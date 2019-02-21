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 Политика Украины
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 Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко относительно агитации

20 февраля 2019 г. коллегия судей Шестого апелляционного административного суда в составе судьи-докладчика Анатолия Степанюка, судей Людмилы Губской и Оксаны Эпель рассмотрела административное дело № 855/49/19 по иску кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко к кандидату на пост Президента Украины Петра Порошенко.

Исковые требования касались признании противоправными действий кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко по проведению предвыборной агитации и установлению факта использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда, при финансировании предвыборной агитации, говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ.

По мнению истца, выступая 14 февраля 2019 г. в городе Харькове по случаю восемьдесят пятой годовщины со дня основания акционерного общества "Турбоатом" ответчик осуществлял агитацию за себя как кандидата на пост Президента Украины путем оглашения дальнейших целей и отдельных тезисов своей предвыборной программы.

Представитель ответчика свою позицию обосновал тем, что рабочая поездка Петра Порошенко в Харьковскую область как действующего Президента Украины была запланирована заранее. Во время своего выступления 14 февраля 2019 г. Петр Порошенко произносил речь именно как Президент Украины, а не кандидат на указанный пост. Кроме того, подчеркнул, что упомянутое выступление не содержало призывы к избирателям голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины. Во время выступления не обсуждалась предвыборная программа ни одного из кандидатов.

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Этот спор возник относительно правоотношений, связанных с избирательным процессом, и в соответствии со ст.ст. 20, 277 КАС Украины относится к компетенции административных судов и подлежит рассмотрению Шестым апелляционным административным судом как судом первой инстанции.

Коллегия судей отказала полностью в удовлетворении административного иска кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко. По содержанию ч. 1 ст. 58 ЗУ "О выборах Президента Украины", к предвыборной агитации следует относить любую деятельность, целью осуществления которой является побуждение избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины.

Поскольку, возлагая на СМИ обязанность обеспечивать освещение рабочих поездок Президента Украины по стране (ЗУ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации"), законодатель не установил конкретного способа такого освещения, оставив это на усмотрение СМИ. То есть аудиовизуальные средства массовой информации вправе самостоятельно выбирать способы освещение рабочей поездки Президента Украины, в частности, в форме прямой трансляции, репортажа и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3112993
 
   
 Топ комментарии
 
Президент завжди поза підозрою, допоки не опиняється у Ростові.
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"Акела опять промахнулась", подумали сегодня в штабе "Матькивщины", разочарованно глядя на пенсионерку бабу Йулю..
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установлению факта использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда Источник: https://censor.net.ua/n3112993

Госпади ты бы ботоксная ныла про "другие средства" Совесть есть воровка?? Ты ж по деклараци тупо БОМЖиха живущая на ЗП депутата - полностью зубожилая. За дураков всех держишь? тебе ли петь про "другие средства"?? А ты на какие "другие средства " рекламой засрала даже Ютуб, не говоря про всё остальное? На ЗП депутат всё тянешь зубажилая???
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баба юля в истерике!!! третья ходка не за горами))) надеюсь, теперь пожизненно!))))
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Это твой шоколадный бох в истерике. Не знает куда чемоданы паковать. Ростов - занято, Испания - выдадут, остается валить куда - нибудь на Мальдивы, Петром-инкогнито. Там островов много, может где нибудь потеряется.
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Прям пипец в панике, ездит по международным форумам, мокает кацапов мордой в гавно, пока все меморандумное шобло пытается очередной фейк вкинуть на него. Хотя кому я рассказую, опять одноклеточные налетели Василь Васильев, Максим Максимов, Сидор Сидоров. Вы алени там хоть систему опознавания иногда меняйте - палитесь
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Так не напрягайся, зачем отвечаешь, или на рошенку заработать надо?
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Та что-то он спокойно разъезжает по Европам и с какого переляку ему истереть? Он был в шоколаде до президентства, в шоколаде будет даже если не изберут.
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А вы назовите хоть одного президента ЛЮБОЙ страны, который не мог бы выехать на международную встречу. Вон даже Ыныч и тот ездил к Трампу.
Все поменяется, когда Петя слезет с главной табуретки, у него больше не будет иммунитета главы страны.
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крав, краде, і буде красти!! Соя зашкварюється, але продовжує лизати шоколадну дупу)))
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Президент завжди поза підозрою, допоки не опиняється у Ростові.
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И кто его выгонит такие как вы? Лаптей сначала выгоните из Украины.Только на Цензоре как под копирку с лаптеногими щёки дуете на клаве.Врага нашли.
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Василь Довганенко 7230397a а ты какого хрена вместе со своим паханом в ростов не уехал?))
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значит у диабетика рыло таки в пуху, подкупает людей
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Бу-га-га-га-га!
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установлению факта использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда Источник: https://censor.net.ua/n3112993

