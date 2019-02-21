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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1726) Меркель (1625) Путин (24610) Олланд (513) минские соглашения (2538)

 Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма

Лидеры стран нормандского формата – канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин – изначально не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому не подписали документы.

Об этом заявил 21 февраля на брифинге второй президент Украины Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения… Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи – ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина… О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты", – заявил Кучма. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3113006
 
 
 Топ комментарии
 
Но для нас эти минские сыграли положительную роль - вместо многоходовочки начались стохастические движения этого самого очка того самого многоходовочника. Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма - Цензор.НЕТ 6390
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Безальтернативно неподписанное соглашение?
Бугага
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Уже интересней становится. А кто подписал и теперь на него давят что бы выполнили?
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цирк с этими минскими, и риторический вопрос: кто же клоун?
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Но для нас эти минские сыграли положительную роль - вместо многоходовочки начались стохастические движения этого самого очка того самого многоходовочника. Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма - Цензор.НЕТ 6390
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Уже интересней становится. А кто подписал и теперь на него давят что бы выполнили?
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Украина подписала - значит, она и должна выполнять... В все те, кто не подписал, будут продолжать убеждать Украину в необходимости их выполнения...))
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Украина не подписывала - подписывал Кучма.
вот пусть он и выполняет.
а, ну и еще Россия, т.к. от нее подписало официальное должностное лицо - посол Зурабов.
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А он, получается, верил...?))
Лугандонцы, может быть, тоже его не подписывали?
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может не подписали, чтоб не выполнить, а кучма? Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма - Цензор.НЕТ 6259
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Тыць-звиздыць! А кокого лешего они там делали? Зачем тогда Порошенко подписывал?😲
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порошенко не подписывал. подписывал как раз КУЧМА.
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Я не здивуюсь, якщо й він не підписав.
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Подписанты Комплекса мер
Документ, согласованный лидерами «нормандской четвёрки», подписали
Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов - официальное должностное лицо от РФ
ОБСЕ: посол Хайди Тальявини - нЕкто.
Украина: экс-президент Украины Леонид Кучма - НИКТО
руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей): Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. - никто
вот и делайте выводы.
мы ничо не должны. и потому делаем что хотим и что можем. ОБСЕ подтвердит.
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Те кто НИКТО уже НИКОГДА не соберутся в полном составе.
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"Второе минское соглашение - документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписанный (!) контактной группой (Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини) , состоящей из представителей Украины (Кучма), России(Зурабов) и непризнанных Донецкой(Захарченко) и Луганской (Плотницкий) Народных Республик.". Больше подписантов этого нелегитимного договорняка не было.
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Некоторых подписантов уже нет на этом свете. Меркель, Олланд і Путін не вірили у виконання Мінських угод, тому і не підписали їх, - Кучма - Цензор.НЕТ 7014
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Он не может - у него концертный тур с Кобзоном по кругам ада.
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тогда пусть и остальных своих бойцов с собой прихватит в батальон 200.
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Спустя много лет начинаешь понимать что Кучма хоть и говно, но не последнее. Меркель, Олланд і Путін не вірили у виконання Мінських угод, тому і не підписали їх, - Кучма - Цензор.НЕТ 9850
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пригодилось это говно - пдтереться Минскими. Спасибо Кучме. Путсь теперь сам и выполняет,
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Если Минский Договорняк никто не подписал то это просто бумага
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Та пох - Нароссия подписала Будапешт и чё? Фон Бисмарк рулит.
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То це звичайний папірець? Чому ж весь світ на нього спирається? Оце добре нас надурили.
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это еще кто кого надурил.
Порох его не подписывал. Так что и мы можем его не выполнять

что и успешно делаем.


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Лёнька подписал - пускай и выполняет. Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма - Цензор.НЕТ 3000
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Эта тройка "лидеров" смогла непонятно кого сто Украинской стороны подписать не понятно что.
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Безальтернативно неподписанное соглашение?
Бугага
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Прямо как Будапештский меморандум - никто, ни за что не отвечает.😑
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До этого говорили, что "Будапештский - ерунда, ни какой юридической силы, вот Минские - это да сила, без альтернативы!" и оказываются не подписанными.
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кто подписывал...что подписывал...
а Украина должна...
и все ссылаются на безальтернативность...чего? а хрен его знает чего...
и это уже даже не смешно...
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Рашка говорит что должны. Ты что - кацап, такую дурь повторяешь?
кучма подписывал - пусть кучма и выполняет.
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но все эти года...не кучму заставляли выполнять, а именно Украину
или Вы не согласны со мной? именно Украину... и более никого
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Никто не подописувати а жучат засрашку из-за минских.
Абидно наверно, да кцпи?)))
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Так если РФ не подписала ничего, то чего у нас с нее постоянно требуют выполнения? Конечно, можно призывать к ответственности кукловода ЛНДР, но почему тогда не нужно тревожить кукловодов Порошенко?
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кто трубует? ты охренел?
от РФ подписывало официальное лицо - пусть они и выполняют.
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Такая несправедливая жисть.
Жучат твою засраху а она даже не подписалась))))
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Как раз от РФ официальное лицо посол в Украине Зурабов и подписал
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А, так от ОБСЕ тоже послица подписала, чего же ОБСЕ не выполняет?
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Развод от Пети, просто вселенского масштаба
Не удивлюсь, если на его могилу сцать будут.
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это еще кто кого развел? от нас никто ничо не требует.

