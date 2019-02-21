Об этом заявил 21 февраля на брифинге второй президент Украины Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения… Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи – ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина… О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты", – заявил Кучма.
Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма
Лидеры стран нормандского формата – канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин – изначально не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому не подписали документы.
Об этом заявил 21 февраля на брифинге второй президент Украины Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
вот пусть он и выполняет.
а, ну и еще Россия, т.к. от нее подписало официальное должностное лицо - посол Зурабов.
Лугандонцы, может быть, тоже его не подписывали?
Документ, согласованный лидерами «нормандской четвёрки», подписали
Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов - официальное должностное лицо от РФ
ОБСЕ: посол Хайди Тальявини - нЕкто.
Украина: экс-президент Украины Леонид Кучма - НИКТО
руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей): Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. - никто
вот и делайте выводы.
мы ничо не должны. и потому делаем что хотим и что можем. ОБСЕ подтвердит.
Порох его не подписывал. Так что и мы можем его не выполнять
что и успешно делаем.
Бугага
а Украина должна...
и все ссылаются на безальтернативность...чего? а хрен его знает чего...
и это уже даже не смешно...
кучма подписывал - пусть кучма и выполняет.
или Вы не согласны со мной? именно Украину... и более никого
Абидно наверно, да кцпи?)))
от РФ подписывало официальное лицо - пусть они и выполняют.
Жучат твою засраху а она даже не подписалась))))
Не удивлюсь, если на его могилу сцать будут.
А вот на РФ за невыполнение Минска-2 уже санкции наложены.
Оказывается её там нет. Очередной фейк свиной власти.
Сегодня уже даже дети знают, что у нас был шанс. Реальный шанс вступить в НАТО и, как следствие, избежать военной агрессии со стороны России. Но пока в 2007-2010 годах правительство Юлии Тимошенко никак не могло определиться - красивые они или умные, поезд ушёл. Заморские гости недоуменно ухмыльнулись. Дескать, вы, ребята, сами не знаете, что хотите. Как начухаетесь, пришлите месседж. Мы готовы вернуться к этому разговору.
И вернулись же. Нас сама жизнь заставила. Дала нам такого поджопника, аж искры из глаз посыпались. И то, что можно было спокойно сделать тогда, следовательно, избежав войны (Юлия Владимировна, привет вам горячий), пришлось в авральном режиме исправлять сейчас.
Да, говорить про членство Украины в НАТО сейчас стало модным. Очередной предвыборный тренд. Ну примерно, как снижение тарифов на газ и повышение зарплат и пенсий. Обещать можно, правда, как потом выполнять обещания, мало кто задумывается. И в этом тексте можно было бы поставить точку, если бы не хренпойми какие титанически усилия нынешнего Президента Украины в этом вопросе! И да! Триста раз ДА! Именно обеспечение национальной безопасности и обороны - одна из его обязанностей. И здесь он справляется на отлично.
Закон про особливості місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, який декілька разів продовжували.
Безальтернативність.
Миротворці
Комунізм.
Я нічого не пропустив?