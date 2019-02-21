 СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом на брифинге 21 февраля сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), 3 координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за 2 области) и подчиненного им низового звена полевиков", - сказал он.
Он добавил, что в связи с этим 21 февраля СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации "в значительной части регионов нашего государства проводит более 30 обысков".
"Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни у одной политической силы никакие обыски не проводятся", - сказал Кононенко.
Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.
По словам Кононенко, следственные действия в рамках производства призваны "задокументировать создание так называемых "избирательных пирамид" и не допустить их использования во время выборов".
По данным представителя СБУ, в преступную организацию входят и играют ведущую роль граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".
"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде "руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны", - сказал Кононенко.
Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести "соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей".
Кононенко добавил, что платили за такую деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.
"Использовалась грязная наличка, которая обналичивалась при содействии правоохранительных органов", - подытожил представитель СБУ.
Как стало известно "Прямому" из собственных источников, организатором срыва президентских выборов является депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан.
Напомним, ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.
Ну, это просто умора! За кого вы держите украинцев? И как же эта "пирамида обеспечит голоса" при тотальном большинстве соевой ботвы в избиркомах снизу до верху, полный доступ их к невостребованным бюллетеням плюс шобла наблюдателей от десятков технических кандидатов Банковой? Или кто-то сомневается, что больше половины списка кандидатов организованы за соевое бабло?
И эти люди говорят, что Зеленский клоун )))
Маю надію ще побачити бомжиху Жульку Аблігацію на її постійному місці проживання на Харківщині.
Молодці хлопці ! 😃😃😃
Если б это интересовало правоохранительные органы, они б не могли не заметить десятки абсолютно одинаковых палаток на каждой улице, которые небайдужи граждане естественно сшили сами но все как то так вышли абсолютно одинаковыми. Ведь платит агитаторам и наблюдателям только БЮТ же.
Или верите в то что по всей стране люди в палатках БПП, Ляшка, Бойка, Гриценка стоят бесплатно, и палатки пошили сами ?
Тогда эта статья и эта сенсация рассчитана на таких как Вы.
Бо хто вірить що подібні дешеві трюки з залученням продажних СБУшників і прокуВОРов можна щось змінити в симпатіях виборців, у того IQ як у имбицила !
Краще вірити порохоботам в сокральний адмінресурс й мережі купівлі виборців !
Це хоча б щось на рівні reality but not from the world of virual dreams & pink snot !
Бандиты всегда рядом с Ю. Тимошенко. Так было всегда. А если она станет Президентом, так уголовники всех мастей будут праздновать неделют акое событие, а потом к нам ломанутся воры в законе со всех просторов бывшего Советского Союза.
Ведь не зря Ю. Тимошенко блокировала принятие Закона "О статусе вора в законе".
Але ось зателефонувала мені каже, що переконали нарешті .
Раз таку тупізна женуть СБУшники й прокурори - петіни холуї .
Чим тупіший наїзди, тим для думаючих людей очевидним є той фак, що влада тримає народ за тупе бидло, раз розраховує за рахунок подібних дешевих трюків (і вже після аналогічних трюків Ібуковіча) якось змінити думку народу !
Это было всегда и есть сейчас, причем не знаю как у Вас, но у нас в городе их полно всяких понятно, что все там работают далеко не за спасибо. Только почему в БЮТ это стала "избирательная пирамида" а в БПП или Ляшка нет непонятно.
То Путін нападе.
Так Путін і сказав...
Даже если за бесплатно, как так вышло, что эти небайдужи люды, умудрились пошить абсолютно одинаковые палатки ?
Или такой эффект дает только экстази ?!