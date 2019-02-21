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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:выборы (21118) обыск (1240) Тимошенко (24132) штаб (1185) Запорожская область (646) Рябцев (1)

 Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил доверенное лицо кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Виталий Рябцев.

"Утро началось с обысков. По личному поручению Юрия Луценко прокуроры инициировали получение судебных постановлений на обыски у сторонников "Батькивщины". Для этого Луценко вчера изменил состав группы прокуроров.

Я как доверенное лицо кандидата на 75 округе выехал на место событий. Сейчас будет прямая трансляция. На всякий случай заявляю. Запрещённых предметов у меня нет", - написал он.

Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба Батькивщины в Запорожской области 01

Позже Рябцев добавил, что во время обысков изымали не только агитпродукцию "Батькивщины", но и личные вещи, и телефоны сотрудников штаба.

"Репрессии 37-й год. Началась репрессиий против активистов "Батькивщины". Отбирают личные вещи в т.ч. и членов семьи. На моих глазах у трехлетнего ребёнка отобрали телефон. Следователь ГБР изымает агитпродукцию Юлии Владимировны", - сообщил он

"Фактически правоохранительные органы работают на штаб действующего президента. Петр Алексеевич Вам нас не запугать", - добавил Рябцев.

Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба Батькивщины в Запорожской области 02
Фото: Рябцев/Facebook

Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба Батькивщины в Запорожской области 03

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В свою очередь, Александр Чубукин на своей странице в Facebook обнародовал видео, на котором видно людей, пришедших в одну из квартир, чтобы проводить следственные действия.

"В Запорожье проходят обыски в квартирах агитаторов штаба Батькивщины", - написал он.

Как сообщает Интерфакс-Украина, позднее замглавы СБУ Виктор Кононенко рассказал на брифинге в четверг в Киеве, что правоохранители проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.

По его словам, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.

Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.

В свою очередь интернет-изданию "Украинская правда", в Госбюро расследований подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области.

"Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили", - сообщили по телефону в пресс-службе ГБР.

В то же время там категорически отказались комментировать, по скольким адресам проходят обыски и связаны ли они как-то с "Батькивщиной" или Тимошенко.

О том, что обыски проводит именно ГБР, подтвердили и в полиции Запорожской области.

"Это проводит ГБР. Вопрос к ним. Я не могу комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3112977
 
   
 Топ комментарии
 
похоже у сои совсем сорвало крышу
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За неделю до выборов начнут находить в штабах гранаты, наркотики и гречку,😁
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За неделю до выборов начнут находить в штабах гранаты, наркотики и гречку,😁
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И гранаты жбурлять. А может и до разворачивающихся Камазов дойдет. Методы Кучмы-99 его верный ученик усвоил досконально
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Гриценко вже попередив поліцію та Авакова, щоб рошен не встиг втекти після виборів! Таке не можна прощати, це вже переходить будь які межі здорового глузду!
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Любі мОї!
Це все правакація і палітичний тиск!
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Такова жизнь, то на Яныка грешили, тепереча на Порошенка, придет Тимошенко к власти - то же самое будет....
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Здоровая критика везде присутствует. Власть имущие должны отвечать за свои слова и обещания. Враньё должно быть наказуемо.
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- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. - Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован. (с)
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по ходу после выборов мне и вам за наши слова пи...да будет и жесткая
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выборы прошли, нас стригут мы молчи, кто сказал тот агент кремля
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а шо там проверять? там все кристально чисты, все по образу и подобию нашего самодержца Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1072
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Ідійоти. Чим більше мочкують варовку, тим більша вірогідність що вона буде в другому турі.
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И чистые бланки удостоверений огендов кримля
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Пока тока нашли бронированную баржу, с которой Надин хотела обрушивать купола.
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Так было ж только 11 или я что-то пропустила?)
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А мужик, в Черкассах покушение организовал вопросом о коррупции 😉
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У юли нет денег , чтобы прожить остаток жизни в достатке под пальмой на красивом острове ? Она больная . С 1997-го года мозги е..т .
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"Ці вибори Президента будуть самими чесними в історії України!" (Петро) Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1732
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Яка пані,такі і кріпаки. Одні брехуни і піарщикі.
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Я так понял, пресекается попытка со стороны батькывщины фальсификации результатов выборов. вана она такая, может. Любые методы , в том числе незаконные вана будет использовать. А вони разведет с этой ситуации до небес.
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кремлевская зозуля таки попадет на нары, а вместе с ней и все ее агитаторы!))))
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"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали профсоюзных активистов, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня." (с)
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Не переконуйте порохоботів - марна справа - невиліковні...
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Трехлетним детям мобильный телефон дать во время обыска - плохая игра)))
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чуют соевые, как окончание банкета приближается Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области - Цензор.НЕТ 2406
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Утро началось с обысков. По личному поручению Юрия Луценко прокуроры инициировали получение судебных постановлений на обыски у сторонников "Батькивщины". Для этого Луценко вчера изменил состав группы прокуроровИсточник: https://censor.net.ua/n3112977

