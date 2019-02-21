 Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко относительно агитации

Исковые требования касались признании противоправными действий кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко по проведению предвыборной агитации и установлению факта использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда, при финансировании предвыборной агитации, говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ.
По мнению истца, выступая 14 февраля 2019 г. в городе Харькове по случаю восемьдесят пятой годовщины со дня основания акционерного общества "Турбоатом" ответчик осуществлял агитацию за себя как кандидата на пост Президента Украины путем оглашения дальнейших целей и отдельных тезисов своей предвыборной программы.
Представитель ответчика свою позицию обосновал тем, что рабочая поездка Петра Порошенко в Харьковскую область как действующего Президента Украины была запланирована заранее. Во время своего выступления 14 февраля 2019 г. Петр Порошенко произносил речь именно как Президент Украины, а не кандидат на указанный пост. Кроме того, подчеркнул, что упомянутое выступление не содержало призывы к избирателям голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины. Во время выступления не обсуждалась предвыборная программа ни одного из кандидатов.
Этот спор возник относительно правоотношений, связанных с избирательным процессом, и в соответствии со ст.ст. 20, 277 КАС Украины относится к компетенции административных судов и подлежит рассмотрению Шестым апелляционным административным судом как судом первой инстанции.
Коллегия судей отказала полностью в удовлетворении административного иска кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко. По содержанию ч. 1 ст. 58 ЗУ "О выборах Президента Украины", к предвыборной агитации следует относить любую деятельность, целью осуществления которой является побуждение избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины.
Поскольку, возлагая на СМИ обязанность обеспечивать освещение рабочих поездок Президента Украины по стране (ЗУ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации"), законодатель не установил конкретного способа такого освещения, оставив это на усмотрение СМИ. То есть аудиовизуальные средства массовой информации вправе самостоятельно выбирать способы освещение рабочей поездки Президента Украины, в частности, в форме прямой трансляции, репортажа и тому подобное.
Все поменяется, когда Петя слезет с главной табуретки, у него больше не будет иммунитета главы страны.
Госпади ты бы ботоксная ныла про "другие средства" Совесть есть воровка?? Ты ж по деклараци тупо БОМЖиха живущая на ЗП депутата - полностью зубожилая. За дураков всех держишь? тебе ли петь про "другие средства"?? А ты на какие "другие средства " рекламой засрала даже Ютуб, не говоря про всё остальное? На ЗП депутат всё тянешь зубажилая???
Правосуддя. Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.
Мы симпатизируем украинцам, - сказали в Брюсселе, - но нам надоели ваши политики, которым нельзя верить и с которыми никто не хочет иметь дело. Никто уже не верит никому из Украины. Имидж страны такой, что вашему руководству не хватает честности - и с этим вашей стране еще долго придется жить", -
новый глава Украины: должен сказать "Я сделаю все для обеспечения права частной собственности и устранения влияния государства на бизнес и инвесторов. Я гарантирую, что государство и правоохранительные органы прекратят вмешательство в бизнес, а политические и лоббистские группы больше не будут использовать власть для личного обогащения".
И что лидер через многословие только скрывает свою неготовность к таким шагам - а значит и доверия не будет", - подчеркнул дипломат. (С)
"Петр Порошенко произносил речь именно как Президент Украины, а не кандидат на указанный пост. Кроме того, подчеркнул, что упомянутое выступление не содержало призывы к избирателям голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины. Во время выступления не обсуждалась предвыборная программа ни одного из кандидатов.
Источник:https://censor.net.ua/n3112993"
К слову, Оноре де Бальзак (еже ли в вообще в курсе, кто это такой) родился 18 августа 1850 года.
У жули методи чисто как у кцпов - обвинить кого то в том что сами делают)
https://twitter.com/baraban088/status/1098321046393024513
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https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117276/posobnichestvo--vlast-ukrainy-paskudstvo-trusost-pozor-i-predatelstvo--podrobnosti-vydachi-timura-tumgoeva-bande-fsb-video.shtml
А то такое впечатление, что Лолита на них - юля😀😀😀😀ну нельзя же до такой степени бабушке из себя школьницу изображать. Надо стареть красиво
"Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до США отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч». «Глибоко зворушений і для мене велика честь отримати відзнаку «Міжнародний державний діяч». Я вважаю це визнанням наших спільних зусиль. Я вважаю це визнанням прогресу, який ми зробили як українська нація. Я вважаю це символом єдності та солідарності з Україною з боку американського народу, Конгресу та Адміністрації», - зазначив Глава держави". https://www.president.gov.ua/news/ce-viznannya-progresu-yakij-zrobili-*********-prezident-u-fi-53330