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 Политика Украины
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 СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Служба безопасности заявляет, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом на брифинге 21 февраля сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), 3 координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за 2 области) и подчиненного им низового звена полевиков", - сказал он.

Он добавил, что в связи с этим 21 февраля СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации "в значительной части регионов нашего государства проводит более 30 обысков".

"Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни у одной политической силы никакие обыски не проводятся", - сказал Кононенко.

Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТО

По словам Кононенко, следственные действия в рамках производства призваны "задокументировать создание так называемых "избирательных пирамид" и не допустить их использования во время выборов".

По данным представителя СБУ, в преступную организацию входят и играют ведущую роль граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".

"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде "руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны", - сказал Кононенко.

Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести "соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей".

Кононенко добавил, что платили за такую ​​деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.

"Использовалась грязная наличка, которая обналичивалась при содействии правоохранительных органов", - подытожил представитель СБУ.

Как стало известно "Прямому" из собственных источников, организатором срыва президентских выборов является депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан.

...
В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту избирательную пирамиду народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 01
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 02
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 03
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 04
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 05
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 06
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 07
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 08
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 09
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 10
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 11

Напомним, ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко. 

Источник: https://censor.net.ua/n3112984
 
   
 Топ комментарии
 
Тепер стала зрозуміла активізація юлеботів на Цензорі.
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Совсем рошен оскотинился.
Типичный прием бандюка. Совершить преступление, а потом свалить всё на невиновного. Желательно политического оппонента.
Один почерк, что в деле Ганзюк, что здесь
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Що ж ви такі сякі Юльку грабуєте, голоси в неї забираєте, нажиті найчеснішим шляхом. СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана - Цензор.НЕТ 3270
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"Суды изберёт народ" , а плохишы добровольно сядут на нары, ну а трудящиеся будут уплетать колбасу из олигархов...😂
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Оце особливо і лякає в бабЮ: створить нову народну конституцію. Народні республіки, народних мерів ми вже проходили, тепер нова народна конституція.
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Иерархическую организацию избирательньіх штабов єти беспредельщики назьівают "избирательной пирамидой"? Что єто за термин такой? Из какого кодекса? У диабета от нерадужньіх перспектив сахар поднялся? И єто при том, что мародер по своей сетке раздает "членам командьі" пластиковьіе карточки с баблом на них.
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Де роздають, поділися секретом. Можна брати по одній карточці в руки чи і на жінку можна?
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пусть следующий президент ставит ее генпрокурором...там все равно юридического образования не требуется...
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Вана бреше більше за Луцика. То буде занадто.
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"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды..., которые должны были обеспечить необходимое количество голосов". Источник:https://censor.net.ua/n3112984
Ну, это просто умора! За кого вы держите украинцев? И как же эта "пирамида обеспечит голоса" при тотальном большинстве соевой ботвы в избиркомах снизу до верху, полный доступ их к невостребованным бюллетеням плюс шобла наблюдателей от десятков технических кандидатов Банковой? Или кто-то сомневается, что больше половины списка кандидатов организованы за соевое бабло?
И эти люди говорят, что Зеленский клоун )))
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Ахаха, більш тупішого висеру від творців Міхо - агент кремля, годі й було чекати.
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Щось мене це зовсім не здивувало... Де Жулька, там - обман, брехня, підкуп, злочини.
Маю надію ще побачити бомжиху Жульку Аблігацію на її постійному місці проживання на Харківщині.

Молодці хлопці ! 😃😃😃
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Т.е. люди в палатках БПП или Ляшка стоят за бесплатно, палатки они пошили сами и газеты которые раздают тоже напечатали сами. Платят агитаторам выходит только в БЮТ.

СБУ викрила "виборчу піраміду" під керівництвом нардепа від "Батьківщини" Богдана - Цензор.НЕТ 784
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А ви зверніться з відповідною заявою в компетентні органи. Вас уважно вислухають.😃
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Мне слушатели не нужны.
Если б это интересовало правоохранительные органы, они б не могли не заметить десятки абсолютно одинаковых палаток на каждой улице, которые небайдужи граждане естественно сшили сами но все как то так вышли абсолютно одинаковыми. СБУ викрила "виборчу піраміду" під керівництвом нардепа від "Батьківщини" Богдана - Цензор.НЕТ 2025 Ведь платит агитаторам и наблюдателям только БЮТ же.
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Цікава й особистість керівника піраміди-Руслан Богдан-рекет,педофілія,газові схеми,депутат БЮТ.
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то чого Юга його досі його не посадив за перераховані вами злочини?
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"Нє пойман, но вор". У нас багато таких. Колись був в БЮТ депутат Лозовий так йому за вбивство селянина юлєботи вимагали дати героя України, бо він голими руками небезпечного злочинця зловив. Добре, що це нахабство не пройшло. Був ще депутат Портнов, друг Медведчука і права рука бабЮ. Це він кромсав конституцію України. Чи не з ним бабЮ планує прийняти нову народну конституцію?
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Вот вам работа спецуры РФ, котору нанял Порошенко. С этими политтехнологами, можно убедить электорат в чем угодно. И чем наглее будет ложь, тем больше в нее поверят.
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Вы верите что за этот бигборд не заплачено ?
Или верите в то что по всей стране люди в палатках БПП, Ляшка, Бойка, Гриценка стоят бесплатно, и палатки пошили сами ?
Тогда эта статья и эта сенсация рассчитана на таких как Вы.
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Это общие фразы, я к тому что если человек идиот-то это надолго с Йулей или без он идиот. Вам завтра скажут что снег выпал потому что Йуля так сделала и Вы будите в бешенстве это обсуждать и критиковать.
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Це як індикатор IQ < 80 .
Бо хто вірить що подібні дешеві трюки з залученням продажних СБУшників і прокуВОРов можна щось змінити в симпатіях виборців, у того IQ як у имбицила !

