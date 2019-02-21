 Суд рассмотрит ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу Гандзюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Он отметил, что рассмотрение ходатайства состоится 22 февраля в 11 утра.

Речь идет о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению:

Мангера В.Н., Левина А.А., Павловского И.В., Торбина С.В. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины;

Грабчук Н.А., Васяновича В.А., Вишневского В.В., Горбунова В.А. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.п.4, 12 ч.2 ст.115 УК Украины, а также по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, п. 11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Гандзюк: суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.