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 Политика Украины
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Все про:диаспора (265) паспорт (658) двойное гражданство (47) Климкин (2076)

 Для введения двойного гражданства со всеми странами, кроме РФ, пока нет политического консенсуса. Но делать это необходимо, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина должна ввести двойное гражданство со всеми странами, кроме страны-агрессора России, однако на сегодняшний день по этому поводу нет политического консенсуса.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Для внедрения двойного гражданства нужен политический консенсус. Нам нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства. За исключением России! Поскольку мы в состоянии войны, никакого двойного гражданства с Россией не может быть. Нужно четко прописать балансы, все права и обязанности. Скажем, в Турции есть сообщество крымских татар. Что делать если они захотят двойное гражданство? Но Крым - это Украина. Поэтому, все нужно четко прописать.

Есть много украинцев в Канаде, США, Австралии, которые могли бы работать здесь, в Украине, если бы было введено двойное гражданство. Даже все эти печальные действия вокруг Ульяны Супрун - это реальное подтверждение моей мысли. Я недавно открывал в Эдмонтоне Генеральное консульство. Ко мне подходили многие и говорили: продвигайте свою инициативу, мы готовы приехать и поработать. Они готовы по 2-3 года работать не обязательно в Киеве, а помочь местному самоуправлению. Причем они готовы получать украинскую зарплату. Поэтому мы теряем тысячи людей. Это нечестно и неправильно", - сказал он.

Климкин озвучил приблизительніе цифры украинских граждан, которые параллельно имеют паспорта соседних стран: "У нас есть внутренние цифры и по Венгрии, и по Румынии. Это десятки тысяч".

Министр сообщил, что МИД общается с рядом народных депутатов по поводу законопроекта о двойном гражданстве.

"Мы разрабатываем предложения. Я общаюсь с несколькими народными депутатами. Когда - сказать не могу. Для этого нужна дискуссия, сможем ли мы это сделать до выборов - я не знаю, честно говоря... Я думаю, что разработка проекта и дискуссия могут длиться несколько месяцев. Наработки уже есть. Примерно понятно, какими должны быть критерии. Но эта дискуссия должна быть не политической, а общественной. Общество должно это поддержать. Как и всегда. Или политический консенсус по этому поводу? Я считаю, что нет. Поскольку есть люди, которые это не поддерживают", - заявил Климкин.

При этом министр отказался назвать фамилии народных депутатов, работающих над законопроектом о двойном гражданстве.

"У них есть свои политические позиции. Если я сейчас засвечу их, то это может помешать. Скажу так: это люди из разных политических сил... Я веду дискуссию со многими депутатами, многими политиками. Есть те, кто считает, что это не нужно распространять на все страны, например, на Венгрию. Я же наоборот считаю, что это решило бы многие проблемы".

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Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112975
 
   
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сегодня наверное международный день климкина, много новостей с ним
а фраза
-много украинцев в Канаде, США, Австралии, которые могли бы работать здесь, в Украине, если бы было введено двойное гражданство
не может не вызывать улыбку, чувак вообще не понимает, что люди которые смогли вырватсо в эти страны никогда не вернутсо обратно на постоянку
Источник:https://censor.net.ua/n3112975
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ой, ладно тебе братик, сменил айпишку и топить за то как плохо заробитчанам и как хорошо в Рідній та Незалежній много мозгов ненадо, ага Вот только Валерку таким нищим говновбросом не сагрить, придумай чего поизящнее
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Это интересно.....
Захотел там заплатил налоги, захотел здесь, голосование, воинская обязанность....
И как этот Климкин предлагает делить обязанности государства и граждан? 50/50?
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Чушь, не сейчас. Не обязательно работать в Киеве, можно удаленно помочь. А провал реформ Супрун уже оценил на личном опыте.
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Похоже не все страны согласны отвалить бабла, а то бы "порешали" уже на следующем заседании ВР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля введения двойного гражданства со всеми странами, кроме РФ, пока нет политического консенсуса. Но делать это необходимо, - Климкин
 
 
 
 
 
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