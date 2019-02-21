 Террористы оборудуют новые огневые позиции в районе Первомайского, - украинская сторона СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК в Facebook.
"В отличие от подразделений Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции объединенных сил, которые совершенствуют свои позиции на линии разграничения сторон исключительно в пределах Минских договоренностей, оккупанты умышленно нарушают все соглашения. Об этом свидетельствуют и данные СММ ОБСЕ, представленные в ежедневном отчете от 19 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.
Так, 15 февраля БПЛА СММ зафиксировал новые фортификационные укрепления вблизи Первомайского (на юге от Донецка): "По оценке, они принадлежат вооруженным формированиям Российской Федерации и были оборудованы с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и ВСУ".
"Такие дерзкие действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы, игнорируют интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.
Только один вопрос почему позволяют свободно строить свои блиндажи на передке.
А серую зону кто занимает и хвалится потом по всем интернетам? ВСУ я так понимаю ничего не делает, только чаи гоняет.
Пропаганда на школьном уровне.
гоняют машины с бетоном для окопов, бревна, и прочая ....
и енто все длится долго уже??
а где укыр рокеты стунгны??
нетути??
на позапрошлой недели закончились усе 5 штук,
что мальдивский камандующий выделил на 2019 год??
ну ждите, шас укрепят окопы и потом будут лупить 120 мм мины по укр городам.
ну а укр розведка со сводками будет докладывать каждое утро про убитых раненых укр солдат
и вопить про этих таких сяких плохих расиских...
но видимо енто и есть план мальдивскаго - больше укр убитых -
скорее за него проголосуют.