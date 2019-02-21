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 Общество
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Все про:законопроект (2010) энергетика (1039)

 Развитию "зеленой" энергетики мешает политическая составляющая: нардепы оценили шансы принятия нового законопроекта

В Раде возникли сложности с рассмотрением законопроекта №8449-д, который должен запустить аукционы на рынке зеленой энергетики: законопроект сейчас находится на рассмотрении в профильном Комитете.

Об этом сообщает УНИАН.

Само заседание рабочей группы по законопроекту №8449-д состоится в понедельник, а шансы на принятие документа во втором чтении оценивают как 50/50. Об этом сообщила народный депутат Виктория Войцицкая.

Также депутат отмечает, что со стороны финансовых учреждений, предоставляющих средства для строительства объектов "зеленой" энергетики несколько спало давление, что никак не способствует поддержке законопроекта. "ЕБРР сначала сказал, что без аукционов не будет финансировать новые проекты, а на прошлой неделе объявил о подписании/финансировании нового проекта. Поэтому с их стороны давление немного спало", - проинформировала Войцицкая. В свою очередь, народный депутат Ольга Белькова считает, что вынесению на рассмотрение Рады проекта решения перед вторым чтением мешает политическая составляющая и президентские выборы. Поэтому дальнейшее развитие зеленой энергетики тормозится, а сама отрасль возобновляемой энергетики фактически находится под угрозой существования.

"Этот закон действительно очень нужен, потому что мы находимся в ситуации, когда есть огромные вызовы в энергетической системе. Это касается финансовой нагрузки, ныне действующей системы поддержки "зеленой энергетики" и с другой стороны есть ряд технических/технологических вызовов, которые связаны с тем, что современная система не приспособлена к появлению новой генерации, которая требует балансировки, которая является зависимой от погодных условий или времени дня и т.д. Соответственно, настал момент менять эти условия. Весь мир меняет их, не только Украина. Большинство стран сегодня проходят второй период такого реформирования. Все начиналось с "зеленого тарифа", а сегодня большинство стран уже перешли на аукционы. Поэтому, говоря о том, нужен ли Украине или нет, я бы сказала однозначно, что да", - сказала парламентарий.

Нардеп добавляет, что закон об аукционах "надо было принять еще год назад". "Верю в то, что особенно учитывая вызовы избирательного периода, мы должны как можно скорее перейти (на аукционы, - ред.). Потому что новое правительство пока раскачается, пока изберется, пока назначится, пока все поймут, чем они там занимаются, пройдет время, аукционов не будет и приостановится в том числе развитие "зеленой" генерации, в которую я искренне верю", — сказала Белькова. Депутат также призвала всех политиков вспомнить, что "не только генерация нам важна, но и потребители, поэтому надо найти здоровый баланс, который продвинет этот законопроект вперед".


Источник: https://censor.net.ua/n3113015
 
 
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Зеленая энергетика не выгодна нашим олигархам,поэтому политики ( а они служат олигархам в первую очередь) ее тормозят,аж пыхтят,аж очi на лоб лiзуть,им нужно торговать газом, нефтью, углем и они все делают ,чтобы не развивалась альтернативная энергетика.Олигархи все делают, чтобы люди зависели от них. Если бы не украинский и не мировой олигархат, люди давно бы уже перешли на экологическую альтернативную дешевую энергетику.
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Горсподи, ЧТО ты мелешь? Твоя "зелёная" энергетика в четыре раза ДОРОЖЕ!
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И не примут закон, у нас "зеленой энергетикой" разрешено заниматься только другу и партнеру Пети Ренатке, монополия понимаешь ли.
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Сейчас многие горводоканалы - монополисты устанавливают лимит на отпуск "питьевой"воды для предпринимателей ,теперь нужно заказать кубы, оплатить воду за три месяца вперёд,а за перерасход лимита будут оплачивать предприниматели в пять раз дороже ,и эти каналы ссылаются на какие то странные распоряжения. Всё делается по примеру плати на перёд (Изобретения Юли Тигрюли) ,потом Ренат Ахматов эту фуйню придумал для предпренимателей по электроуслугам.
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"Всё делается по примеру плати на перёд (Изобретения Юли Тигрюли)"

Это изобретение Азарова, а не Юли. Он даже налог на прибыль придумал наперед платить. Харе уже всех собак на Юлю вешать - у нее своих грехов достаточно.
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Смішно читати стецьових брехунів, як так відверто брешуть))
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як зараз - не знаю але майже у кожному трамвайному депо, де бував раніше - зустрічав ферми для майнінгу біткоїнів - тм єлектроенергія взагалі дармова
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доречі метрополітен теж таким займається
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Зеленой энергетике очень мешают несознательные граждане, которые ни как не могут понять, чем так плоха электрика по 0.12 гривен от гидроэлектростанций и чем так хороша по 6 гривен от непонятных инвесторов?
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"Непонятный" это петин бизнеспартнер ахметка?
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Як це "а сама отрасль возобновляемой энергетики фактически находится под угрозой существования. Источник: https://censor.net.ua/n3113015 ", що не стане вітру, води і сонця ?

Питання щоб держава - лох (тобто ми з вами) обовязково закуповувала всю вироблену електроенергію за високою фіксованою ціною + різні преференції (звільнення від ввізних мит обладнання, 0 ПДВ). Ділки бояться аукціонів, на Цензорі раніше була гарна статя на цю тему про світовий досвід зеленої енергетики, там тільки аукціони.
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Я! Я хачу заняться "зелёной энергетикой"!
Это не сложно - делаешь из картона модель ветряка, подводишь к ней кабель, платишь за поступающее электричество по нормальному тарфу, а по второму кабелю ОТ макета подаёшь электричество обратно в сеть, только тебе платят за поставку в четыре раза больше, чем ты потратил на входе.
Всё экологически чисто, никакого ущерба окружающей среде не наносится!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРазвитию "зеленой" энергетики мешает политическая составляющая: нардепы оценили шансы принятия нового законопроекта
 
 
 
 
 
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