худо-бедно проводит программу перевода украинских ТЭЦ с антрацита на газовый уголь....
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Так может пора уже снять блокаду и покупать уголь на прямую?Все равно мы его покупаемых.Там народ уже перевоспиталсяи хочет обратно в Украину...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь в 340 раз нарастила экспорт в Украину дефицитного антрацита. Уголь может происходить из ОРДЛО, - "Радыё Свабода"
 
 
 
 
 
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