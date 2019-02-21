 Чем лучше отношения с Украиной, тем более безопасной является Польша, - Туск

Такое мнение высказал в эфире польского телеканала tvn24 президент Европейского Совета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня сложилось впечатление, что меня действительно слышат в Киеве, ведь они знают, что я их друг и очень решительный защитник Украины в Евросоюзе. ... Ведь я не сомневаюсь: будущее Украины - это также и будущее Польши, и в каком-то смысле всей Европы", - подчеркнул Туск.
Он отметил, что большое количество друзей в Украине, как среди политиков, так и среди обычных людей, его понимают, и это ставит перед ним определенные обязательства.
По словам Туска, у него сложилось мнение, и оно не единичное в обществе, что "сегодня и польско-украинские отношения и некоторых европейских стран с Украиной являются хуже, чем должны быть".
"Некоторые европейские страны могут cебе позволить определенное отсутствие воображения, но это, без сомнения, не может делать Польша", - констатировал президент Евросовета.
Туск отметил, что уже много лет он не меняет своей позиции, которая не имеет ничего общего с сентиментами: "Чем лучше отношения с Украиной, тем безопаснее Польша".
И да - конечно готов. Не просто ж так я год и 2 месяца там провёл. Надо будет - ещё буду
Всё равно Балто-Черноморскому Союзу быть и вы нам не помешаете, шавки монголоидные...
Я хочу жить сегодня в Украине хорошо, я хочу чтобы дети жили сегодня в Украине хорошо, мне твое завтра нахрен не надо-это к Пороху
Саммит группы Вышеградской четверки (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) планировался в Иерусалиме 19 февраля. Теперь, после отказа Польши, он по форме превратится в нечто более низкое по рангу - просто встречи израильского премьера Биньямина Нетаньяху с европейскими коллегами.
Демарш Моравецкого связан с деликатным вопросом толкования истории Холокоста. Больше года назад правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) приняла закон, запрещающий возлагать - даже просто на словах - на поляков коллективную ответственность за уничтожение евреев нацистами, а именно это - возложение коллективной ответственности - Моравецкий услышал в словах, сказанных в последние дни сначала Биньямином Нетаньяху, а затем новым министром иностранных дел Исраэлем Кацем.
В прошлом году Польша под давлением Израиля и мировой еврейской диаспоры подкорректировала возмутивший евреев закон, после чего Моравецкий и Нетаньяху выступили с совместным примирительным заявлением.
Нынешний новый виток ссоры начался с того, что Нетаньяху на прошлой неделе, будучи в Варшаве на международной конференции по Ближнему Востоку, на вопрос израильских журналистов о польском законе ответил, что поляки участвовали в уничтожении евреев во время Второй мировой, и он не знает ни одного случая привлечения к ответственности за заявления об этом.
Израильская газета Jerusalem Post вначале вставила в цитату Нетаньяху слова "польская нация".
Для поляков это важно, поскольку закон запрещает обвинять в соучастии в Холокосте не отдельных людей, а именно польскую нацию или польское государство - то есть говорить о коллективной ответственности.
Премьер-министр Моравецкий в ответ пригрозил отменить визит в Израиль и послать вместо себя министра иностранных дел, но газета вскоре объявила, что это была ошибка цитирования, и Нетаньяху говорил об отдельных поляках, а не о нации. Канцелярия премьер-министра Израиля также опубликовала заявление о том, что "Нетаньяху говорил о поляках, а не о польском народе или Польше как стране".
Казалось, все разъяснилось, и конфликт вот-вот будет погашен.Министр Кац окончательно разозлил Варшаву
Но в воскресенье только что назначенный и.о. министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац произнес куда более резкие слова о поляках и Холокосте.
"Я - сын выживших в Холокосте. Мы никогда не простим и никогда не забудем. И многие поляки сотрудничали с нацистами. Шамир (покойный премьер-министр Израила Ицхак Шамир - прим. Би-би-си) говорил, что каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери. Никто не смеет указывать нам, что нам говорить и как чтить память своих мертвых", - заявил Кац в телеинтервью.
В итоге Матеуш Моравецкий в понедельник объявил, что от Польши на саммит в Израиле не поедет вообще никто. Image caption Исраэль Кац, только заступив на пост главы МИД, тут же несколько испортил внешнеполитические планы премьер-министра Нетаньяху
"Я принял это решение, потому что слова, которые употребил новоназначенный министр иностранных дел господин Кац, неприемлемы. Они неприемлемы не только в дипломатии - для меня они вообще совершенно неприемлемы в публичной сфере. Польский народ наряду с евреями и цыганами сильнее всего пострадал во время Второй мировой войны", - заявил в понедельник днем Моравецкий. Чуть раньше он назвал заявление Каца "расистским".
Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон сообщил, что в результате отказа Польши полноценного саммита Израиль-V4 (Вышеградская четверка) не будет, а просто трое гостей встретятся с Нетаньяху.
Пресс-секретарь правительства Словакии Патриция Мацикова объявила, что теперь саммит Израиль-V4 переносится и пройдет позже в этом году. Словакия сейчас председательствует в Вышеградской группе.
"Премьер-министры Словакии, Чехии и Венгрии используют визит для двусторонних встреч с премьер-министром Израиля Нетаньяху, а также для трехсторонней встречи", - добавила Мацикова.
Нетаньяху в последние годы последовательно укрепляет дружбу с европейскими правыми - они нашли друг в друге союзников в противостоянии левым либералам Евросоюза.
Первый саммит Нетаньяху с восточноевропейскими лидерами прошел летом 2017 года в Будапеште, второй должен был пройти через год, но несколько раз откладывался. Впрочем, в промежутке руководители Израиля и стран Вышеграда несколько раз встречались на двусторонней основе.https://www.bbc.com/russian/news-47282827
Потому и уровень жизни другой, и уважение в Европе.
Можно представить, чтобы руководство Польши брало кредиты МВФ,
тырило их, и вешало на польский народ ?