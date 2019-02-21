 Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма

Об этом заявил 21 февраля на брифинге второй президент Украины Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения… Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи – ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина… О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты", – заявил Кучма.

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