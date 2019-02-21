 Как бы ни истерила Москва, никакого прямого диалога с представителями "Л/ДНР", не будет, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель контактной группы Ирина Геращенко.
"Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитмизации марионеточных режимов Кремля - не будет. Минский формат - трехсторонний, его участники: Украина-РФ-ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение минских соглашений, безопасности, экономического и гуманитарного блоков. Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова о "ЛНР" и "ДНР" и таких ничтожных аббревиатур", - написала она, добавив, что там есть две закарлючки граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин.
Геращенко подчеркнула, что все так называемые "органы власти республик" не признаны даже в России.
"Кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и мы бы хотели видеть их в суде).
Все так называемые "органы власти республик" - нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых "представителей", какие бы фамилии не были у этих людей, - это лишь бред Кремля. В Минске есть приглашенные от ОРДЛО, но их статус четко определен - приглашены, никакие не участники. И никаких прямых переговоров с марионетками Кремля в эти годы не было и априори быть не может, как бы ни истерила Москва", - сообщила она.
"С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будем говорить о освобождения Донбасса. Требовать освобождения Донбасса", - резюмировала первый вице спикер ВР.
Ты мне еще расскажи, как на автономерах пмр с паспортами пмр в Европу ездят, был тут один такой соловей
А вот то, что бизнес пмр интегрирован в Украину и Молдову, - да. Тот же Таркановский ("Шериф") не вылазит из Киева и Одессы. И кстати, три года назад, несмотря на риторику вожаков пмр о необходимости экономической интеграции с рф, предприниматели закрыли все свои российские компании. Зато на других фронтах дела шли куда лучше. Еще одни местные олигархи Гушан и Казмалы вошли на Украинский рынок. По данным реестра юридических лиц Украины на начало 2016 года, Гушан значится как один из владельцев и конечный выгодоприобретатель (бенефициар) фирмы «Интертелеком» - одного из четырех крупнейших операторов мобильной связи Украины и владельца крупнейшей зоны покрытия 3G. И еще, приднестровские предприниматели записаны в Украинском реестре как граждане россии, но с регистрацией в Тирасполе. Чуешь, чем воняет? Боятся, твари санкций
А "лечил" я не тебя, внимательно ветку смотри, кому адресовано
Бо ващето ромику в Молдове делают.
https://ru.espreso.tv/news/2019/02/21/****************************************************************
Ви впевнені, що достовірність інформації при цьому збережеться?
Только
торговлявойна, только хардкор!!