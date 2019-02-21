 Украина готова в кратчайшие сроки провести обмен в формате 25х25, - Денисова

Об этом говорится в обращении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к российской коллеге Татьяне Москальковой, написала украинский омбудсмен в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, призвала содействовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ. Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки", - отметила Денисова.

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Она также подтвердила готовность украинской стороны обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, для посещения Москальковой задержанных граждан РФ при условии синхронного доступа Денисовой к заключенным гражданам Украины в РФ и на Крымском полуострове.

Кроме того, украинский омбудсмен выразила решительный протест по поводу совместного посещения уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и Ниной Карпачевой раненых украинских военнопленных.

В этой связи Денисова отметила, что на протяжении длительного времени неоднократно обращалась к Москальковой с просьбой предоставить ей разрешение на посещение задержанных моряков, однако ее проинформировали, что это решение "относится к компетенции ФСБ России и Федеральной службы исполнения наказаний России".

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"Вместе с тем, российской стороной были допущены к украинским морякам Нина Карпачева, которая в отличие от меня не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами", - отмечает омбудсмен.