Госпади ты бы ботоксная ныла про "другие средства" Совесть есть воровка?? Ты ж по деклараци тупо БОМЖиха живущая на ЗП депутата - полностью зубожилая. За дураков всех держишь? тебе ли петь про "другие средства"?? А ты на какие "другие средства " рекламой засрала даже Ютуб, не говоря про всё остальное? На ЗП депутат всё тянешь зубажилая???
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А окуляри по всій Україні від люлі роздають, це не порушення?!?!?!?!?!?!? От Гнида люля!!!!!!!
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Суд ? С каких это пор в Украине появился суд ? Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко относительно агитации - Цензор.НЕТ 7678
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Так был бы в Украине суд вся эта шобла Порошенок и Тимошенок давно бы сидела в тюряге. ВонЯ бы щас в Качановке была , а не позовы в суд подавала, а рядом бы в камере сидел Порошенка.
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Нет,не лучше и не хуже ,совершенно такой-же.
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Основні реформи, якими особисто я задоволений і які найбільш помітні для мене: це децентралізація та медреформа.
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А я перед новым годом видел на youtube непредвыборную рекламу Тимошенко о газе в 2 раза дешевле и я не искал ролики с непредвыборной рекламой, а смотрел ролики - приколы с домашними животными, а непредвыборная реклама была сбоку, над списком роликов по теме...
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"Акела опять промахнулась", подумали сегодня в штабе "Матькивщины", разочарованно глядя на пенсионерку бабу Йулю..
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Больших ********#ей чем у хозяина Зетермоса сложно найти
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Соєві суди захищают потроха від усіх. Сенс судової реформи парашенка
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А Тимошенковские будут сажать всех только за то, что они откроют рот против неё?
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Втручання парашенка в судову гілку влади є узурпацією влади:
Правосуддя. Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.
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Докажи, что случай имел место, а не распускай слухи.
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Не, если бы Юля суд выиграла, то было бы все справедливо. Все ж относительно Суд відмовив у задоволенні позову Тимошенко до Порошенка щодо агітації - Цензор.НЕТ 2027
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Суд доведе, а потрох сяде з повною конфіскацією! А плітки - прерогатива соєвої пошесті
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Тогда зачем ты фантазируешь, если у тебя нет доказательств? :D
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Юля втрачає рейтинг...хоч в судах засвічується. Ну це їй не вперше....справ багато було...Перемог тільки бракувало.
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Після брехунця, Уже не верим ни одному политику: чего ждет Европа от Украины
Мы симпатизируем украинцам, - сказали в Брюсселе, - но нам надоели ваши политики, которым нельзя верить и с которыми никто не хочет иметь дело. Никто уже не верит никому из Украины. Имидж страны такой, что вашему руководству не хватает честности - и с этим вашей стране еще долго придется жить", -
новый глава Украины: должен сказать "Я сделаю все для обеспечения права частной собственности и устранения влияния государства на бизнес и инвесторов. Я гарантирую, что государство и правоохранительные органы прекратят вмешательство в бизнес, а политические и лоббистские группы больше не будут использовать власть для личного обогащения".
И что лидер через многословие только скрывает свою неготовность к таким шагам - а значит и доверия не будет", - подчеркнул дипломат. (С)
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Точно, паРаша ТВ всегда находит "ведущих" политиков, которые расскажут всю "правду" про Украину...
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Ты чего так возбудился ? Люби свою страну (немного времени осталось ) , люби свой язык ( не думаю , что успеешь выучить ) .
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Люби Лахту, она тебе всегда подскажет самую животрепещущую темe, даже если она не касается темы статьи...
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Так ведь Туск сейчас - порохобот, т.к. сказал о высоком рейтинге Порошенко, а значит никто не доверяет, т.к. порохоботы врут...
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Подчеркнул ноунейм дипломат, какой надежный источник
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https://apostrophe.ua/news/politics/2019-02-21/uzhe-ne-verim-ni-odnomu-politiku-istochnik-rasskazal-chego-zhdet-evropa-ot-ukrainy/154999
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Постоянному гостю каналов 112 и Newsone какой то источник в европе сказал, а то что сказал Туск то фигня он не договорил. Убедительно че.
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Сам віриш в те, що написав? Обіцяють зараз всі крім двох кандидатів.
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если отказал суд - суд соучастник и поделник обвиняемого...отказ- признание вины,Правда не ведает ,что такое отказ
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Опровергни и разгроми со всем комиссарским задором это:

"Петр Порошенко произносил речь именно как Президент Украины, а не кандидат на указанный пост. Кроме того, подчеркнул, что упомянутое выступление не содержало призывы к избирателям голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины. Во время выступления не обсуждалась предвыборная программа ни одного из кандидатов.
Источник:https://censor.net.ua/n3112993"
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Старуха - колясочница с прокаченной соской облепила своей бигМордой всю Украину, как навозные мухи сахар. ОТКУДА у нищей бабули бабло на ТАКОЕ количество рекламы (даже тут, на цензоре) и дорогую пластику с ботоксом?
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а старий зольдат залил форум своими испражнениями Суд відмовив у задоволенні позову Тимошенко до Порошенка щодо агітації - Цензор.НЕТ 5355
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Исковые требования касались признании противоправными действий кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко по проведению предвыборной агитации и установлению факта использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда, при финансировании предвыборной агитации Источник: https://censor.net.ua/n3112993
У жули методи чисто как у кцпов - обвинить кого то в том что сами делают)
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Вот чего они грызутся между собой, 2 и 3 место не призовое.
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Угроза одна - Тимошенко. На клоуна в презах всем бандитам пох. Мешать не будет.
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Это для тебя не призовое, а у них политическое преследование конкурента и "заслуженный" отдых.
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Тимошенко та її любителі "Нового курсу":

https://twitter.com/baraban088/status/1098321046393024513

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Помаранчеві павучки влаштували "гризню в банці". Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко относительно агитации - Цензор.НЕТ 2770
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Петру ляксеичу очень нравиться соседняя северная модель государства.Будет к ней стремиться, другого варианта удержать корыто с кормухой у него нет))))

©
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. Власть Украины: Паскудство, трусость, позор и предательство. Подробности выдачи Тимура Тумгоева банде ФСБ ВИДЕО
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117276/posobnichestvo--vlast-ukrainy-paskudstvo-trusost-pozor-i-predatelstvo--podrobnosti-vydachi-timura-tumgoeva-bande-fsb-video.shtml
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Цензор. Давайте более официальные фотографии Юлии Владимировны

А то такое впечатление, что Лолита на них - юля😀😀😀😀ну нельзя же до такой степени бабушке из себя школьницу изображать. Надо стареть красиво
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Конечно голосуй, главное не забывай о медпрепаратах, принимай вовремя, чтобы покращення было видно.
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Однозначно победит Порошенко. И все движения и траты денег, что личных, что государственных напрасны. Так, для успокоения народа.
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Жулька, подавай новий позов про протиправну агітацію Порошенка в США.

"Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до США отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч». «Глибоко зворушений і для мене велика честь отримати відзнаку «Міжнародний державний діяч». Я вважаю це визнанням наших спільних зусиль. Я вважаю це визнанням прогресу, який ми зробили як українська нація. Я вважаю це символом єдності та солідарності з Україною з боку американського народу, Конгресу та Адміністрації», - зазначив Глава держави". https://www.president.gov.ua/news/ce-viznannya-progresu-yakij-zrobili-*********-prezident-u-fi-53330
Суд відмовив у задоволенні позову Тимошенко до Порошенка щодо агітації - Цензор.НЕТ 9568
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соєві клоуни))) Домовтесь, щоб мальдівське чудо отримало значок скаутів Пенсильваніі і подайте це як черову потужну реформу)))
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а ктото ожидал? Это просто была провокация.
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Цілком логічне і об'єктивне рішення суду. А от кляузниці вже потрібно думати чи то тікати за порєбрік, чи то сухарі сушити.. Тут вже без варіантів..😃😃😃
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко относительно агитации
 
 
 
 
 
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