Начинается беспредел против конкурентов барыги, Юрик отлично знает что без него он сядет опять.
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а чому працівники бабкиного штабу подібні на дешевих проституток?))
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Не видел никаких Юлиных пирамид, а вот петрухинуну тыщу...
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Мне звонили из раши , подтвердили : " в раше полная жопа" .
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бЫЛО БЫ ДАЖЕ СТРАННЫМ, ЕСЛИ БЫ ТАКОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1489
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Чесні вибори кажете... Ну прокуратура і СБУ це прямо Петрові хлопці. Не розумію що там робить ДБР, адже вони займаються злочинами ЧИНОВНИКІВ, принаймі мають займатись...
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Сейчас Зеленский лидирует по всем рейтингам с серьезным отрывом.
Поэтому обосранной свинье Поросенко остается лишь бороться с Юлькой. За выход во второй тур. В ход пошли обычные приемы трусливого мошенника.
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Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко заявив, що в результаті понад 30 обшуків, які проводяться у членів угруповання, яке мало на меті масштабний підкуп виборців, вилучили десятки тисяч доларів, розписки про виплату коштів та інші документи. Про це він сказав під час брифінгу у четвер. "Нами спільно з прокуратурою та ДБР проводиться більше 30 обшуків у вказаних членів угруповання. Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення та отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність", - сказав представник СБУ. Він зазначив, що процесуальні дії та слідство ще тривають, а також продемонстрував відео, де окремі члени "виборчої піраміди" обговорюють суми для виплат, схему роботи, заходи безпеки та інше.
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Зате в Юлиній декларації-ніяких мільйонів,як в декого,сьогодні згадуваного.
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На когда назначены обыски в штабах президента ???
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Ну не просто так. Юлина агитаторша за подкуп избирателей реальную пятерку таки получила.
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А шо Юра придумає проти Зеленського, аж подумати страшно...
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СБУ уже на брифинге показал доказательства по пирамиде голосов на выборы. Я даже не сомневался, что Юлька пойдет по беспределу.
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Порохомафия вообще потеряла все ориентиры в пространстве !
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Ніхто ще не знає суті розслідування ДБР,але винна злочинна влада Порошенка.
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Всем кроме шоколадного солнцеликого, друга всех олигархов Украины и воров, запрещено участвовать в выборах, его шавки из СБУ уже не раз на это намекали. Кто не спрятался - они не виноваты, они лишь исполняют приказ коллеги Путлера.
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Надо готовиться к Майдану. Преступная организация Батькивщина. И в ковычках и без них. Путин приказал. Объявить можно просто. "Найдут" все улики.
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Стартувала передвиборча кампанія по-новому... А далі таке буде творитись по всій країні.
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Тут головне дочекатись на підсумок, чи дійсно щось накопали, чи такий собі чорний піар....???
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Що це падло, "рябцев" знає про 37-ий та репресії? От би цього виродка справді на якийсь "біломор" щоб потім трохи добирав слова. Та мав повагу до тих, кого справді було репресовано червоною мерзотою.
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А ще ж більше місяця до виборів. (то ли еще будет - ой,ой,ой)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у представителей штаба "Батькивщины" в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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