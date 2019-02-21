 Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил доверенное лицо кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Виталий Рябцев.
"Утро началось с обысков. По личному поручению Юрия Луценко прокуроры инициировали получение судебных постановлений на обыски у сторонников "Батькивщины". Для этого Луценко вчера изменил состав группы прокуроров.
Я как доверенное лицо кандидата на 75 округе выехал на место событий. Сейчас будет прямая трансляция. На всякий случай заявляю. Запрещённых предметов у меня нет", - написал он.
Позже Рябцев добавил, что во время обысков изымали не только агитпродукцию "Батькивщины", но и личные вещи, и телефоны сотрудников штаба.
"Репрессии 37-й год. Началась репрессиий против активистов "Батькивщины". Отбирают личные вещи в т.ч. и членов семьи. На моих глазах у трехлетнего ребёнка отобрали телефон. Следователь ГБР изымает агитпродукцию Юлии Владимировны", - сообщил он
"Фактически правоохранительные органы работают на штаб действующего президента. Петр Алексеевич Вам нас не запугать", - добавил Рябцев.
В свою очередь, Александр Чубукин на своей странице в Facebook обнародовал видео, на котором видно людей, пришедших в одну из квартир, чтобы проводить следственные действия.
"В Запорожье проходят обыски в квартирах агитаторов штаба Батькивщины", - написал он.
Как сообщает Интерфакс-Украина, позднее замглавы СБУ Виктор Кононенко рассказал на брифинге в четверг в Киеве, что правоохранители проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.
По его словам, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.
Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.
В свою очередь интернет-изданию "Украинская правда", в Госбюро расследований подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области.
"Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили", - сообщили по телефону в пресс-службе ГБР.
В то же время там категорически отказались комментировать, по скольким адресам проходят обыски и связаны ли они как-то с "Батькивщиной" или Тимошенко.
О том, что обыски проводит именно ГБР, подтвердили и в полиции Запорожской области.
"Это проводит ГБР. Вопрос к ним. Я не могу комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе.
Це все правакація і палітичний тиск!
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали профсоюзных активистов, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня." (с)
Начинается беспредел против конкурентов барыги, Юрик отлично знает что без него он сядет опять.
Поэтому обосранной свинье Поросенко остается лишь бороться с Юлькой. За выход во второй тур. В ход пошли обычные приемы трусливого мошенника.