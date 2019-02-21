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 Как бы ни истерила Москва, никакого прямого диалога с представителями "Л/ДНР", не будет, - Ирина Геращенко

Украинские власти не будут вести прямой диалог с представителями "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на  своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель контактной группы Ирина Геращенко.

"Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитмизации марионеточных режимов Кремля - ​​не будет. Минский формат - трехсторонний, его участники: Украина-РФ-ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение минских соглашений, безопасности, экономического и гуманитарного блоков. Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова о "ЛНР" и "ДНР" и таких ничтожных аббревиатур", - написала она, добавив, что там есть две закарлючки граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель ОБСЕ Сайдик констатирует отсутствие прогресса на переговорах в Минске по разрешению конфликта на Донбассе

Геращенко подчеркнула, что все так называемые "органы власти республик" не признаны даже в России.

"Кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и мы бы хотели видеть их в суде).
Все так называемые "органы власти республик" - нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых "представителей", какие бы фамилии не были у этих людей, - это лишь бред Кремля. В Минске есть приглашенные от ОРДЛО, но их статус четко определен - приглашены, никакие не участники. И никаких прямых переговоров с марионетками Кремля в эти годы не было и априори быть не может, как бы ни истерила Москва", - сообщила она.

"С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будем говорить о освобождения Донбасса. Требовать освобождения Донбасса", - резюмировала первый вице спикер ВР.

Как бы ни истерила Москва, никакого прямого диалога с представителями Л/ДНР, не будет, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112997
 
   
 Топ комментарии
 
А що таке ЛДНР? Їх хтось визнав?
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Истерикой ублюдков московитов удовлетворён.
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Лднр визнали невизнані республіки Абхазія та Південня Осетія. В наступному році проведуть олімпіаду імені Плотницького.
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Рашисткий троль у которого задача высосаной из пальца чернухой под видом зрады невелировать значимость правильной новости
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Кто это? И где они? Одно упало, второе пропало... ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО!
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на изделиях так и написано "Made in PMR " ? Как бы ни истерила Москва, никакого прямого диалога с представителями "Л/ДНР", не будет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5106
Ты мне еще расскажи, как на автономерах пмр с паспортами пмр в Европу ездят, был тут один такой соловей Как бы ни истерила Москва, никакого прямого диалога с представителями "Л/ДНР", не будет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5106
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этого и хочет путлер, такой же хрени как в придурковье
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тебя, упоротый, на твоем скрепном языке спрашивают - на изделиях так и написано "Made in PMR " ????
А вот то, что бизнес пмр интегрирован в Украину и Молдову, - да. Тот же Таркановский ("Шериф") не вылазит из Киева и Одессы. И кстати, три года назад, несмотря на риторику вожаков пмр о необходимости экономической интеграции с рф, предприниматели закрыли все свои российские компании. Зато на других фронтах дела шли куда лучше. Еще одни местные олигархи Гушан и Казмалы вошли на Украинский рынок. По данным реестра юридических лиц Украины на начало 2016 года, Гушан значится как один из владельцев и конечный выгодоприобретатель (бенефициар) фирмы «Интертелеком» - одного из четырех крупнейших операторов мобильной связи Украины и владельца крупнейшей зоны покрытия 3G. И еще, приднестровские предприниматели записаны в Украинском реестре как граждане россии, но с регистрацией в Тирасполе. Чуешь, чем воняет? Боятся, твари санкций
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Я там 20 лет жил, и кто такие гушан и казмалы, шериф,интерднестрком и прочая знаю изнутри. Не лечи. Будь Украина мудрее и перекрой границу в 93 году - там сейчас была б единая Молдова и гушанов и казмалы там не было б. И Украине спалось спокойней
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кто ж с тобой спорит за 93-й...
А "лечил" я не тебя, внимательно ветку смотри, кому адресовано
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А это вот откуда такая хрень? Не из Роисюшки ли новость? Судя по СНГ, именно оттуда. А раз так, то скорее всего это очередной фейк.

Бо ващето ромику в Молдове делают.
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А потому что согласилиси на двусторонние переговоры с "ПНР" и Москва сразу умыла руки мол война гражданская. Поэтому хер вы дождетесь этого от Украины бот.
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Лднр визнали невизнані республіки Абхазія та Південня Осетія. В наступному році проведуть олімпіаду імені Плотницького.
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в память склеившего преждевременно ласты захарченко...
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Как кто признал? Абхазия, юж.осетия, пмр Чемпионат мира по футболу собираются проводить
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Истерикой ублюдков московитов удовлетворён.
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Що таке прямий діалог з лднр? Це гра у зіпсований телефон. Ми оприлюднюємо свою позицію "представникам лднр", вони передають її в Москву, ті сидять, думають. Потім Кремль каже своїм маріонеткам, що відповісти, ті доповідають нам.
Ви впевнені, що достовірність інформації при цьому збережеться?
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З ОРДЛО нормальні вже на заробітках в Польщі,в Італії і т.д.Там стріляють путінські з ******.
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Никогда дыныры не будет признано, их может признать только Гаагский Трибунал на скамье подсудимых.
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Да ты хто такой , шоб будку раскачивать?
Только торговля война, только хардкор!!
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Власть готова воевать до последнего украинца? Сколько погибло чиновников, депутатов, ихних детей? -добит методичку ФСБ непонятный флажок/ КТО СКАЖЕТ? -уже сказано: Силового освобождения оккупированной части Донбасса не будет, - Порошенко 29.09.18/ договариваться, хоть с чертом лысым,хоть с плешивым- Непонятный флажок не говорит конкретно. Потому что знает : с террористами не договариваются.
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дебилам как ты не понять/какой вопрос такой ответ: сам дурак.
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Стало быть, мира тоже не будет со всеми вытекающими последствиями для инвестиций в Украину и для украинских демократии, свободы слова, прав человека. Если Запад будет устанавливающейся диктатурой недоволен, то у него можно периодически закупать то вертолеты, то тепловозы, то ложки алюминиевые на пару миллиардов. Режим Дювалье на Гаити тоже теоретически Западу не нравился, а практически папа Док вместе с сыном правили половину века, так и Порошенко мечтает, а аналогичный результат правления его не смущает.
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До конца правления шоколадного кабана осталось 38 дней/ Суетятся, переживают подданные кагэбэшно-эфэсбэшной шалавы. То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014
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То він процитував дописувача, від якого вже залишився хрестик.
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Та ну, дениска гавно, вот саня бЫл, то на Лондон пойдет, то новое государство создаст, то бабушку из Рейкьявика вспомнит, что не день, то веселуха была, а этот сидить тупо морду нажирает, ни однго перла не завалил еще.
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Зачем вести переговоры с марионетками, ведь есть их кукловод.
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Не тренди, у тебя с ними прямые диалоги уже давно идут. Взять хотябы тот же Минск.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак бы ни истерила Москва, никакого прямого диалога с представителями "Л/ДНР", не будет, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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