 Как бы ни истерила Москва, никакого прямого диалога с представителями "Л/ДНР", не будет, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель контактной группы Ирина Геращенко.

"Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитмизации марионеточных режимов Кремля - ​​не будет. Минский формат - трехсторонний, его участники: Украина-РФ-ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение минских соглашений, безопасности, экономического и гуманитарного блоков. Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова о "ЛНР" и "ДНР" и таких ничтожных аббревиатур", - написала она, добавив, что там есть две закарлючки граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель ОБСЕ Сайдик констатирует отсутствие прогресса на переговорах в Минске по разрешению конфликта на Донбассе

Геращенко подчеркнула, что все так называемые "органы власти республик" не признаны даже в России.

"Кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и мы бы хотели видеть их в суде).

Все так называемые "органы власти республик" - нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых "представителей", какие бы фамилии не были у этих людей, - это лишь бред Кремля. В Минске есть приглашенные от ОРДЛО, но их статус четко определен - приглашены, никакие не участники. И никаких прямых переговоров с марионетками Кремля в эти годы не было и априори быть не может, как бы ни истерила Москва", - сообщила она.

"С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будем говорить о освобождения Донбасса. Требовать освобождения Донбасса", - резюмировала первый вице спикер ВР.