 Чем лучше отношения с Украиной, тем более безопасной является Польша, - Туск

Такое мнение высказал в эфире польского телеканала tvn24 президент Европейского Совета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня сложилось впечатление, что меня действительно слышат в Киеве, ведь они знают, что я их друг и очень решительный защитник Украины в Евросоюзе. ... Ведь я не сомневаюсь: будущее Украины - это также и будущее Польши, и в каком-то смысле всей Европы", - подчеркнул Туск.

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Он отметил, что большое количество друзей в Украине, как среди политиков, так и среди обычных людей, его понимают, и это ставит перед ним определенные обязательства.

По словам Туска, у него сложилось мнение, и оно не единичное в обществе, что "сегодня и польско-украинские отношения и некоторых европейских стран с Украиной являются хуже, чем должны быть".

"Некоторые европейские страны могут cебе позволить определенное отсутствие воображения, но это, без сомнения, не может делать Польша", - констатировал президент Евросовета.

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Туск отметил, что уже много лет он не меняет своей позиции, которая не имеет ничего общего с сентиментами: "Чем лучше отношения с Украиной, тем безопаснее Польша".