А вот на РФ за невыполнение Минска-2 уже санкции наложены.
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3.5 ФСБешников в европу не пускают?
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Развели украинцев оба - и Петя и Вова. Их задача была так передать Донбасс Россией, чтобы украинцы не возмущались, и думали, что Донбасс в Украину вот-вот вернется. Такой же развод от Пети - разговоры о введении миротворцев, Кремль никогда на это не согласится. Никаких реальных санкций на Россию нет, и не будет.
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Походу вьішло, что на развод не повелись и кормят Петю пять лет пустой болтовней)
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Разумеется! Путин и не собирался выполнять Минские соглашения. Эти соглашения между Порошенко и Путиным для развода лохов в Украине, чтобы втихую присоединить Донбасс к России.
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Одно радует - Порошенко умеет разводить не только своих.
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Та да, давненько подметил, что єтот инфантильньій нарцис испьітьівает нездоровьій кайф от развода, причем без разницьі кого.
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Зе Вовке совет - при встрече с Зе Хуілом нужно сделать дипломатическую паузу, а не сразу падать на колени.
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ладно, Юля газові угоди підписувала... що Вова підписав?
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Ну да ничего не делал, только фильмы пропагандонские, милые сердцу ватников снимал!
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В тебе є рішення держкомтелерадіо або рішення суду що фільми пропагандонські?
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А что тогда подписывала на камеры эта четверка?
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По моему эта четверка ничего не подписывала может виноват Эффект Манделы? Меркель, Олланд і Путін не вірили у виконання Мінських угод, тому і не підписали їх, - Кучма - Цензор.НЕТ 3372
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понятно...значит вся ранее озвученная лабуда по поводу подписания минска - пшик...главными оказались устные договоренности херла и пахлавы по телефону: приват отобрать,.. добровольцев пересажать, ..с уголовными делами по погибшим на майдане тянуть резину, ..водой . электричеством. связью лугандон обеспечить...торговлю не прекращать....огонь открывать лишь по команде с московии.
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А чем тебя не устраивает теперешнее положение дел? Или ты хочешь востанавливать убитую инфраструктуру и промышленность? Насчет электричества не звезди не поставляем а за воду ЕС платит!
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А как же громкие речи соевых про дупломатычный гений Свыночолого гетьмана, который обыграл Путена и теперь на минских есть его подпись?
Оказывается её там нет. Очередной фейк свиной власти.
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Так в том и обыграл что есть подпись официального лица Лаптестана но нету подписи официального лица Украины!
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Североатлантический альянс НАТО (North Atlantic Treaty Organization) на сегодняшний день включает в себя тридцать стран. Больше трёх миллионов военнослужащих. Военные расходы государств участников в совокупности составляют более семидесяти процентов от общемирового объёма. Альянс был создан в 1949 году для защиты Европы от агрессии со стороны СССР. И ведь уже прошло почти тридцать лет, как с карты мира исчез кумачовый монстр. Советские военные контингенты в Германии, Польше, Венгрии и так далее остались исключительно в солдатских воспоминаниях и на пожелтевших от времени фотографиях. Вроде бы должна исчезнуть и сама угроза, но снова с востока слышно бряцанье оружием. И каждый понимает, что сегодня противостоять оголтелой орде московитов может исключительно НАТО. Но чтобы рассчитывать на защиту, ты, вернее, твоя страна должна стать участником альянса…

Сегодня уже даже дети знают, что у нас был шанс. Реальный шанс вступить в НАТО и, как следствие, избежать военной агрессии со стороны России. Но пока в 2007-2010 годах правительство Юлии Тимошенко никак не могло определиться - красивые они или умные, поезд ушёл. Заморские гости недоуменно ухмыльнулись. Дескать, вы, ребята, сами не знаете, что хотите. Как начухаетесь, пришлите месседж. Мы готовы вернуться к этому разговору.

И вернулись же. Нас сама жизнь заставила. Дала нам такого поджопника, аж искры из глаз посыпались. И то, что можно было спокойно сделать тогда, следовательно, избежав войны (Юлия Владимировна, привет вам горячий), пришлось в авральном режиме исправлять сейчас.

Да, говорить про членство Украины в НАТО сейчас стало модным. Очередной предвыборный тренд. Ну примерно, как снижение тарифов на газ и повышение зарплат и пенсий. Обещать можно, правда, как потом выполнять обещания, мало кто задумывается. И в этом тексте можно было бы поставить точку, если бы не хренпойми какие титанически усилия нынешнего Президента Украины в этом вопросе! И да! Триста раз ДА! Именно обеспечение национальной безопасности и обороны - одна из его обязанностей. И здесь он справляется на отлично.
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Зашибись, оказывается это фуфло намного смешнее, чем Будапештский меморандум, где таки стоят подписи президентов, а нам шоколадники вещают, что Юлька дура когда требует выполнить меморандум ... во дела .))
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Это тот случай, когда процесс важнее результата. Цель Минского соглашения не в его выполнении, а в оттягивании времени полномасштабного вторжения паРаши, что бы подготовить ВСУ, что с успехом было сделано.
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Именно на один из результатов - невыполнение их ****** и были нацелены соглашения иначе - какие юридические основания были бы для введения санкций против агрессора?
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Так все кроме порохоботов говорили тоже самое сразу.
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31 серпня 2015

Закон про особливості місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, який декілька разів продовжували.
Безальтернативність.
Миротворці
Комунізм.
Я нічого не пропустив?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма
 
 
 
 
 
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