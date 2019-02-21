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 Политика Украины, Общество
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 В деле о создании "избирательной пирамиды" пока никто не задержан, - СБУ

Задержанных в ходе расследования дела о создании в ряде регионов Украины "избирательной пирамиды" пока нет, над этим вопросом работают Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"В этот момент следователи ГРБ и прокуратуры решают эти вопросы", - сказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Во время обысков уже изъяты десятки тысяч долларов, отчетные документы, расписки о вручении средств, другие материалы, которые подтверждают противоправную деятельность", - сообщил он.

На уточняющий вопрос, прекращена ли деятельность "избирательной пирамиды", Кононенко сказал: "По крайней мере, на сегодняшний день она локализована, и необходимо провести кропотливую работу, допрашивая старших по избирательным участкам.

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Они будут давать показания, что им платили, когда, какую работу и в пользу какого кандидата они работали".

Ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.

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Позже Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Как стало известно "Прямому" из собственных источников, организатором срыва президентских выборов является депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан.

В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту избирательную пирамиду народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

Источник: https://censor.net.ua/n3112991
 
 
 Топ комментарии
 
В АП. Это ж ручной канал,типа пятого пэциного. А кто ж его владелец? А бывший рыг макеенко. Прекрасная компания для поддержки петруччо.
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СБУ это увы не спецслужба Украины а бригада прислуживающая власти и прикрывающая их тёмные делишки .
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петя в очередной раз обосрался))) чудит не по детски В деле о создании "избирательной пирамиды" пока никто не задержан, - СБУ - Цензор.НЕТ 1050
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В рамках концепции в Беларуси планируется построить три угольные станции мощностью около 800-850 МВт, которые разместятся в Брестской, Гродненской и Гомельской областях.

Предусмотрен ряд мероприятий по организации альтернативных поставок энергоресурсов из различных регионов мира, в том числе из каспийского региона, Ирана, Венесуэлы, а также использование портов на Черном и Балтийском морях.

для завоза в беларусь угля В деле о создании "избирательной пирамиды" пока никто не задержан, - СБУ - Цензор.НЕТ 4249
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Комментарий плокуЛОЛа: нам пока заявлений не поступало.
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Чому мама цього югонера вчасно не перервала вагітність?
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..."стало известно "Прямому" из собственных источников" Источник: https://censor.net.ua/n3112991

А які в Прямого джерела?
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В АП. Это ж ручной канал,типа пятого пэциного. А кто ж его владелец? А бывший рыг макеенко. Прекрасная компания для поддержки петруччо.
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Очевидно, что за порошенко топят не только прямый и пятый каналы. Ньюз ван и 112 , которые как известно приобрёл медведчук, постоянно показывают стримы со встреч порошенко, показывают Марину порошенко . И тд. Время якобы оппозиционности прошло. Ну, как мы все понимаем,»приличные люди»- бывшие рыги всегда договорятся на объединяющем их моменте - лишьбынеюля.
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На вбивць НЕбесної сотні передайте матеріали у суд.
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им некогда ерундой заниматся- жатва началась
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Ну надо подождать комментарий Батькивщины,а то пока только одна сторона эфир будоражит пирамидами
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Это ж надо такое придумать "избирательная пирамида"!
Жду "избирательную юлу"
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Ось звідки взялися рейтинги деяких кандидатів В деле о создании "избирательной пирамиды" пока никто не задержан, - СБУ - Цензор.НЕТ 9959
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Да угомонись уже. Иди с карточки деньги сними да кофейку попей.
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с карточки?!. .кофейку попить?!.. да я тебя, чудака, могу на работу в свой офис принять охранником с з/п 15 000 грн, а если будешь толковым, то еще и премию выплачу..
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У завхоза твоего офиса есть в обязанностях прием на работу? Думаю,вряд ли. Ты можешь разве что порекомендовать.😊
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Юрик должен собрать 500 томов за пять лет . Адский труд .
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Не понятно, почему этими делами занимается СБУ И ГБР, а не МВД, как обещал Аваков?
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СБУ это увы не спецслужба Украины а бригада прислуживающая власти и прикрывающая их тёмные делишки .
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петя в очередной раз обосрался))) чудит не по детски
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Похоже, пора с коляски паутину снимать.
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Тот случай когда кучерявьій сам подставил свою голову косе
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главное сделать высер по петиному каналу, а потом в кусты, от мерзкая власть
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Верным путем идешь Петя, прямо в Ростов, правда там уже есть один "легитивный".
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Скоро грохнет заявление Леди Ю, которое будет разослано всем послам Запада. Просто ей нужно время, чтобы разобраться в подлостях В.Путина.
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"Вони свідчитимуть, що їм платили, коли, за яку роботу і на користь якого кандидата вони працювали".-сказав заступник глави СБУ Віктор Кононенко..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле о создании "избирательной пирамиды" пока никто не задержан, - СБУ
 
 
 
 
 
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