Краще вірити порохоботам в сокральний адмінресурс й мережі купівлі виборців !
Це хоча б щось на рівні reality but not from the world of virual dreams & pink snot !
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Скільки отримав організатор цього бігборда?
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А у Тимошенко они бесплатные? Я тоже, например, надеюсь, что эта мадам в очередной раз не станет президентом.
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Майже 1400 співробітників СБ в Криму перейшли на сторону окупанта і служать йому вірою і правдою ,а це багато не мало 90% . Це все що потрібно знати про"перевіряльників" .
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все штабы работают по этой схеме любого можно привлечь никто не будет работать на этих бесплатно разница только в оплате труда . удобная штука в случае чего можно результаты выборов оспорить в печерском суде и отменить .
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ОПГ "Европа". Активные члены - Валера Дубиль и Серега Варавский. Дубиль - на данный момент Народный Депутат от партии ВО "Батькивщина". Варнавский - депутат от ВО "Батькивщина" в Киевсовете.
Бандиты всегда рядом с Ю. Тимошенко. Так было всегда. А если она станет Президентом, так уголовники всех мастей будут праздновать неделют акое событие, а потом к нам ломанутся воры в законе со всех просторов бывшего Советского Союза.
Ведь не зря Ю. Тимошенко блокировала принятие Закона "О статусе вора в законе".
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Чому генплокулол їх не посадив? Він хабарник чи ви брехун?
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Хотів би я подивитися, як Порошенко скакає по пеньках чи бігає 400метрівку.
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Моя двоюрідна племінниця була великою прихильницею Юлі.
Але ось зателефонувала мені каже, що переконали нарешті .

Раз таку тупізна женуть СБУшники й прокурори - петіни холуї .
Чим тупіший наїзди, тим для думаючих людей очевидним є той фак, що влада тримає народ за тупе бидло, раз розраховує за рахунок подібних дешевих трюків (і вже після аналогічних трюків Ібуковіча) якось змінити думку народу !
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Какого полит. палаток, агитаторов ?
Это было всегда и есть сейчас, причем не знаю как у Вас, но у нас в городе их полно всяких понятно, что все там работают далеко не за спасибо. Только почему в БЮТ это стала "избирательная пирамида" а в БПП или Ляшка нет непонятно.
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александр не кривите душой не было бы обращения тимошенко в суд о подкупе избирателей бпп не было бы и этого заявления от кононенко . на месте бпп я бы не лез в это дерьмо ибо народ всегда не любит власть особенно такую тупую как эта .
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Як що победить не Порошенко .
То Путін нападе.
Так Путін і сказав...
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Предлагаю СБУ копнуть глубже, более чем уверен что БЮТ как и другие кандидаты платят также владельцам бигбордов. Ведь они не пэтя, их рекламу никто бесплатно размещать не будет, и дело тут вовсе не в пропэтинской позиции рекламных фирм. СБУ викрила "виборчу піраміду" під керівництвом нардепа від "Батьківщини" Богдана - Цензор.НЕТ 1003
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такого бардака не было ни при одном президенте это лишний раз доказывает что страну надо спасать от этой власти
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Согласен, сейчас на росии полный беспредел! Путин должен быть повешен как ***** на красной площади.
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Ну, наконец-то, сбу начала работать. Это гебнявое болото, надо было давно высушить. Там еще и боты есть, на зарплате у путлеровской подстилки. Денег на это, запутинцы, не жалеют.
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А в палатках БПП за бесплатно стоят ?
Даже если за бесплатно, как так вышло, что эти небайдужи люды, умудрились пошить абсолютно одинаковые палатки ?
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Шо начали выпускать рошенки сосательные заряженные грассом ?
Или такой эффект дает только экстази ?!
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І шо,післязавтра сусід "рошенка"в Умань по зарплату їде.А що для когось відкриття що всі і скрізь агітатори за зарплату працюють,і що все це структиризоване,є начальники і підлеглі, невже СБУ лишень на 28 році незалежності про це дізналося?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ
 
 
 
 
 
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