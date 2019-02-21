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 Террористы оборудуют новые огневые позиции в районе Первомайского, - украинская сторона СЦКК

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и нормы Международного гуманитарного права. Помимо увеличения количества обстрелов позиций Объединенных сил и мирного населения в районе линии разграничения, оккупанты проводят мероприятия по установлению новых огневых и оборонительных позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК в Facebook.

"В отличие от подразделений Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции объединенных сил, которые совершенствуют свои позиции на линии разграничения сторон исключительно в пределах Минских договоренностей, оккупанты умышленно нарушают все соглашения. Об этом свидетельствуют и данные СММ ОБСЕ, представленные в ежедневном отчете от 19 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, 15 февраля БПЛА СММ зафиксировал новые фортификационные укрепления вблизи Первомайского (на юге от Донецка): "По оценке, они принадлежат вооруженным формированиям Российской Федерации и были оборудованы с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и ВСУ".

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"Такие дерзкие действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы, игнорируют интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

Террористы оборудуют новые огневые позиции в районе Первомайского, - украинская сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113003
 
 
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Минские договорными и не работали, только давали время врагу основательно обустроиться на Украинской территории со соим вооружение и скотобыдлом,.
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не только,как бы там кто не вопил ,но они дали передышку и для укринской армии
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Дали, но теперь все хотят что бы Украина выполняла то что там подписали .
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были оборудованы с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и ВСУИсточник: https://censor.net.ua/n3113003

Только один вопрос почему позволяют свободно строить свои блиндажи на передке.
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В отличие от подразделений Вооруженных Сил Украины .........
А серую зону кто занимает и хвалится потом по всем интернетам? ВСУ я так понимаю ничего не делает, только чаи гоняет.
Пропаганда на школьном уровне.
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То они себе могилы заготавливают, что бы их как собак на дороге не присыпали.
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"Такие дерзкие действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться взятых на себя обязательств Источник: https://censor.net.ua/n3113003

гоняют машины с бетоном для окопов, бревна, и прочая ....

и енто все длится долго уже??

а где укыр рокеты стунгны??

нетути??

на позапрошлой недели закончились усе 5 штук,
что мальдивский камандующий выделил на 2019 год??

ну ждите, шас укрепят окопы и потом будут лупить 120 мм мины по укр городам.

ну а укр розведка со сводками будет докладывать каждое утро про убитых раненых укр солдат
и вопить про этих таких сяких плохих расиских...

но видимо енто и есть план мальдивскаго - больше укр убитых -
скорее за него проголосуют.
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обладнують себе спокойненько и никто им не мешает, типа как крымский мост, подождем пока построят, заработаем на щебне и дадим заработать "вольным каменщикам" а потом объявим всему миру яки ж воны гады... Терористи обладнують нові вогневі позиції в районі Первомайського, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 195 А разве не по законам войны всячески препятствовать войскам оккупанта возводить фортификационные сооружения?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы оборудуют новые огневые позиции в районе Первомайского, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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